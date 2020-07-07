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Lifestyle
В завязке: что происходит после отказа от алкоголя

В завязке: что происходит после отказа от алкоголя

Фото: photothek/ Thomas Trutschel via/www.globallookpress.com
Почему губительные последствия длительной алкогольной интоксикации обратимы, и как меняется отношение к жизни "в завязке". Об этом "Дни.ру" рассказал психиатр-нарколог клиники Маршака Дмитрий Вальчук.
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Если человек на протяжении многих лет употреблял алкоголь, даже если речь идет не о запоях, а просто о регулярном потреблении, очевидно, что его организм подвергся токсическому воздействию. Под ударом печень, почки, поджелудочная железа, головной мозг и сердце. Однако, при отказе от спиртного положительная динамика в работе органов наблюдается уже через неделю.

Вопреки расхожему мнению, довольно быстро восстанавливается печень. Имейте ввиду, что "болеть" она не может – в ней нет нервный окончаний. Человек может ощущать дискомфорт, чувство тяжести в области правого подреберья. Это происходит потому, что печень увеличивается и давит на нервные окончания, которые находятся в капсуле, окружающей орган.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

У людей, злоупотребляющих спиртным, в первые две недели после полного отказа происходит обострение всех хронических заболеваний. Потому что выход из употребления намного тяжелее, чем само употребление. В первые 3-5 дней возможно и развитие алкогольного психозов и алкогольно-судорожных припадков. После пятого дня риски эти риски снижаются, но бывает, что и через неделю-две-три наблюдаются психопатические состояния. Поэтому первый месяц желательно провести под наблюдением специалиста.

Уже в первый месяц начинает восстанавливаться гормональный фон. Известно, что на фоне длительного употребления он меняется: у мужчин снижается тестостерон и повышается уровень пролактина, у женщин отмечается нарушения менструального цикла и начинают в избытке вырабатываться мужские гормоны. Хорошо помогают в процессе реабилитации ноотропы, гепатопротекторы и витамины.

Чаще всего пациенты поступают с стационар либо в употреблении либо с синдромом отмены, то есть в абстиненции. Физически чувствуют себя плохо и согласны на лечение. Но на третий-пятый день, когда наступает улучшение, если мы говорим про среднюю форму алкоголизма, человек физически чувствует себя уже хорошо, у него продает страх смерти, боязнь, что пьянство ничем хорошим не закончится. И ему кажется, что лечение пора прекращать. В эти дни наступает первое обострение паталогического влечения, неуемная тяга к употреблению.

Любопытно, что эта тяга не осознанная. У человека вдруг появляются какие-то дела, идеи, планы, встречи он находится в ажиотации. И эти планы-встречи так или иначе заканчиваются алкоголем. Поэтому, когда выписка происходит на ранних этапах, срыв или рецидив почти неизбежен, потому что вступает в силу физиология. Человеку физиологически нужен алкоголь.

В первые недели и месяцы отказа от алкоголя важна и работа с психикой. Важно понять, что это – просто злоупотребление или уже заболевание. Бытовое пьянство или алкоголизм. Какие механизмы влечения, как оно управляет эмоциями и влияет на поведение, на контакт с внешним миров. Все это требует серьезной работы с психологами.

Фото: imagefruit/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Самый сложный период возвращения к трезвости – первые три месяца. В целом же психика перестраивается за год. Наблюдается и мощная тяга, и вскрытие каких-то моментов, которые не были проработаны изначально, и обострение хронических заболеваний. Человек выходит в трезвую жизнь и учится иначе реагировать на раздражители, на стресс, потому что многие механизмы борьбы со стрессом были заменены употреблением алкоголя. В силу того, что алкоголь доступен, ленивый мозг при любом удобном случае пытается пойти проторенной дорожкой борьбы с внутренним напряжением. "Патологическая тяга в спиртному наблюдается также на третий и шестой месяцы после отказа от него, когда кажется, что прошло много времени и употребление вроде бы можно контролировать. Но первая же проба возвращает человека в употребление, потому что при формировании зависимости контролировать процесс уже не получится. Никогда. Пациенту нужно понимать, что если он зависим, то это навсегда", – предупреждает эксперт.

Если говорить о запретительных методах, о той же кодировке, то тут важно само отношение человека к методу. Если он положительно относится к собственной трезвости, стал больше успевать, понял, что улучшилось самочувствие, сон и стало меньше проблем, то кодировка сработает. Если он просто ждет, когда она закончится, то смысла в ней нет.

Вкус к жизни у человека появляется именно в первый год трезвости. Ему приходится, как ребенку, заново учиться проживать и контролировать свои чувства без алкоголя. Не реагировать на провокации, противостоять патологическому влечению, использую определенные инструменты. "Потом становится проще. Наша психика на удивление адаптивна", – уверяет Вальчук.

7 июля 2020, 19:21

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