Как выбрать хорошую черешню: эксперты дали ценные рекомендации

Черешня – одна из любимых ягод россиян. Для того чтобы не ошибиться с покупкой и принести домой качественную ягоду, следует придерживаться пары простых рекомендаций, которые подготовили настоящие эксперты в этом деле – ученые из Роспотребнадзора.
Во-первых, покупать ягоду лучше в проверенных местах, где ответственные службы проводят постоянный контроль.
На вид хорошая черешня должна быть без трещин и вмятин. Кожица у спелой ягоды гладкая и чистая. Если лакомство стало матовым и не блестит – значит черешня не первой свежести, ее сорвали уже давно.
Мякоть должна быть плотной и упругой. Если ягода слишком мягкая, значит продукт перезрел или уже подпортился, и покупку лучше сделать в другом месте.
Кстати, особое внимание нужно обратить на ножку. Если ее нет, велик риск, что внутрь ягоды попала грязь, что может привести к отравлению.
Самые сладкие ягоды имеют темную окраску, а вот желтая и розовая черешня не порадует покупателя насыщенным вкусом – такие плоды более водянистые.
Для того чтобы получить на стол качественную ягоду, ее нужно приобретать в сезон – с конца июня по середину июля.
К слову, черешня богата витаминами A и С, железом, клетчаткой, калием и магнием. Так что качественная ягода – отличное дополнение к правильному рациону питания.
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