Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Каждый день в Москве изобилует концертами, театрами, премьерами. "Дни.ру" представляют самые достойные и важные события культуры.

КОНЦЕРТ

Молодые пианисты

Этот концерт молодых пианистов проходит под патронатом Julius Baer и организован при участии Музыкального фестиваля и Академии Вербье. На сцену выйдут шесть талантливых пианистов, учащихся МССМШ им. Гнесиных, ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского и ДМШ Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского: Родион Шакиров, Карина Тер-Газарян, Андруи Акопян, Мария Журавлева, Федор Орлов, Александр Доронин представят в Зале Зарядье программу из произведений Рахманинова, Шуберта, Листа, Скрябина и Барбера. Участников концерта ждут призы, главный из которых – поездка на знаменитый музыкальный фестиваль в Вербе (Швейцария) летом 2021 года. Концерт будет транслироваться на сайте zaryadyehall.com и на Youtube-канале зала "Зарядье".

28 марта, Малый зал "Зарядья".

ЧИТАКЛЬ

"Нина и Тонино"



В день рождения знаменитого итальянского сценариста, поэта и художника Тонино Гуэрры пройдет читакль по пьесе Влада Васюхина "Нина и Тонино". Читакль – это новая и уже популярная форма общения театра и публики, это еще не спектакль, хотя уже и не читка пьесы. Нет костюмов, бутафории и декораций, исполнители подглядывают в текст, но он ими освоен и тонко пережит. В основу пьесы легли разговоры автора, журналиста и драматурга Влада Васюхина с заслуженной артисткой России, звездой Театра им. Пушкина Ниной Поповой. Нина Георгиевна много лет дружила с Тонино и его русской женой Лорой. Пьесу планировали представить публике год назад – к 100-летию Гуэрры и 75-летию Нины Поповой, однако помешала пандемия. В этом году актриса отмечает 55-летие творческий деятельности, и читакль – дань уважения ее жизни в искусстве. Кроме актрисы Нины, в этом сочинении есть еще три главных героя – Поэт, Сценарист и Художник – это три ипостаси Тонино Гуэрры. Играть их должны артисты разного возраста, темперамента и внешности. Но все они говорят реальными словами Тонино – из его интервью, дневников, стихов и рассказов. Его афоризмами. А еще один ключевой персонаж – Режиссер, это собирательный образ, в нем можно узнать черты великих мастеров кино, с которыми работал Тонино, и больше всего он похож на Федерико Феллини. Все четверо – мистические фигуры, существующие в области фантазии. Читакль режиссирует Сергей Аронин, известный столичной публике по работам в Театре им. Моссовета, МТЮЗе, ЦИМе, "Модерне".

16 марта, Библиотека имени Достоевского.

ПРЕМЬЕРА

"Мифический муж"

МХАТ имени М. Горького представляет десятую премьеру сезона – спектакль "Мифический муж". Режиссер и автор пьесы – заслуженный артист РФ Сергей Десницкий, мхатовский режиссер – создал спектакль на основе реальной переписки великого писателя Антона Чехова с великой актрисой Ольгой Книппер. Это документальный рассказ о человеческих отношениях: один прощает и ждет, другая – живет страстями. Была ли у Чехова и Книппер семья в обычном смысле этого слова? Было ли счастье? Как его измерить и нужно его измерять, если любовь помогает созидать? Старейший актер и режиссер Художественного театра Сергей Десницкий открывает новые страницы в истории этого, как оказалось, непростого супружества.

18 и 19 марта, МХАТ имени Горького.

ФИЛЬМ

"Слепок"

Это кросс-медийное произведение, объединяющее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Его главным героем и одновременно материалом стало тело человека в многообразии пластических форм. Фильм был снят в ГМИИ имени А.С. Пушкина в период локдауна. В пространствах классического музея хореографы переосмысливали сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации, объединив историческое наследие с современностью, а композиторы создали или адаптировали уникальные музыкальные и звуковые произведения для каждого из номеров. Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнева.

С 31 марта.

КОНЦЕРТ

Посвящение Честеру Беннингтону

Известный многим фанатам Linkin Park оркестр RockestraLive впервые с 2018 года выступит с хитами группы на сцене клуба Arbat Hall. Более двух часов бессмертных шедевров, которые определили целую эпоху. Событие не обойдется без топовых произведений среди которых Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многих других, а в финале вечера традиционное хоровое исполнение One More Light всем залом. RockestraLive обещают порадовать и новыми аранжировками песен, которые ранее не исполнялись. Концерт посвящен рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому в этот день исполнилось бы 45 лет.

20 марта, Arbat Hall.

