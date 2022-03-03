Саморелаксация: Лайфхаки от психолога по борьбе с тревогой из-за негативных новостей

Новостей в последнее время стало очень много.

На фоне сложившейся на востоке Украины ситуации люди буквально утопают в потоке информации. Новостей поступает действительно много, но, порой, не все они достоверные и позитивные.

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Неудивительно, что обывателей накрывает чувство тревоги и волнения, однако не каждый из них может справиться с этим чувством и достигнуть состояния покоя. Поэтому психолог и коуч Александр Кичаев решил поделиться лайфхаками, которые помогут людям избавиться с тревожных мыслей. Как передает RT, в первую очередь специалист порекомендовал научиться саморелаксации. Сделать это очень просто – достаточно заняться медитацией, к тому же в современном мире делать это можно, даже не выходя из дома. Откройте Интернет и вместо чтения новостей найдите ролики с необходимыми упражнениями. А можно покинуть квартиру и найти занятия: начиная от йоги, заканчивая аутотренингами.

Психолог к тому же призвал не получать информацию из источников, которые приводят к негативу. К ним даже относятся разговоры в соцсетях, беседы со знакомыми как по телефону, так и в живую.

К слову, чувство тревоги – не единственное, с чем столкнулись россияне в последние дни. Есть и те, кому пришлось пережить травлю. Так вот, психолог рассказал, как это избежать, а в случае столкновения с этим – пережить.