Как мысли влияют на работу организма

Мысли – это же нечто эфемерное, которое не потрогать… Как они могут воздействовать на материю? Проще всего понять, как действует мысль на наше физическое тело, на примере. Вспомните себя перед ответственным экзаменом. Ладошки потеют, сердце бьется чаще, коленки дрожат… Еще ничего не произошло, вы даже дверь в аудиторию не открыли, а ваше тело уже вовсю реагирует на мысли-скакуны...

Или представьте, как вы отрезаете тонкую дольку лимона. Вдыхаете яркий свежий запах, видите каплю сока на срезе, а потом целиком кладете эту дольку на язык и прижимаете к небу. Во рту взрываются тысячи маленьких острых лимонных фонтанчиков, кислота обжигает язык, сжимается горло.… Рот наполняется слюной, да? И без всякого реального лимона, заметьте.

Мысль – это слабый электрический импульс, имеющий огромную силу. Каждый из нас мыслями и эмоциями способен воздействовать на органы нашего тела. И с равным успехом этим способом мы можем как убить себя, так и исцелиться от любой болезни. Как это происходит, "Дни.ру" рассказала блогер, эксперт по работе с подсознанием и основатель онлайн-школы "Поток" Мария Самарина.

Мысли исцеляющие и убивающие

В Университете Висконсин-Мэдисон профессор психологии и психиатрии Ричард Дж. Дэвидсон провел исследование, в ходе которого изучал, изменятся ли на физическом уровне клетки людей, если они будут заниматься медитациями. И оказалось, что у людей, практиковавших осознанность в течение восьми часов, оказался выше уровень генов, отвечающих за борьбу с воспалениями и самовосстановление, по сравнению с контрольной группой. Это означало, что человек только силой мысли способен корректировать работу организма. После этих опытов Американская Ассоциация Сердца одобрила медитативные практики в качестве профилактической меры против болезней сердечно-сосудистой системы.

Мысль работает в любом направлении: как в сторону исцеления, так и наоборот.



Врачам всего мира давно известно, что пациенты-оптимисты поправляются быстрее и у них бывает меньше осложнений. Иметь “розовые очки”, оказывается, очень полезно для здоровья.

А сколько случаев чудесного самоисцеления описано в медицинской литературе! Вспомните хотя бы Валентина Дикуля, которому после травмы врачи прочили печальную жизнь в инвалидной коляске, а он вопреки им смог не только восстановиться, но и долгие годы ставить силовые рекорды. А потом еще и клинику свою создал, чтобы помогать другим.

Жаль только, что мысль работает в любом направлении: как в сторону исцеления, так и наоборот. Вы сами наверняка слышали про случаи, как кто-то “умер от тоски”. Люди способны буквально сжечь себя изнутри темными мыслями даже на фоне относительного благополучия общего здоровья. Так что умение отслеживать направление наших дум может оказаться не просто полезным, а прямо-таки жизненно важным навыком.

От чего зависит сила мысли

Как любая энергия – мысль зависит от плотности потока. Тонкий ручеек не в силах вращать генератор плотины. Движение одного электрона не создаст электрический ток. И единичные разрозненные мысли не приведут к изменениям. Только сохранение фокуса внимания на цели дает результат. Мысли, направленные в одну точку, на цель, становятся подобны лазерному лучу, который проходит сквозь любые препятствия. Именно поэтому сбываются желания, о которых мы долго и усиленно мечтаем – мы сами вдыхаем в них жизнь, наполняя энергией мыслей. Ну и, конечно, действуем в нужном направлении, точно зная, что хотим получить.

Люди способны буквально сжечь себя изнутри темными мыслями.



Самый банальный пример – человек спит и видит себя за рулем нового авто. Он представляет, как садится на кожаное сиденье, нажимает на нужные кнопки, включает передачу… Он даже чувствует запах новенького салона. Он просматривает все сайты в поисках той самой машины мечты, ходит по автосалонам, читает отзывы владельцев. Я на 100% уверена, что он найдет то, что нужно. И даже если у него не будет хватать денег, машина у него все равно появится – Вселенная расстарается и что-нибудь придумает. Одобренный кредит, скидка, помощь родственников – что-то обязательно случится. Сила его мыслей поменяет реальность и сформирует нужные события.

Все религии мира говорят о том, что наши слова и мысли нельзя недооценивать. Напитанные эмоциями, они могут стать разящим оружием, сохраняющим свою силу чрезвычайно долго. Мозг, сконцентрированный на пожеланиях несчастий, способен создать мощный энергетический посыл. Так возникают родовые проклятия, передающиеся даже сквозь поколения. Но это обоюдоострое оружие, которое разрушительно действует и на того, кто его создал, поэтому всегда лучше воздержаться от высказываний в гневе.

Всю силу мыслей могут перечеркнуть установки подсознания, которые гнездятся так глубоко в нашем мозге, что мы можем даже не осознавать их. До тех пор, пока путь нужным убеждениям не будет расчищен, энергия мыслей будет заглушаться подспудным “так не бывает”. Борьба с негативными установками – очень важная часть работы с мозгом. От нее зависит скорость достижения нужных вам результатов.

А как научиться контролировать и усиливать действие своих мыслей? Для этого существуют медитационные практики. Мало у кого получается сохранять концентрацию достаточно долго с первого раза, этот опыт нужно тренировать. Но научиться абсолютно реально.

Все религии мира говорят о том, что наши слова и мысли нельзя недооценивать. Напитанные эмоциями, они могут стать разящим оружием, сохраняющим свою силу чрезвычайно долго.



Самая простая медитация, которая учит останавливать нашу обычную “мыслемешалку” в голове, называется анапана. Это медитация на кончике носа. Выполнять ее можно в любое свободное время и это даже будет незаметно для окружающих. Вашей задачей будет наблюдение за дыханием. Только движение воздуха у входа в нос, ничего больше. Дышите так, как получается, особенно стараться не нужно. Главное – останавливайте любые мысли, которые будут приходить вам на ум, постоянно возвращайтесь вниманием к дыханию.

Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы настолько привыкаем к жужжащему рою мыслей в голове, что сосредоточиться на чем-то одном оказывается очень сложно. Начните с двух-трех минут. Когда вы научитесь оставаться в этом состоянии полчаса, сможете сказать, что имеете навык осознанности. Другие практики вам будут даваться уже легче.

Помните закон сохранения энергии из школьного курса физики? Он звучит так: энергию невозможно создать или разрушить, можно только перевести из одного состояния в другое. Раз энергия мысли существует и преобразуется в то, что мы наблюдаем в жизни, самой большой силой будет обладать человек, который научится управлять своими мыслями. Такой навык дает необычное и очень весомое преимущество – можно научиться создавать нужные вам события и сохранять здоровье, работая в первую очередь со своим мозгом. И это не чудеса. Это просто физика.