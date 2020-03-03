Постное меню: салат из шпината с клюквой и яблоком

Великий пост – не просто диета, а осознанный выбор людей, желающих очистить тело и душу перед главным христианским праздником – Пасхой. Бренд-шеф Restaurants by Crocus Group Сергей Батуков доказывает, что постные блюда могут быть по-настоящему вкусными, а меню – разнообразным. Публикуем авторский рецепт постного салата из молодого шпината с клюквой и яблоком.

Ингредиенты:

Шпинат свежий – 45 гр.

Салат листовой – 15 гр.

Яблоко – 45 гр.

Клюква сушеная – 20 гр.

Орех пекан – 10 гр.

Лук-сибулет – 5 гр.

Кресс-салат – 3 гр.

Для заправки:

Яблоко – 360 гр.

Уксус рисовый – 50 гр.

Сакэ – 120 мл.

Соевый соус – 30 гр.

Мисо-паста светлая – 15 гр.

Лук шалот – 10 гр.

Соус Мирин – 70 гр.

Оливковое масло – 70 гр.

Сахар – 100 гр.

Способ приготовления

Шаг 1

Для приготовления заправки берем кислое яблоко, можно Гренни Смит, чистим от кожицы и семян, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при 180 градусах 15 минут. Все ингредиенты для заправки, кроме сакэ, кладем в блендер вместе с яблоком и пробиваем до однородной консистенции.

Шаг 2

Сакэ выливаем в кастрю и ставим на огонь, после закипания, поджигаем зажигалкой, как только пламя погаснет, готово – алкоголь выгорел, добавляем в соус.

Шаг 3

Молодой свежий шпинат, можно брать в горшочке или вакуумной упаковке, главное, чтоб листики шпината были маленькими, тогда он мягче. В глубокой миске смешиваем шпинат с любой салатной зеленью, например салат мангольд, похожий на маленькие свекольные листья.

Шаг 4

Яблоко Гренни Смит чистим и нарезаем тонкими дольками, около 2 мм, смешиваем с яблочной заправкой. Посыпаем сушеной вяленой клюквой, ее можно купить на рынке в отделе специй.

Шаг 5

Перед подачей украшаем орехом, натертым на мелкой терке. Орех пекан можно заменить на грецкий, или вообще отказаться от него, если у вас аллергия.