Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Наступает лето, а интенсивность культурной жизни в столице не снижается. "Дни.ру" выбрали самые интересные события, которые точно нельзя пропустить.

ПРЕМЬЕРА

"Новаторы"

Эту премьеру театр Маяковского посвящает Году науки и технологий. Артисты под руководством режиссера Никиты Кобелева поделятся со зрителями документальными историями о компьютерных гениях, начиная с XIX века до конца XX века, от первого в истории программиста Ады Лавлейс, дочери поэта Байрона, до первого блогера 1990-х годов, от создателей первых компьютеров 30-40-х годов XX века до таких фигур как Стив Джобс и Билл Гейтс. В спектакле рассказывается о том, как на самом деле возникают передовые технологии, каким образом самые креативные новаторы нашего времени превращали безумные идеи в реальность, как они соперничали и сотрудничали и почему одни преуспели, а другие потерпели неудачу. Постановка станет четвертым проектом Студии-OFF – первой студии документального театра при репертуарном театре. В ролях: Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина, Анастасия Мишина, Максим Разумец, Иван Выборнов, Роман Фомин, Всеволод Макаров, Илья Никулин, Нина Щеголева, Дарья Хорошилова, Валерия Куликова.

10 и 11 июня, театр имени Вл. Маяковского, на Сцена на Сретенке.

"Немец"

Для режиссерского дебюта актер, музыкант, композитор Павел Акимкин выбрал рассказ современной российской писательницы Леры Манович. Это трогательная и веселая история о семье, в которую благодаря школьной программе обмена приехал подросток из Германии. С какими обескураживающими деталями отечественного быта придется столкнуться Пиусу и как изменятся героини после встречи с юным иностранцем – предстоит узнать зрителю. Артисты и музыканты ЦДР и студии SounDrama вместе с приглашенными исполнителями объединились в искромётно смешной и по-семейному теплой постановке на основе этого остроумного текста.

8 и 9 июня, в ЦДР на Соколе.

МЮЗИКЛ



"Золото"

Спектакль режиссера, хореографа и музыканта Антона Адасинского рассчитан на современного ребенка, искушенного пользователя интернета и гаджетов. Артисты говорят с детьми на их языке, спускаются в зал, взаимодействуют со зрителями. Создатели спектакля определяют его жанр как кино-мюзикл. В постановке широко задействован видео-арт: огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир. А еще здесь великолепные костюмы, декорации и, конечно, живая музыка. В создании спектакля приняли участие лаборатория DEREVO, Музыкальный театр детей Марины Ланда и Сергея Васильева (авторы музыки и песен к мультфильму "Смешарики"), Детская театральная мастерская МХАТ им. М. Горького "Синяя птица" при участии арт-рок-группы Positive Band.



1 июня, МХАТ им. Горького.

БАЛЕТ

"Летний Кремлевские сезоны"

За полтора месяца зрители смогут насладиться популярными постановками театра "Кремлевский балет". Для ценителей классического репертуара художественный руководитель — народный артист России Андрей Петров и труппа театра подготовили два балета на музыку П. Чайковского — "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Также в афише зритель сможет найти балет "Фигаро" на музыку В.А. Моцарта и Дж. Россини — один из редких спектаклей из репертуара театра. И, конечно же, маленьких зрителей и их родителей будет ждать настоящая русская сказка — балет "Аленький цветочек" на музыку В. Купцова.

3 июня — 14 июля, ГКД.

КИНО

"Подслушано"

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере original проекта в формате киносторис "Подслушано". Эта история – про современных подростков, которые отказываются принять ложь взрослых и хотят получить ответы на свои вопросы благодаря социальным сетям. Для этого им придется столкнуться не только с мистическими обстоятельствами, но и со вполне реальными трагедиями в жизни своих одноклассников. Большая часть событий развернется в социальных сетях, которые не только соединяют давно потерянных однокашников, но и таят в себе ряд опасностей и угроз, раскрытию которых создатели уделят немало экранного времени. Режиссер-постановщик и автор сценария — Илья Куликов ("Мылодрама", "Полицейский с Рублевки"). В ролях: Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев, Екатерина Симаходская. Продюсеры – Игорь Миши , Алексей Тутаринов, Аня Мирохина.

С 31 мая, KION