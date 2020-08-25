Как черты лица влияют на наш характер

Первое, на что мы обращаем внимание при встрече с незнакомым человеком, – это черты и выражение его лица. У кого-то "умные" глаза, "хищный" острый нос, "добрый" взгляд или, например, "злые" узкие губы. И мы часто склонны доверять этому первому впечатлению. Оно может повлиять на наше решение, стоит ли продолжать знакомство. Но правда ли, что характер и черты лица взаимосвязаны, и есть ли для этого утверждения научное обоснование?

Физиогномика

Метод изучения соответствия психологических характеристик человека его чертам лица или строению тела называется физиогномика. Приверженцы физиогномической теории полагают, что значение имеет все: форма ушей, бровей, носа, лоб, подбородок, глаза, рот. История появления физиогномики уходит в глубину веков: начиная с античных времен и Средневековья она получила широкое распространение.

Считается, что термин "физиогномика" впервые употребил "отец медицины" Гиппократ (V в. до н. э). Самый известный систематизированный трактат по физиогномике приписывается Аристотелю. Он посвятил немало страниц описанию внешних признаков конкретных проявлений характера, силы и слабости, гениальности и глупости. Древнегреческий философ детально рассматривал черты лица, волосы, форму тела и конечностей, походку, голос человека в связи с его характером. Например, он считал, что "у кого края ноздрей толстые – добродушны... тонкие – очень горячи по характеру... круглые и тупые – велики душой..." и так далее.

Древнегреческие и древнеримские ученые, среди которых врачи Гален и Цельс, Цицерон, Плиний Младший, Ювенал, Светоний, Пифагор также интересовались взаимосвязью человеческого лица и характера. Действие физиогномики почувствовал на себе Сократ. Физиономист, осмотрев философа, объявил, что он склонен к несдержанности, чувственности и бурному проявлению чувств. Это противоречило образу Сократа и вызвало протест учеников.

Свой вклад в продвижение физиогномики внесли арабские писатели. В Китае физиогномика была полноправным видом медицины. Считалось, что судьба и характер каждого человека зависит от его уникальных физических данных.

В трудах христианских ученых, особенно Климента Александрийского и Оригена, встречаются многочисленные отсылки к физиогномике.

В то время как ранняя классическая физиогномика была в основном описательной, позднесредневековые исследования особенно развили предсказательную и астрологическую стороны этой науки, писатели и философы того времени часто углублялись в "пророческий" фольклор и магию.

Физиогномика изучалась такими учеными и мыслителями, как Авиценна, Альберт Великий и Фома Аквинский. Но особую популярность она получила в конце XVIII и на протяжении XIX века благодаря работам Иоганна Лафатера, Чарлза Дарвина, Чезаре Ломброзо. Итальянский врач и ученый Чезаре Ломброзо предложил использовать физиогномику в криминалистике. Он считал, что "прирожденного преступника" можно узнать по таким чертам, как большие выступающие вперед челюсти, низкий покатый лоб, ястребиный, приплюснутый или вздернутый нос, мясистые губы, длинные руки и другим признакам.

Сегодня большинство ученых рассматривают физиогномику в историческом аспекте. Так что же это: интересная выдумка или настоящая наука?

Эффект ореола

Наиболее распространенное заблуждение – гало-эффект, или эффект ореола. Это когнитивное искажение, при котором мы оцениваем особенности человека или явления, вещи под влиянием общего впечатления. Например, мы оцениваем человека по его внешности. Так, мы склонны приписывать большие умственные способности людям с привлекательной внешностью, а людям, которых мы не считаем красивыми, отказывать в высоком интеллекте. То есть более симпатичный человек с большей вероятностью будет выглядеть в глазах окружающих добрым и умным.

В ряде экспериментов было продемонстрировано, что люди, которых считали более привлекательными, чаще воспринимались как дружелюбные и заслуживающие доверия. Участники одного из исследований считали, что симпатичные женщины и мужчины, изображенные на фото, будут больше довольны жизнью в целом, будут иметь более счастливые браки и более надежную и престижную работу.

В другом исследовании участники оценивали качество эссе, которые сопровождались фото предполагаемого автора. Интересно, что эссе набирали тем больше баллов, чем привлекательнее внешне выглядел автор.

Если отвлечься от экспериментов и поразмыслить рационально, согласитесь, что мы не станем утверждать, что красавицы и красавцы с правильными чертами лица – самые умные и добрые люди? Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда не очень симпатичный на первый взгляд незнакомец оказывался интересным собеседником и блестящим интеллектуалом (и наоборот). А вспомните, например, серийного убийцу Чикатило. С точки зрения физиогномики, он выглядел безупречно: учитель с "интеллигентным" лицом, "умным" взглядом и "доброй" улыбкой.

При желании возможно "поменять" лицо. Пластический хирург может изменить форму носа, губ или разрез глаз – и вот перед нами другой человек. Как вы считаете, изменился ли после пластики его характер?

"Средний" человек

Ученые проводили различные эксперименты, которые не смогли доказать, что физиогномика имеет научное обоснование.

Один из ведущих мировых исследователей в этой области профессор психологии из Принстонского университета Александр Тодоров провел множество исследований. В ходе одного эксперимента было установлено, что особенности характера человека невозможно угадать по чертам его лица и что мы ориентируемся на свой собственный опыт при оценке других людей по их облику. Всем людям нравятся лица, которые близки к тому, как они представляют обычного "среднего" человека. Представления же о том, как должен выглядеть этот человек, формируются исходя из нашего жизненного опыта.

Участникам эксперимента показывали фотороботы "нетипичных" лиц. После просмотра большого количества этих ненастоящих фото, участники стали по-другому оценивать фото реальных людей — исходя из новых представлений о "среднем" человеке. Самой большой симпатией пользовались лица, которые больше всего напоминали фоторобот. Этот эксперимент говорит о том, что наше мнение о человеке определяется вовсе не его чертами лица, а неким сформировавшимся усредненным образом.

Например, сегодня идея о том, что ширина подбородка говорит о доминантности человека, кажется странной. Но в первобытные времена она имела свою логику: крепкие мужчины с мощным телосложением считались сильными воинами и ловкими охотниками. Этот стереотип сохранился и до наших дней: в ходе экспериментов выяснилось, что мужчины с широким подбородком все еще воспринимаются как склонные к доминированию.

"Вера в физиогномику, искусство распознавания характера человека по чертам лица, существует на протяжении веков. Порой важные решения – совершение сделки, выбор партнера – совершаются на основании внешних признаков. Делать этого не стоит: физиогномика не имеет никакой доказательной базы и первое впечатление часто ошибочно. По состоянию кожи можно судить о здоровье человека, а по мимике определить, какие эмоции он сейчас испытывает. Но курносый нос или узкие губы ничего не говорят о характере их владельца. Тем не менее, все мы в большей или меньшей степени остаемся во власти стереотипов, и симметричные пропорциональные лица нам нравятся больше", – рассказал психотерапевт АО "Медицина", член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов.