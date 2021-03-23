Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Вторник
23 марта
Лента новостей
10:18
Мать раскрыла скандальную подноготную изувеченной экс-супруги Аршавина
10:12
Эксперт Монтян о погромах в Киеве: Зеленскому хотели показать его истинное место
10:09
На Ярославском шоссе из-за ДТП затруднено движение
09:54
Китай может начать закупки крымского коньяка "Коктебель"
09:53
В России продлили заморозку цен на продукты
09:32
Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
09:26
Лукашенко никогда не станет стратегическим партнером Китая – эксперт Трухан
09:18
Россиян предупредили о росте цен на бензин
09:06
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
08:55
"Это не Моцарт!": Собчак сцепилась с Лазаревым из-за Крутого
08:47
"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина
08:34
"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком
08:17
"У него стальные нервы": на Западе оценили отдых Путина в тайге
06:01
"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли
04:02
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
01:58
Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе
23:59
"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии
22:05
Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой
21:54
Лера Кудрявцева попала в реанимацию
21:32
После гибели ребенка под Москвой завели дело
21:27
"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком
21:17
Три возлюбленных, пятеро детей: тайны личной жизни Михаила Пореченкова
20:58
В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими
20:47
"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание
20:36
В Санкт-Петербурге светофор убил собаку
20:29
После взрыва газа под Москвой проводится проверка
20:21
Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"
20:03
Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП
19:55
Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"
19:28
Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье
19:12
Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
18:54
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь в столице поражает разнообразием. Глаза разбегаются! "Дни.ру" рекомендуют обратить внимание на эти спектакли, концерты и выставки, которые точно понравятся.
прочитано 227 раз

КОНЦЕРТ

LOBODA

Уникальная, сексуальная, яркая, дерзкая – эпитеты к ней можно подбирать долго. Но лучше увидеть ее лично. И влюбиться. Loboda приглашает на секретный концерт в лучшем зале Подмосковья. Вас ждут суперхиты и горячие премьеры, особенная камерная атмосфера и радость встречи с superstar после длительного перерыва. «Мы очень соскучились по Вам за этот год изоляции, буду рада встретиться в абсолютно новом для нас, концертном, формате спеть для вас самые любимые песни и провести субботний вечер вместе!», – улыбается звезда.

3 апреля, "Барвиха Luxury Village"/

ПРЕМИЯ

"ЖАРА Music Awards"

Ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" – самое ожидаемое музыкальное событие года. Победителей четвертой музыкальной премии выберут открытым голосованием по итогам 2020 года. На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров, которые подготовили Филипп Киркоров, LOBODA, Artik & Asti, Егор Крид, А’STUDIO, Полина Гагарина, Jony, Валерий Меладзе, EMIN, Григорий Лепс, ZIVERT и многие другие. Ведущими музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" станут телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

4 апреля, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

"Виртуозы гитары"

Лучшие гитаристы России, Испании и Италии примут участие в XV юбилейном Московском международном фестивале "Виртуозы гитары", организованном Московской филармонией. Этоярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 14 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 25 стран мира. Нынешний год снова обещает удивить меломанов. Продолжит фестиваль и серию бесплатных мастер-классов в Башмет Центре, где виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных учебных заведений России.

24–27 марта, Концертный зал имени П.И. Чайковского,

ВЫСТАВКА

"Я есть"

Благотворительный фонд "Радость мира" в рамках проекта "20 минут тишины" представляет фотопроект "Я есть", героями которого стали люди с физическими особенностями. В фотопроекте приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы. Профессиональная команда фотографов, визажистов и костюмеров перевоплотила их в сказочных героев. А известный хитмейкер Дарья Кузнецова, чьи песни исполняют Emin, Алсу, Регина Тодоренко, Влад Топалов, написала гимн, который прозвучит на вернисаже. "Цель фотопроекта – изменить отношение к людям с физическими особенностями, показать их и сильные стороны, и любовь к жизни, стремление и главное умение быть счастливыми и добрыми, несмотря на трудности, – рассказывает автор проекта «20 минут тишины» Рената Гарифуллина.

С 30 марта, Смоленский пассаж.

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

ТЕАТР

"Лес"

"Лес" в постановке Виктора Крамера критики считают одним из главных театральных событий сезона. Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова работают на стыке авангарда, классического театра, буффонады, минимализма и многослойности. Новаторская форма постановки присутствует в декорациях, в костюмах, в пластике, в музыке, раскрывая и помогая увидеть новые смыслы классической пьесы. Вместо традиционной сценографии, на сцене зритель видит гору опилок, которые, как в последнем дне Помпеи, покрывают все имение Гурмыжской – по ним ходят, бегают и прыгают главные герои, одетые в костюмы, которые мало чем напоминают о веке XIX, а намекают, скорее, на героев XXI века.

1 апреля, МХАТ имени Горького.

Фото: пресс-служба

АКЦИЯ

"МХАТовская пауза"

МХАТ им. М. Горького делает две ночные экскурсии по театру. Это будут не просто экскурсии: некоторые экспонаты оживут – зрители увидят перфомансы, которые создадут приглашенные режиссеры. "МХАТовская пауза" – так называется этот театральный эксперимент. Экскурсовод проведет зрителей по ночному закулисью и расскажет об истории МХАТ. Гости увидят такие места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю, а какие-то нельзя увидеть даже днем.

В ночь с 26 на 27 марта, МХАТ имени Горького.

"Люди А"

Музыкальный спектакль "Люди А" поставлен по книге офицера группы "Альфа" Алексея Филатова, отслужившего в органах государственной безопасности свыше 20 лет и лично принимавшего участие в спецоперациях по освобождению заложников. Зрители получат возможность почувствовать эмоции, испытываемые сотрудниками "Альфы" при принятии жизненно важных решений и увидеть обратную сторону новостей об очередном успешном освобождении заложников. В основу спектакля положены четыре главы книги "Люди А", рассказывающие о четырех сотрудниках спецподразделения, которые погибли в разное время при исполнении своего служебного долга. Режиссером спектакля стал Кирилл Вытоптов, который запомнился зрителю по своей работе в Мастерской Петра Фоменко и «Театре наций», а также других ведущих театрах Москвы. Автор книги Алексей Филатов также примет участие в постановке в качестве одного из актеров, а во время спектакли совместно с Денисом Майдановым и солисткой группы «Город 312» Аей исполнит свои песни, посвященные боевым товарищам.

26 марта, Музей Победы.

ЮБИЛЕЙ

45 лет Новому драматического театру

В этом году один из самых сильных столичных театров отмечает юбилей. В силу известных обстоятельств празднование 22 января не состоялось. Зато отмечать 45-летие решили целый год. И все премьеры будут посвящать этой замечательной дате. Первое событие юбилейного года – открытие в фойе выставки о закулисной жизни театра. Второе – традиционная премия "Признание", которая обещает много сюрпризов.

25 марта, Новый драматический театр.

ТЕАТР

"Оffис"

В Международный день театра вдохновляющий и обличающий спектакль Театра имени Пушкина "Оffис" пройдет в сердце деловой жизни Москвы – в башне "Федерация", на самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360. Необычная локация добавит остроты ощущениям участникам и зрителям этого театрального действа. Кроме того, организаторы подали заявку на регистрацию мирового рекорда спектакля "Оffис" как постановки, сыгранной на самой большой высоте (327 метров). Зрителей ждет уникальный театральный опыт: яркая игра актеров, жизненные перипетии и эволюция офисного бытия в новом прочтении.

27 марта, PANORAMA360.

Фото: пресс-служба

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 09:06

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

Актриса игнорирует все вопросы
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Девушка ответила поклонникам
Шоу-бизнес

Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Предприниматель все отрицает
Шоу-бизнес

"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание

Галина оставила отца

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+