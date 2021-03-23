Куда сходить в Москве: афиша на неделю

КОНЦЕРТ
LOBODA
Уникальная, сексуальная, яркая, дерзкая – эпитеты к ней можно подбирать долго. Но лучше увидеть ее лично. И влюбиться. Loboda приглашает на секретный концерт в лучшем зале Подмосковья. Вас ждут суперхиты и горячие премьеры, особенная камерная атмосфера и радость встречи с superstar после длительного перерыва. «Мы очень соскучились по Вам за этот год изоляции, буду рада встретиться в абсолютно новом для нас, концертном, формате спеть для вас самые любимые песни и провести субботний вечер вместе!», – улыбается звезда.
3 апреля, "Барвиха Luxury Village"/
ПРЕМИЯ
"ЖАРА Music Awards"
Ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" – самое ожидаемое музыкальное событие года. Победителей четвертой музыкальной премии выберут открытым голосованием по итогам 2020 года. На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров, которые подготовили Филипп Киркоров, LOBODA, Artik & Asti, Егор Крид, А’STUDIO, Полина Гагарина, Jony, Валерий Меладзе, EMIN, Григорий Лепс, ZIVERT и многие другие. Ведущими музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" станут телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.
4 апреля, Crocus City Hall.
КЛАССИКА
"Виртуозы гитары"
Лучшие гитаристы России, Испании и Италии примут участие в XV юбилейном Московском международном фестивале "Виртуозы гитары", организованном Московской филармонией. Этоярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 14 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 25 стран мира. Нынешний год снова обещает удивить меломанов. Продолжит фестиваль и серию бесплатных мастер-классов в Башмет Центре, где виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных учебных заведений России.
24–27 марта, Концертный зал имени П.И. Чайковского,
ВЫСТАВКА
"Я есть"
Благотворительный фонд "Радость мира" в рамках проекта "20 минут тишины" представляет фотопроект "Я есть", героями которого стали люди с физическими особенностями. В фотопроекте приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы. Профессиональная команда фотографов, визажистов и костюмеров перевоплотила их в сказочных героев. А известный хитмейкер Дарья Кузнецова, чьи песни исполняют Emin, Алсу, Регина Тодоренко, Влад Топалов, написала гимн, который прозвучит на вернисаже. "Цель фотопроекта – изменить отношение к людям с физическими особенностями, показать их и сильные стороны, и любовь к жизни, стремление и главное умение быть счастливыми и добрыми, несмотря на трудности, – рассказывает автор проекта «20 минут тишины» Рената Гарифуллина.
С 30 марта, Смоленский пассаж.
ПРЕМЬЕРА
ТЕАТР
"Лес"
"Лес" в постановке Виктора Крамера критики считают одним из главных театральных событий сезона. Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова работают на стыке авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности. Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, в костюмах, в пластике, в музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы. Вместо традиционной сценографии, на сцене зритель видит гору опилок, которые, как в последнем дне Помпеи, покрывают все имение Гурмыжской – по ним ходят, бегают и прыгают главные герои, одетые в костюмы, которые мало чем напоминают о веке XIX, а намекают, скорее, на героев XXI века.
1 апреля, МХАТ имени Горького.
АКЦИЯ
"МХАТовская пауза"
МХАТ им. М. Горького делает две ночные экскурсии по театру. Это будут не просто экскурсии: некоторые экспонаты оживут – зрители увидят перфомансы, которые создадут приглашенные режиссеры. "МХАТовская пауза" – так называется этот театральный эксперимент. Экскурсовод проведет зрителей по ночному закулисью и расскажет об истории МХАТ. Гости увидят такие места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю, а какие-то нельзя увидеть даже днем.
В ночь с 26 на 27 марта, МХАТ имени Горького.
"Люди А"
Музыкальный спектакль "Люди А" поставлен по книге офицера группы "Альфа" Алексея Филатова, отслужившего в органах государственной безопасности свыше 20 лет и лично принимавшего участие в спецоперациях по освобождению заложников. Зрители получат возможность почувствовать эмоции, испытываемые сотрудниками "Альфы" при принятии жизненно важных решений и увидеть обратную сторону новостей об очередном успешном освобождении заложников. В основу спектакля положены четыре главы книги "Люди А", рассказывающие о четырех сотрудниках спецподразделения, которые погибли в разное время при исполнении своего служебного долга. Режиссером спектакля стал Кирилл Вытоптов, который запомнился зрителю по своей работе в Мастерской Петра Фоменко и «Театре наций», а также других ведущих театрах Москвы. Автор книги Алексей Филатов также примет участие в постановке в качестве одного из актеров, а во время спектакли совместно с Денисом Майдановым и солисткой группы «Город 312» Аей исполнит свои песни, посвященные боевым товарищам.
26 марта, Музей Победы.
ЮБИЛЕЙ
45 лет Новому драматического театру
В этом году один из самых сильных столичных театров отмечает юбилей. В силу известных обстоятельств празднование 22 января не состоялось. Зато отмечать 45-летие решили целый год. И все премьеры будут посвящать этой замечательной дате. Первое событие юбилейного года – открытие в фойе выставки о закулисной жизни театра. Второе – традиционная премия "Признание", которая обещает много сюрпризов.
25 марта, Новый драматический театр.
ТЕАТР
"Оffис"
В Международный день театра вдохновляющий и обличающий спектакль Театра имени Пушкина "Оffис" пройдет в сердце деловой жизни Москвы – в башне "Федерация", на самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360. Необычная локация добавит остроты ощущениям участникам и зрителям этого театрального действа. Кроме того, организаторы подали заявку на регистрацию мирового рекорда спектакля "Оffис" как постановки, сыгранной на самой большой высоте (327 метров). Зрителей ждет уникальный театральный опыт: яркая игра актеров, жизненные перипетии и эволюция офисного бытия в новом прочтении.
27 марта, PANORAMA360.
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