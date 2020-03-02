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Lifestyle

10 признаков токсичных отношений

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Сложность токсичных отношений в том, что их очень непросто распознать. Кажется, все идет своим чередом – да, бывают ссоры и какие-то проблемы, но ведь у всех так. Как понять, что пора бить тревогу? Что это уже не просто недопонимание между супругами, а угроза вашему здоровью? Об этом "Дни.ру" рассказала блогер Карина Романова.
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Вы стали неуверенной

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Если раньше вы успевали делать сто дел одновременно, то теперь постоянно ловите себя на мыслях: "Я не знаю, как поступить в этой ситуации", "Я не уверена, что справлюсь", "А точно ли я делаю все правильно?" Зачастую виной этому – сниженная самооценка. И она не возникает на пустом месте. Если муж постоянно говорит, что вы ничего не понимаете и не умеете, что вам нельзя доверить решение простейших вопросов и что без него вы точно не справитесь – это повод задуматься.

Вы заперты в четырех стенах

Ваш день строго регламентирован, а график контролируется мужем. В каких магазинах и когда вы делаете закупки, на какие секции и кружки водите детей. Все это подается под видом заботы: "Я всегда должен знать, где ты, чтобы в случае проблем прийти на помощь". Первое время это вызывает умиление – любит, оберегает. А потом вы понимаете, что это просто-напросто тотальный контроль, из-под которого практически невозможно вырваться.

Все друзья постепенно исчезли из вашей жизни

Еще недавно вы устраивали зажигательные вечеринки, ходили с друзьями гулять, посещали выставки и театр, а теперь вам даже некому позвонить. Круг общения сократился до мужа, детей и – в лучшем случае – ближайших родственников. Как это произошло? Возможно, муж говорил: "Нам никто не нужен, ты для меня – целая вселенная!". И вы таяли. Или он каждый раз недовольно поджимал губы, застав дома гостей – а вам не хотелось лишний раз раздражать любимого человека. В итоге вы остались совсем одна – и этот вакуум в общении некому заполнить.

Ваша жизнь вращается вокруг семьи

Казалось бы, что здесь плохого? Действительно, ничего, если именно это делает вас счастливой. Если вы получаете настоящее удовольствие, проводя время с детьми и мужем, и ни о чем другом даже не мечтаете. Другое дело, если незаметно вас превращают в домашнюю обслугу, наплевав на ваши желания.

Муж высмеивает ваши интересы

Любые попытки завести хобби или увлечение, не связанное с мужем, пресекаются. В ход на первых порах могут идти уговоры, потом следуют насмешки: "Тебе что, заняться больше нечем?", "Да в твоем возрасте уже просто стыдно такое делать!", "Ты должна о детях думать, а не ерундой страдать". В итоге вас поглощает быт, и жизнь кажется беспросветной.

Вы отказались от работы и карьеры

"Нет, дорогая, не стоит. Обеспечивать семью буду я!". Звучит логично: мужчина открыто берет на себя обязательства содержать вас и детей. А что взамен? Полная зависимость от супруга, в первую очередь, финансовая. Муж получает отличный рычаг давления, за которым часто следуют упреки в том, что вы живете на всем готовом, а потому всем ему обязаны.

Вы перестали ощущать себя женственной и желанной

Муж нередко позволяет себя обидные высказывания по поводу вашей фигуры и внешности в целом: "разъелась", "постарела", "совсем себя запустила". А ведь вы следите за своим питанием, регулярно делаете упражнения, не пренебрегаете макияжем и не ходите дома в халатах. Но чувствуете, что интерес мужа к вам снизился или пропал вовсе. И, конечно, вините во всем себя. А на деле партнер просто планомерно втаптывает вас в грязь, заставив поверить в собственную непривлекательность.

Ваш авторитет в семье – на последнем месте

Если слово супруга в семье – закон, то вас ни во что не ставят даже дети. Им бесполезно что-то запрещать или требовать выполнения домашних обязанностей. О каком уважении и авторитете может идти речь, если муж ведет себя в отношении вас пренебрежительно?

Ваше эмоциональное состояние нестабильно

Вы ощущаете приступы тревожности или даже паники, можете беспричинно расплакаться, чувствуете упадок сил. Такие состояния могут сменяться апатией, когда ни до чего нет дела, и жизнь движется по накатанной колее. Вы делаете все на автопилоте, не особо вникая в происходящее. Это все – очень тревожный сигнал.

Ваши интересы задвигаются на задний план

"Я весь день работал, и хочу вечером спокойно отдыхать, а не заниматься домашними делами", "Твои курсы подождут, я хочу купить себе новый телефон". Если муж часто приводит подобные аргументы, то стоит остановиться и задуматься – а чего хотите вы? И как давно вообще позволяли себе что-то хотеть? Ведь вы тоже – личность, со своими потребностями, которые достойны внимания и уважения.

Токсичные отношения опасны не только потому, что ведут к разочарованию в близком человеке. Но и тем, что могут нанести серьезный вред вашему психоэмоциональному и физическому здоровью. Поэтому так важно разобраться, что происходит в вашей жизни. И решить – не пора ли в ней что-то поменять.

2 марта 2020, 17:04

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