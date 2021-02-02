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Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Каждый день в Москве глаза разбегаются от разнообразия выбора спектаклей, концертов, фильм. "Дни.ру" выяснили, какие из событий точно нельзя пропустить.
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ОПЕРА

"Тоска"

Опера Дж. Пуччини "Тоска" – одна из самых популярных и любимых публикой всего мира. А в феврале она впервые появится в репертуаре театра "Геликон-опера". Ее премьера посвящена памяти выдающегося режиссера друга театра Андрейса Жагарса. В 2004 году по приглашению Жагарса, директора Латвийской Национальной Оперы, Дмитрий Бертман ставил "Тоску" в Риге вместе с дирижером Андрисом Нелсонсом. В Москве над созданием спектакля "колдуют" дирижер Валерий Кирьянов, художник-сценограф Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, художник по свету Дамир Исмагилов, хормейстер Евгений Ильин.

С 10 по 14 февраля, "Геликон-опера".

ПРЕМЬЕРА

"Задняя часть слона"

Этот спектакль Грете Шушчевичуте – иронический взгляд на современную жизнь с узнаваемыми реалиями, попытка в карикатурном виде представить "героев нашего времени": бюрократов, взяточников и коррупционеров. Главный герой пьесы – неудачливый немолодой актер, играющий не Гамлета, не Бориса Годунова, не дядю Ваню… а заднюю часть слона в провинциальном ТЮЗе. Его жена собирается эмигрировать в Израиль. И хотя его эта идея не вдохновляет, он готов покинуть родину в поисках какого-то нового шанса. Однажды к нему приходят "вежливые люди" и делают заманчивое предложение: в интересах госбезопасности артист начинает работать "под прикрытием", изображая беглого губернатора-коррупционера. В ролях: Юрий Чернов, Владимир Шульга, Ольга Гусилетова, Олег Царев, Алексей Гнилицкий, Джульетта Геринг и другие.

6 февраля, "Школа современной пьесы".

Фото: Пресс-служба

"Тяжелый песок"

Премьера музыкально-литературной композиции по роману Анатолия Рыбакова "Тяжёлый песок" ожидает стать событием. На выйдут ведущая актриса Московского театра "Ленком Марка Захарова" Александра Захарова и ведущий актер театра им. Евгения Вахтангова Евгений Князев. Музыкальное сопровождение – Владислав Кожухин (фортепиано) и Давид Ардуханян (скрипка).

16 февраля, Большой зал московской консерватории.

Фото: Пресс-служба

"Свидание в Москве"

Спектакль "Свидание в Москве" – это история любви. В первую очередь – история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь. Эта премьера соединит на сцене и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым будет руководить лично маэстро Юрий Башмет. Для этого МХАТ им. М. Горького откроет свою оркестровую яму, которая прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России.

10 февраля, МХАТ имени Горького.

МЮЗИКЛ

"День влюбленных"

Ночной показ мюзикла за столиками "День влюбленных" в Театре МДМ начнется за 5 минут до наступления Дня Святого Валентина. Сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, зрители станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных. "Каждая пара, успевшая приобрести билеты на этот уникальный показ, в числе первых в Москве встретит День Святого Валентина прямо в театре за своим столиком в необычной приятной обстановке, наблюдая за героями нашей романтической комедии, – рассказал продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. – Признаюсь, с момента премьеры мы ждали того самого дня, когда показ совпадет именно с календарной датой праздника, о котором наш мюзикл, и придумали по этому случаю ночной спектакль – наверное, самый необычный способ для любой пары отметить День влюбленных".

В главных ролях: Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Довганишина, Юлия Ива, Александр Суханов, Олег Савцов, Анна Гученкова, Алексей Секирин и другие.

Ночь с 13 на 14 февраля, МДМ.

ТЕАТР

"Визит старой дамы"

Швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт знаменит прежде всего своими комедиями. И пьесу "Визит старой дамы", в которой изложена по сути история одного убийства, он назвал "трагической комедией". Режиссер Вячеслав Долгачев поставил по ней блистательный спектакль. Однажды жители придуманного им города Гюллена поступили несправедливо, позволив выгнать из города беременную девушку, которую оклеветал любимый человек. Вот только разве знали они тогда, что спустя несколько десятков лет эта девушка вернётся, по-прежнему молодая, так и не исцелившаяся от кровоточащей раны в сердце, но способная теперь заставить всех играть по своим правилам?..

7 февраля, Новый драматический театр.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"Шерлок в России"

Лондон, 19 век. Город живет в страхе перед маньяком Джеком Потрошителем. Надежда только на Шерлока Холмса, который решает ловить преступника на живца и переодевается в женскую одежду. Маньяк клюет, однако в суровой схватке детектив все же упускает его, успев заметить в руках Потрошителя бухарский нож. Стало быть, в деле есть русский след. Шерлок отправляется в Петербург, где его, сторонника дедукции и доказательных методов расследования, никто не ждет. Для полицейского Трудного его рекомендательные письма из Англии – все равно, что мухобойки. Загадочный и циничный обер-полицмейстер Знаменский ставит Холмсу палки в колеса и хочет свалить на него все незакрытые дела. И только мизантропичный доктор Карцев, у которого Шерлок снял комнату, проникается к сыщику сочувствием и становится его проводником по трущобам Российской Империи...

В ролях: Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов и другие.

С 8 февраля на телеканале ТНТ.

Константин Богомолов. Фото: пресс-служба

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Автор: 2 февраля 2021, 15:35

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