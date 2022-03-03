Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Четверг
3 марта
Лента новостей
10:53
Пришлось возвращать свое имя: жизнь Екатерины Гусевой из "Бригады" круто изменилась
10:41
"Задыхается": Охваченная паникой недавно родившая Караулова взревела на весь мир
10:40
Прижали: схваченный за горло Абрамович распродает "Челси" и недвижимость в Британии
10:32
"Спугнула пацана": Раздавленную изменой на сносях Сябитову бросил очередной кобель
10:24
"Простите, если сможете": 68-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков оставил записку перед уходом
10:22
Какой хлеб стоит покупать в магазине – рекомендации Роспотребнадзора
10:02
Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике
10:02
Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей
09:21
Американский политолог Видал: Санкции против России абсолютно лицемерны
08:59
"Отменяю концерт": Тяжелобольной 77-летний Антонов выступил с заявлением после трех операций
08:56
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
08:38
На Украине назвали причины жестокой расправы над мэром Кременной
08:37
В ЛНР ВСУ обстреляли четыре населенных пункта: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 3 марта
08:33
Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?
07:51
Крупная марка одежды H&M прекращает реализацию товаров в России
07:44
В Подмосковье спасают крыс из ДНР и ЛНР с тяжелой судьбой
07:30
В Сочи трагически погибли двое строителей
06:10
К чему снятся розы
04:02
Стилист в пух и прах разнесла внешний вид Зудиной: Точно неуместно
02:11
"Каждый русский человек столкнулся с ненавистью": эксперт назвал способы борьбы с травлей
00:08
Российский фермер нашел плюсы в санкциях Запада
21:59
"Хулиган": замужняя Судзиловская пофлиртовала с Гуськовым на глазах у всех
21:45
Принца Уильяма и Кейт Миддлтон прилюдно унизили
21:33
Взялся за старое: Шаляпин обласкал 77-летнюю бывшую любовницу
21:30
"Операция началась с упреждения": генерал-майор рассказал о секретном документе ВСУ
21:01
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
20:43
В Минобороны подсчитали потери России в ходе спецоперации на Украине
20:06
Может только двигать пальцами: СМИ сообщили страшные подробности состояния Жириновского
19:45
Когда закончится военная спецоперация на Украине – ответил эксперт Баранец
19:09
"Не позволю!": дочь Галича встала грудью на защиту театра Табакова
19:07
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
19:00
Российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины
18:38
Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
18:29
Авербух рассказал о конфликте с Арзамасовой
17:58
Едва разняли: звезда турецкой "Черно-белой любви" Ибрагим Челиккол подрался на съемках
17:43
Пережившая шесть выкидышей звезда "Дома-2" шокировала новостью о свадьбе
17:30
День святителя Льва и масленичный "широкий разгул": приметы 3 марта
17:23
"Качайте попу!": безмятежная Кравец дала дельный совет встревоженным спецоперацией на Украине
17:12
"В удовольствие, все роскошно": как живут дети Марины Александровой от известного режиссера
16:55
"Хочется ему по лбу стукнуть": Кудрявцева раскрыла подробности отношений с молодым мужем
16:55
Какая судьба ждет в России обвиняемых по уголовным делам националистов
16:34
Герой шоу "Холостяк" вступит в брак с мужчиной
16:25
Юрмала, Кипр и Израиль: как введенные жесткие санкции повредят летнему отдыху Пугачевой
16:23
Потусторонние силы выжили звезду "Друзей" из дома
16:14
В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией
16:13
Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой
16:08
Проклова не смогла восстановиться после инсульта
15:56
Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам без ультиматумов России
15:47
Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого
15:33
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта
Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
Собчак покидает Россию
"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского
"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине
Почему Украина не торопится договариваться с Россией – объяснил политолог Дзермант
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей

Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей

Новостей в последнее время стало очень много.
прочитано 127 раз

На фоне сложившейся на востоке Украины ситуации люди буквально утопают в потоке информации. Новостей поступает действительно много, но, порой, не все они достоверные и позитивные.

ПО ТЕМЕ

Идет бойня: почему люди стали ненавидеть друг друга после начала спецоперации на Украине

Неудивительно, что обывателей накрывает чувство тревоги и волнения, однако не каждый из них может справиться с этим чувством и достигнуть состояния покоя. Поэтому психолог и коуч Александр Кичаев решил поделиться лайфхаками, которые помогут людям избавиться с тревожных мыслей. Как передает RT, в первую очередь специалист порекомендовал научиться саморелаксации. Сделать это очень просто – достаточно заняться медитацией, к тому же в современном мире делать это можно, даже не выходя из дома. Откройте Интернет и вместо чтения новостей найдите ролики с необходимыми упражнениями. А можно покинуть квартиру и найти занятия: начиная от йоги, заканчивая аутотренингами.

Психолог к тому же призвал не получать информацию из источников, которые приводят к негативу. К ним даже относятся разговоры в соцсетях, беседы со знакомыми как по телефону, так и в живую.

К слову, чувство тревоги – не единственное, с чем столкнулись россияне в последние дни. Есть и те, кому пришлось пережить травлю. Так вот, психолог рассказал, как это избежать, а в случае столкновения с этим – пережить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Steve Smith / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 10:02 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Отменяю концерт": Тяжелобольной 77-летний Антонов выступил с заявлением после трех операций

Артисту нужно восстановление
Lifestyle

Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей

Посоветовал занятия
Шоу-бизнес

"Я долго молчала": Пропавшая после рассказа о смертельной болезни Варум сделала признание

Народ забил тревогу
Спецоперация на Украине

Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на военной технике

В ведомстве дали разъяснение

Гороскоп

Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Здоровье

Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине

Спорт

У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины

Регионы

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
В Подмосковье не будет ажиотажа на спрос продуктов
В Балашихе пьяные дебоширы угрожали расправой продавцам магазина
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+