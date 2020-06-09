Виртуальные модели и цифровая одежда: новые коллекции онлайн

Виртуальные инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции. 50 участников из 20 стран представят свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций – часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. "Дни.ру" ведут онлайн-трансляции показов.
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