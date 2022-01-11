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Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 января

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Москва каждый день радует обилием театров, выставок, фильмов. Только успевай ходить. Не пропустить самое интересное и яркое поможет обзор главных событий недели по версии "Дни.ру".
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ПРЕМЬЕРА

"Прыг-скок, обвалился потолок"

В основе постановки — сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но до сих пор не экранизированный. Как и во многих произведениях Шпаликова, в этом сценарии поднимается тема хороших, но невыносимых друг для друга людей. В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды муж устроил дома кутеж, жена вызвала милицию, в потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму и у простой советской семьи началась совсем непростая жизнь. Но, как писал сам Шпаликов, "все дело не в Советском Союзе, а в собственном несовершенстве". В ролях Александра Урсуляк и Дарья Калмыкова.

17, 30 и 31 января, Малая сцена Театра Наций.

Фото: Александр Гронский / Пресс-служба Театра Наций

"Музей"

"Музей" — спектакль по одноименной пьесе Евгения Водолазкина в двух действиях, поставленный режиссером Мариной Перелешиной в Активном Театре. Заглянуть в прошлое, чтобы попробовать трезво увидеть настоящее. Противоречиво? Да, как и сама пьеса автора. Если смеяться, то сквозь слезы и отчаяние. Если любить, то сразу ненавидеть. Трагикомедия в одном флаконе под названием "Музей". О чем эта история? Ответы в спектакле. В ролях: Дмитрий Блохин, Елена Ксенофонтова, Валентин Самохин, Николай Ковбас, Ксения Энтелис, Андрей Филиппак, Лина Захаране, Мария Карлсон, Павел Савчук.

17 января, Боярские палаты СТД.

Фото: Пресс-служба

ТЕАТР

"Моя прекрасная леди"

В музыкальном спектакле "Моя прекрасная леди" появится новая Элиза Дулитл. Главную роль сыграет студентка третьего курса Школы Олега Табакова Эвелина Мазурина. В 12 лет Эвелина победила сразу в двух музыкальных конкурсах: "Адмиралтейская звезда" и "Берега надежды", которые проходили в Екатеринбурге, в 13 – приняла участие в международном конкурсе "Новая волна" и дошла до второго тура, а в 14 лет вышла в финал конкурса детское "Евровидение". Эвелина завоевала титул "Мисс Евразия" на конкурсе "Мисс башкирская красавица", а так же вышла в финал Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". Эвелине 17 лет. Роль Элизы Дулитл в знаменитом мюзикле "Моя прекрасная леди" требует от актрисы не только владения вокалом, а у Эвелины прекрасное сопрано с нежной, насыщенной окраской, лиризмом в тембре, но и актерского мастерства. А так же отличной хореографической подготовки, ведь петь и танцевать нужно одновременно. И конечно, быть убедительной и в роли цветочницы, и в роли "герцогини", и в роли влюбленной девушки, круто изменившей свою судьбу. Режиссер и хореограф Алла Сигалова, сценография Георгия Алекси-Месхишвили, костюмы Валентина Юдашкина.

15, 16 января, театр Олега Табакова.

Фото: Пресс-служба

СОБЫТИЕ

"Крещенский фестиваль"

В программе – редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка. Таким образом, нынешний фестиваль продолжает развивать идею, которую Евгений Колобов сделал фундаментом театра Новая Опера: новые произведения – новые смыслы .Программа 2Крещенского фестиваля – 20222 охватит несколько столетий музыкальной культуры и разные жанры: от оперы до оратории и вокальных произведений. Откроется фестиваль концертным исполнением волшебной сказки "Золушка" французского композитора Жюля Массне.

19, 21, 23 февраля, "Новая опера".

Фото: Пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Виктор Цой. Путь героя"

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Проведение уникальной выставки стало возможным благодаря семье музыканта — отцу Роберту Максимовичу и сыну Александру, ближайшему окружению Виктора Цоя, его друзьям, поклонникам, а также коллекционерам. Выставка проходит в 11 залах на площади три тысячи квадратных метров. Авторы проекта воссоздадут весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. На ней представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.

