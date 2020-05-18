Рецепт чизкейка от солистки группы Soprano

Ингредиенты:
Печенье рассыпчатое (идеально подходит "Юбилейное") – 300 граммов
Масло сливочное – 120 граммов
Яйца – 2 штуки
Сметана 20% -200 граммов
Творожный сыр – 400 граммов (можно взять любой, я предпочитаю Альметта сливочный)
Сахар 120 граммов
Крахмал без горки – 2 столовые ложки
Ванилин – на кончике ножа
Ягоды – для украшения
Способ приготовления
Шаг 1
Печенье размельчить блендером, добавить масло комнатной температуры. Довести до однородности.
Шаг 2
Выложить в форму и поставить в разогретую духовку на 180 градусов на 15 минут.
Шаг 3
Готовим начинку. В творожный сыр добавляем яйца по одному и взбиваем венчиком. Затем сахар, сметану, крахмал, ванилин. Все взбиваем.
Шаг 4
Выкладываем начинку в форму и отправляем в разогретую духовку на 200 градусов на 15 минут. Далее снижаем до 120 градусов и выпекаем час. На дно духовки желательно поставить емкость с водой.
Шаг 5
Выключаем духовку, но чизкейк оставляем внутри. Приоткройте духовку, пусть чизкейк остынет вместе с ней до комнатной температуры.
Шаг 6
Отправляем чизкейк в холодильник минимум на 5 часов. Только потом вынимаем из формы и украшаем ягодами.
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