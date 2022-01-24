Куда сходить в Москве: афиша с 28 января по 5 февраля

Театры, концерты, фильмы – Москва предлагает развлечения на любой вкус. Выбрать самые интересные мероприятия для досуга поможет подборка "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

Жанна Агузарова

Самой космической из землян или самой земной из марсиан Жанне Агузаровой в этом году исполняется 60 лет! Но ее драйв и позитив завораживают поклонников самых разных поколений. Оценить их снова можно будет на большом концерте, который певица даст в Москве. "Верю я", "Старый отель", "Черный кот", "Желтые ботинки", "Чудесная страна", "Ленинградский рок-н-ролл" – все эти песни мы знаем наизусть и все равно готовы слушать снова и снова. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки ждет вас!

5 февраля, 20 часов, ГЛАВCLUB (ул. Орджоникидзе, 11). Билеты на сайте www.glavclub.com.

CЕРИАЛ

"Ночные вызовы"

У "руля" проекта стоит бывший офицер Тони Шумахер, который полностью оставил карьеру в полиции и стал сценаристом. По сюжету Крис вместе со своей молодой напарницей Рэйчел (Эделайо Эдедайо) самоотверженно борются с преступностью на улицах своего города. Шесть серий – шесть ночных дежурств. Каждый эпизод показывает реалии жизни британской полиции; опасности, которые таят ночные смены и проблемы, которые героям приходится вместе решать. Несмотря на весь драматизм ситуации, в сериале достаточно много забавных моментов, которые делают его просмотр легким и приятным. Режиссером сериала "Ночные вызовы" выступил Тим Милантс, известный своей работой над "Острыми козырьками", "Легионом", "Террором» и "Рассказами из Петли".

С 25 января на ViP Premiere в пакете ViP и стриминговом сервисе viju.

ТЕАТР

"Ночь в отеле"

Сюжет пьесы Терри Джонсона основан на предполагаемой встрече четырех знаменитостей в номере нью-йоркского отеля в 1954 году. Прототипы персонажей – Мэрилин Монро, Альберт Эйнштейн, Джо Димаджио, Джозеф Маккарти – узнаваемы сразу, хотя и не названы автором. Вероятность их встречи стремится к нулю, однако, для нее были причины и о ней ходят слухи. Если встреча состоялась, о чем говорили бы эти люди? Режиссер Владимир Машков приглашает зрителей провести ночь в гостиничном номере в компании знаменитостей. В ролях: Анастасия Тимушкова, Александр Фисенко, Авангард Леонтьев, Сергей Угрюмов.

1 февраля, Театр Олега Табакова (Новая сцена на Сухаревской).

"Стражи Тадж-Махала"

Друзья познаются в беде, а лучшие – в схожих взглядах на разные жизненные обстоятельства. Чтобы не пришлось испытывать своих друзей в реальности, лучше всем вместе сходить на спектакль "Стражи Тадж– Махала". Двое парней – сирота из трущоб и сын военачальника – вместе с детства, вместе служили в армии, а теперь вместе охраняют строительство дворца Тадж-Махал, полное тайн и запретов. Судьба приготовила их дружбе испытание, выдержать которое под силу не всем. Но даже если удастся пройти этот страшный уровень роковой игры, жизнь каждого из них никогда не будет прежней…

1 и 2 февраля, театра имени Пушкина (филиал).

КИНО

"Параллельные матери"

Этот фильм Педро Альмдовара открывал 78-го Венецианский международный кинофестиваль. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда. В ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Милена Смит.

В прокате с 3 февраля.

СКОРО

"Однажды в Сан-Ремо"



Итальянский музыкант Энрико Колонна представит в Москве юбилейную программу "Однажды в Сан-Ремо", посвященную Дню всех влюбленных. На концерте прозвучит музыка разных стилей и направлений – джаз, блюз, латино, произведения из знаменитых мюзиклов, нетленные шедевры итальянской классики, традиционные неаполитанские песни и даже романсы с цыганскими мотивами. Энрико Колонна участвовал в Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, поэтому на выступлении в Москве он споет также популярные хиты, звучавшие в разные годы на этом фестивале. Изюминкой концертной программы музыканта станут песни собственного сочинения и известные советско-российские шлягеры на итальянском языке, соавтором которых он сам и является.

13 февраля, Vegas City Hall.



"Мендельсон на исторических инструментах"

В этот вечер выдающиеся музыканты исполнят произведения Феликса Мендельсона на инструментах первой половины XIX века. Айлен Притчин (скрипка) и Александр Рудин (виолончель) будут играть на жильных струнах, а Дмитрий Аблогин – на историческом рояле Erard 1848 года, восстановленном Алексеем Ставицким. В программе концерта прозвучат произведения зрелого и позднего периода творчества композитора.

22 февраля, ДК "Рассвет".

ПРОЕКТ

"Первый кошачий" и "Первый собачий"

Валерия Комиссарова можно назвать первооткрывателем в области развлекательного телеконтента. Его "Моя семья", придуманная еще в 90-х, до сих пор жива в виде передач типа "Давай поженимся", а скандальные "Окна" трансформировались в многочисленные ток-шоу. "Проанализировав дух сегодняшнего времени, я понял, что на телевидении, да и в других СМИ огромное количество фейков, негатива, лжи. И подумал: как бы создать программу, где не ругаются без нужды, не едят друг друга ради рейтингов, не живут ради хайпа… И понял, что нам нужны братья наши меньшие – кошки и собаки. Поэтому я запускаю на YouTube, в ТикТоке, OnlyFans, Twitch и Patreon два новых канала – "Первый кошачий" и "Первый собачий", – рассказал Комиссаров. Он организовал кото– и собакохаусы, в которых поселились по восемь основных пород соответствующих животных. Повсюду установлено более 40 камер. Они обеспечат непрерывную сетку вещания. Зрителей ждут "Вести из лотка", утренняя гимнастика, шоу про здоровье, психологию, юмористические передачи, программы о кошачьей и собачьей моде...

С 1 февраля.