С 15 января, ЦВЗ "Манеж".

СКОРО

"Отщепенцы"

Пьеса Александры Фоминой – лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица". "Отщепенцы" – это попытка через исторический опыт осознать природу молодежного бунта. Героев пьесы отделяют от наших дней почти два столетия. Юные оппозиционеры протестуют против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают "кровавый царский режим", готовят и совершают теракты. Кто они – герои или преступники? Жертвы или палачи? Режиссер Галина Зальцман, победитель конкурса "Класс молодой режиссуры", – выходит в спектакле за рамки исторического сюжета. Вместе с художником Катей Никитиной она создает пространство, в котором мрачные казематы Петропавловской крепости не имеют осязаемых границ. Они лишь условно обозначены, словно весь мир вокруг одновременно и беспредельно огромен, и сжат до размеров крошечной тюремной камеры. В ролях: Народный артист РФ Юрий Чернов, Арсений Ветров, Богдан Витряк, Ольга Грудяева, Ксения Шабарова, Кирилл Снегирев и другие.

11 февраля, "Школа современной пьесы".

Фото: Пресс-служба

"Стражи Тадж-Махала"

Два простых парня охраняют грандиозную стройку дворца, на который им запрещено смотреть. Они шутят, делятся сокровенным, мечтают о будущем, пока обезумевший император не отдает приказ отрубить руки 20 тысячам строителей величайшего дворца… В 2016 году трагикомедию Раджива Джозефа "Стражи Тадж-Махала" назвали лучшей американской пьесой по версии премии офф-бродвейских постановок Obie Award. Но что если сюжет про тайное строительство был бы рассказан в духе Тарантино? Хтоническая эстетика, остроумный юмор, кровавое и ужасное, философское и прекрасное сплетаются в незамысловатых разговорах Хумаюна и Бабура. В ролях — звезда сериалов "Простые истины" и "Выжить после» — Вадим Утенков, обладатель "Золотой Маски" и участник фестиваля Fringe в Эдинбурге — Александр Громыко, а также Арина Дроздова, Люда Бурышева, Зарина Макашева и Михаил Барашков.

27 января, КЦ "ЗИЛ".

Фото: Пресс-служба

Cabaret Torture Freak Show Chekhov Dark Circus

Антон Павлович Чехов врывается в сегодняшний день под кислотные биты DJ Вафли. Участники этой вакханалии легко узнаваемы: Серебряков — любитель аквадискотек, Соня — юная эко-активистка, Астров — двухголовый мутант… Чеховские герои смотрят Netflix и ролики Варламова, много и горячо танцуют, как положено на лучших рейвах, а ещё поют песни группы "Кино". Дядя Ваня здесь управляет не поместьем, а настоящим кабаре. Это физический театр — совсем не то, чего ожидаешь увидеть, услышав слово театр. В "Дяде Ване" Ани Dемидовой движение и драйв доминируют над текстом. Готовьтесь к настоящему челленджу для вашего восприятия.

22 января, КЦ "ЗИЛ".

КИНО

"Параллельные матери"

Эта лента стала фильмом открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля, где Пенелопа Крус получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Кроме того, Пенелопа Крус за роль в этой картине удостоена премии Национального общества кинокритиков США. Фильм также вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар".Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

В прокате с 3 февраля.

Фото: Пресс-служба

"Команда котиков"

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа. Котика Фила озвучил Филипп Киркоров! "Персонаж, которого я озвучиваю – это морской котик, и он певец. Востребованный артист и любимец публики, – говорит король российской эстрады. – Он прекрасен и, конечно, без ума от себя, но при этом – не подлец, не негодяй, не зажравшийся тюлень или котик. Он веселый, забавный и очень обаятельный. Фил всегда думает о своих зрителях. Когда он и его товарищи оказываются в беде, он поддерживает их музыкой, песней. Именно искусство и вокал – его сильная сторона".

В прокате с 20 января.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 13:03 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

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