Феромоны: выдумка или реальный способ найти идеального партнера

Несмотря на то, что изучение феромонов началось в прошлом веке, ученые еще не могут однозначно ответить на многие вопросы, связанные с этими веществами. Исследования продолжаются. Но все-таки, что говорит наука: могут ли феромоны помочь найти партнера?



Что такое феромоны

Феромоны – это вещества, продукты внешней секреции, которые выделяются не только у человека, но и у некоторых животных. Феромоны влияют на наше поведение и состояние, а также способствуют коммуникации.

Различают разные виды феромонов, которые могут выполнять разные функции:

феромоны полового созревания;

феромоны страха и тревоги;

феромоны поведения;

феромоны, которые могут привлечь партнера.

Феромоны вырабатываются специальными апокриновыми железами кожи. Высокая концентрация этих желез наблюдается в подмышечной области.

Как запах связан с привлекательностью

Запахи влияют на настроение, работоспособность, и не только. Обоняние помогает нам различать людей по запаху, который характерен только для них.

Ученые высказывают мнение, что индивидуальный запах имеет значение при выборе мужчиной или женщиной полового партнера. Самый известный мужской феромон – андростадиенон, который содержится в поте и сперме, женский – эстратетраенол, содержащийся в моче. Также среди женских половых феромонов особой "привлекательностью" отличаются копулины – смесь влагалищных кислот. Копулины наиболее активно выделяются во время овуляции и повышают желанность женщины в глазах мужчины, вызывая выброс тестостерона.

Притягательность естественного запаха неоднократно была подтверждена экспериментально. Например, мужчины находили наиболее привлекательной ту женщину, которая какое-то время не принимала душ, в том числе после занятий спортом. Как писал Наполеон Жозефине: "Дорогая, перестань мыться за две недели до встречи со мной и встреть меня такой, какая ты есть".

Другое исследование демонстрирует, что реакция на феромоны – эволюционная. В ходе эксперимента женщины выбирали по запаху мужчин с сильной иммунной системой. В процессе эволюции это имело значение для появления на свет здорового потомства.



Несмотря на то, что экспериментально доказано, что феромоны меняют поведение человека, остаются вопросы. Чтобы окончательно продемонстрировать, что феромоны работают, исследователи должны найти молекулы, которые отвечают за ту или иную реакцию, однако пока этого не произошло. То есть сложность состоит в том, чтобы выявить конкретные изменения химических соединений в ответ на какую-либо стимуляцию.

На сегодняшний день ученые собрали доказательства возможных эффектов феромонов, но окончательно не выявили ни одного феромона человека.

Так феромоны – это миф или способ найти себе идеального партнера?

Как рассказала "Дни.ру" врач-сексолог, психотерапевт, к.м.н., АО "Медицина" Диана Генварская, феромоны действительно могут "включить" лимбическую систему и "выключить" кору головного мозга. Но если кора головного мозга гораздо активнее подкорковых структур, то люди не идут на контакт только из-за "привлекательного" запаха. Это характерно для людей, выполняющих сложную, ответственную, требующую ежедневной высокой концентрации работу. У людей, занимающихся искусством – художников, певцов, музыкантов – напротив, подкорковые структуры активней, и они скорее обращают внимание на дыхание, на биение сердца, на звуки и запахи, отметила эксперт.

Запахи, безусловно, играют важную роль в определении степени привлекательности представителя противоположного пола. Однако самая разумная стратегия – соблюдать баланс. "Феромоны – это не то, что спасет человечество, потому что случайные встречи от вспыхнувшей страсти людей, не подходящих друг другу, ничего хорошего в социальном плане не принесут", – добавила Генварская.