ТЕАТР

Аудиоспектакль "СТО"

Драматург Юлия Поспелова и режиссер Александр Хухлин создали путешествие сквозь пространства и эпохи особняка на Театральной площади. Гений места оживает тенью на паркете, в памяти окон, в полутьме гримерок. В звуках, голосах, предметах перед зрителем проходит история дома генерала Полторацкого с его знаменитыми балами, купца Бронникова с артистическим кружком Александра Островского, МХАТа-Второго под руководством Михаила Чехова, Центрального детского театра... Наталия Сац и Мария Кнебель, Виктор Розов и Олег Ефремов, Валентина Сперантова и Анатолий Эфрос – они не "были", они есть здесь и сейчас. Зеркала помнят их взгляды, паркет скрипит их шагами, кулисы хранят их мысли. Здесь – их мечты о театре, великие провалы и грандиозные победы. Потому что Театр – это капсула времени, в которой̆ одномоментно случаются прошлое, настоящее и будущее. Нужно всего лишь немного фантазии, чтобы все стало зримым – в этом зрителям помогут голоса любимых артистов и восхождение от трюма под сценой до купола колосников. Путь длиною в 238 ступеней... или в 100 лет.

12 и 26 марта, РАМТ.

СКОРО

"На стриме"



Спектакль в постановке Дмитрия Бикбаева по пьесе известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов Александра Звягинцева. "На стриме" обещает стать сенсацией. Речь в нем пойдет о непростых отношений между современными детьми и родителями. По словам режиссера, готовящаяся премьера — "это мощное ультрасовременное многогранное высказывание о человеке, семье, обществе, творчестве и любви". Главное "действующее лицо" спектакля — семья из города N, на которую выпадает непростое испытание. Это испытание в свою очередь приводит к внутреннему конфликту: нетерпимость разделяет некогда близких людей на непримиримых врагов. В спектакле, впервые в мировой практике, будут использоваться новейшие VR-технологии. Постановку «На стриме» увидят не только зрители в зале МХАТ им. М. Горького, но и аудитория в сети Интернет — создатели спектакля первыми апробируют принцип иммерсивный онлайн-трансляции на театральной сцене. Авторы превратят трансляцию в уникальное онлайн-путешествие, своеобразную игру с возможностью самостоятельно сменить героя в прямом эфире. Так, посмотреть спектакль онлайн-зрителям можно будет в режиме 360 градусов, воспользовавшись VR-очками и специальными приложениями для гаджетов. В спектакле заняты: Екатерина Рокотова, Илья Беляев, а также актеры театра МХАТ им. Горького Ирина Линдт, заслуженный артист России Максим Дахненко, Кирилл Ананьев, Станислав Курач, Николай Коротаев.

23 апреля, МХАТ имени Горького.

ВЫСТАВКА

Ирина Миронова

Это первая в России арт-медиа выставку о клипмейкинге легендарного режиссера Ирины Мироновой, снявшей за 20 лет более 1000 клипов для самых топовых артистов страны, среди которых Алла Пугачева, Земфира, Децл, Диана Арбенина, МакSим, Сергей Лазарев и многие другие. Основу выставки составят фотографии из личного архива Ирины Мироновой, в разные годы сделанные на съемочных площадках режиссера. Особенной частью экспозиции станут киносъемочное оборудование и инсталляции видеотехники, которые отразят эволюцию индустрии с 2000 по 2020 годы – от 35 мм и видеокассет до смартфона и VR-технологий. Посетители выставки смогут восстановить процесс этой эволюции в линейной последовательности. В частности, видео для Полины Гагариной «Morning» (2007) стало первым официальным клипом в России, снятым на мобильный телефон. Этот самый девайс – Nokia NSeries N93 – и будет экспонирован на выставке. Помимо фотографий и видеотехники, в рамках экспозиции будут представлены бэкстейджи самых знаковых клипов прошедшего 20-летия: «Трафик», «Будь или не будь», «Знаешь ли ты» и «Мой рай», «Уличные псы», «Петербург-Ленинград» и другие. Отдельная часть выставочного пространства будет посвящена совместным работам Ирины Мироновой и группы Би-2, где будут представлены не только фото и видеоматериалы, но и уникальные предметы со съемочной площадки. С частью арт-объектов гости смогут познакомится не только визуально, но и тактильно.

С 18 марта, Центр современного искусства М’АРС.

ОПЕРА

"Золотой петушок"

Дмитрий Бертман представил смелый и вызывающий "Золотой петушок" на сцене «Геликон-оперы», вызвавший бурю восторга и споров. Это совместная работа театра «Геликон-опера» и Немецкой Оперы на Рейне. Премьера "Золотого петушка" в Дюссельдорфе состоялась в 2016 году. Дмитрий Бертман вместе с лучшими театральными мастерами Европы создал яркий и смелый спектакль. А в июне 2018 года этот спектакль был представлен на сцене зала "Стравинский" в "Геликоне".

19, 20, 21 марта, "Геликон-опера".