Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 9 июля

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БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

Уже в 21-й раз на сцене Молодежного театра стартует ежегодный летний марафон классического балета – "Летние балетные сезоны". Жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра показывают нон-стоп до конца августа: за 59 дней будет сыграно 72 спектакля. В этом году в афише проекта 16 классических балетов на музыку Чайковского, Рахманинова, Минкуса, Шопена и других классических композиторов. Откроют "Летние балетные сезоны" гастроли одного из сильнейших танцевальных коллективов России – балетной труппы Марийского академического театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова.

С 1 июля по 28 августа, РАМТ (расписание на сайте ballet-letom.ru).

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Ученые женщины"

Мольер работал над этой пьесой долго, покоряя вершины стиля, его комедия напоминает словесный балет. "Ученые женщины" восхищают знатоков и забавляют неискушенных зрителей неожиданностью ситуаций, контрастами колких реплик, смешат тяжеловесными сентенциями добряка Кризаля… Мольер здесь беспощадно сводит счеты с лжеучеными и претенциозными рифмоплетами и, одновременно, рисует тонкую карикатуру на синего чулка XVII века, в которой мы, как ни странно, легко узнаем своих современников. Режиссер Игорь Яцко при помощи молодых актеров – своих бывших учеников – создал очень эффектный и зрелищный спектакль.

30 июня, "Школа драматического искусства".

КОНЦЕРТ

"Москва моего детства"

В большом концерте участвуют Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Большой Детский Хор имени Попова. В качестве специального гостя в этот вечер на сцену выйдет Заслуженный артист России, актер театра и кино Евгений Дятлов. Этот красивый вечер придуман как "домашний" специально для тех москвичей, которые в силу разных причин остались в городе и смогут прийти летним вечером на ВДНХ, чтобы послушать песни, знакомые с детства, и окунуться в атмосферу Москвы 40-60-х годов. Прозвучат любимые всеми хит: "Я шагаю по Москве", "Марш энтузиастов", "Александра", "Песня о веселом ветре", "Разговор со счастьем", Концерт проходит в рамках федерального фестиваля "Великолепная пятерка".

6 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

"Современная почта"

"Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные). Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).

9 июля, арт-кафе "Рукав".

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Шедевры русской классики"

Вячеслава Зубкова называют "шестируким Вячеславом, а его нежную проникновенную виртуозность исполнения, сравнивают с исполнительской манерой самого Ф. Листа. Сольная программа блистательного пианиста, лауреата международных конкурсов составлена из ярчайших образцов русской классики во всем ее впечатляющем многообразии. Прозвучат произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Мусоргского А. Скрябина.

14 июля, Соборная палата.

Фото: пресс-служба

"Тест на беременность"

KION объявил о начале съемок четвертого сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность" со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте. Это продолжение популярного телесериала о работе и личной жизни врачей перинатального центра. Производством проекта занимаются компания "Всемирные русские студии" и KION. Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION, затем в эфире Первого канала.

Скоро.

Фото: пресс-служба

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Фото: Alexander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 17:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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