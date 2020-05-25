Рецепт: весенний салат с яйцом-пашот

Ингредиенты:
Огурцы – 100 граммов
Редис – 100 граммов
Зеленый лук – 5 граммов
Укроп – 5 граммов
Заправка – 60 граммов
Яйцо – 1 штука
Для заправки:
Чеснок – 3 грамма
Лимон – 10 граммов
Сметана 40% – 35 граммов
Укроп – 8 граммов
Йогурт – 80 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Редис и огурцы нарезать кружочками, заправить весенней заправкой, переложить в блюдо для салата.
Шаг 2
Аккуратно разбить яйцо в пашотницу и варить в кипящей воде 5 минут. Есть пашотницы нет, то яйца можно разбить в заранее приготовленный пищевой мешочек (его можно сделать из обычной пищевой пленки), предварительно смазав внутри тонким слоем растительного масла. Мешочек туго завязать ниткой максимально близко к белку.
Шаг 3
Опустить мешочек в кипящую воду и варить 4-5 минут.
Шаг 4
Готовое яйцо пашот переложить в миску с салатом.
Шаг 5
Оформить блюдо рубленой зеленью укропа и перьями зеленого лука.
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