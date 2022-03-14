Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 26 марта

Театр, музыка, кино – вот то, что может спасти от хандры и уныния. Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас этой весной. Не пропустите самое интересное!

ТЕАТР

"И снова с наступающим"

Знаменитый телеведущий Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут… дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополучно. В главных ролях — Леонид Ярмольник и Николай Фоменко. Продюсеры — Леонид Роберман и Леонид Ярмольник.

19 марта, театр "Русская песня".

"Онегин-блюз"



Спектакль "Онегин-блюз" по мотивам романа А. С. Пушкина – удивительный пример того, как легко и современно может звучать классика. Все дело в прочтении: классический текст Пушкина, струнный квартет и соло на саксофоне. Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в атмосферу всем давно известной, но не всеми изведанной истории. Алексей Гуськов задумал свою сценическую версию "Евгения Онегина" много лет назад, но лишь недавно все кусочки пазла сошлись при содействии продюсера Леонида Робермана. За постановку взялся режиссер Театра им. Евг. Вахтангова Михаил Цитриняк, а выдающегося саксофониста с мировым именем Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль.

24 марта, театр "Русская песня".

"На Трубе"

Вас ждет увлекательное путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи проводников, семи знаменитых артистов, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа, заставит ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Вы окажетесь рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.

25, 26, 27 марта, театр "Школа современной пьесы".

"Фаина. Эшелон"

Иосиф Райхельгауз поставил спектакль на основе воспоминаний своей матери, посвятив его всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного – боли и радости, отчаянья и надежды, растерянности и простой радости бытия. А еще – много любви: ребенка к матери, женщины к мужу, а главное любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых с точки зрения сегодняшнего дня событий. По замыслу режиссера героиня (роль Фаины играет Елена Санаева) будет в течение всего спектакля варить настоящий борщ, которым в конце спектакля угостит зрителей, спокойно, без пафоса рассказывая зрителям эпизоды своей биографии.

28 марта, "Школа современной пьесы".

ДЕТЯМ

"Поколение Маугли"

"Поколение Маугли" – это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Здесь Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей. В основе спектакля лежат вечные ценности: семья, дружба, чувство правды, сострадание и понимание того, как важно заботиться о тех, кто нуждается в помощи. В новой версии "Поколения Маугли" принимают участие 120 мальчиков и девочек. А в главных ролях – Константин Хабенский, Тимур Родригез и Полина Гагарина.

20 марта, Театр российской армии, 14 и 19 часов.

"Талисман принцессы"

Главная восточная красавица из Московского театра иллюзий подготовила для зрителей новую историю о любви и приключениях. Зрители перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекрасной принцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопе древнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев. У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многое другое... И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайну древнего Талисмана – Талисмана Принцессы. Для спектакля характерны завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощений — настоящий калейдоскоп чудес.

26 марта," КЦ Зодчие".

КОНЦЕРТ

"Калинов мост" с программой "Золото песен. Лучшее за 35 лет"

"Калинов мост" представляет собой уникальный сплав лучших достижений мирового рока с корневой славянской традицией. Стилистика группы узнаваема с первых аккордов, а поклонники и журналисты щедро награждают коллектив неофициальными титулами "славянские хиппи" и "поэты земли русской". На этом концерте музыкант Дмитрий Ревякин собирается вспомнить редкие песни, а также сыграть неизменные хиты.. Непременно прозвучит и прочно обосновавшаяся в сет-листе коллектива "визитная карточка" Александра Башлачева "Время колокольчиков", пение которой Дмитрий Ревякин распределяет по ролям со зрителями.

26 марта, "Известия Холл".





