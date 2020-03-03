Постное меню: салат из шпината с клюквой и яблоком

Ингредиенты:
Шпинат свежий – 45 гр.
Салат листовой – 15 гр.
Яблоко – 45 гр.
Клюква сушеная – 20 гр.
Орех пекан – 10 гр.
Лук-сибулет – 5 гр.
Кресс-салат – 3 гр.
Для заправки:
Яблоко – 360 гр.
Уксус рисовый – 50 гр.
Сакэ – 120 мл.
Соевый соус – 30 гр.
Мисо-паста светлая – 15 гр.
Лук шалот – 10 гр.
Соус Мирин – 70 гр.
Оливковое масло – 70 гр.
Сахар – 100 гр.
Способ приготовления
Шаг 1
Для приготовления заправки берем кислое яблоко, можно Гренни Смит, чистим от кожицы и семян, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при 180 градусах 15 минут. Все ингредиенты для заправки, кроме сакэ, кладем в блендер вместе с яблоком и пробиваем до однородной консистенции.
Шаг 2
Сакэ выливаем в кастрю и ставим на огонь, после закипания, поджигаем зажигалкой, как только пламя погаснет, готово – алкоголь выгорел, добавляем в соус.
Шаг 3
Молодой свежий шпинат, можно брать в горшочке или вакуумной упаковке, главное, чтоб листики шпината были маленькими, тогда он мягче. В глубокой миске смешиваем шпинат с любой салатной зеленью, например салат мангольд, похожий на маленькие свекольные листья.
Шаг 4
Яблоко Гренни Смит чистим и нарезаем тонкими дольками, около 2 мм, смешиваем с яблочной заправкой. Посыпаем сушеной вяленой клюквой, ее можно купить на рынке в отделе специй.
Шаг 5
Перед подачей украшаем орехом, натертым на мелкой терке. Орех пекан можно заменить на грецкий, или вообще отказаться от него, если у вас аллергия.
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