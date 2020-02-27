Блины с лососем и страчателлой

Ингредиенты:
Вода – 500 мл.
Молоко – 500 мл.
Яйца – 5 шт.
Соль – 10 гр.
Сахар – 100 гр.
Растительное масло – 150 гр.
Мука – 450 гр.
Сыр страчателла – 80 гр.
Лосось слабосоленый – 60 гр.
Сливочное масло – 1 гр.
Оливковое масло – 30 гр.
Листья петрушки – 20 гр.
Способ приготовления
Шаг 1
Смешать все ингредиенты для блинного теста. На растительном масле выпечь тонкие блинчики с хрустящим краешком.
Шаг 2
Готовые блины свернуть треугольником, сверху ложкой выложить сыр Cтрачателла, тонкие ломтики лосося.
Шаг 3
Для зеленого масла листья петрушки взбить блендером с оливковым маслом и процедить. Полученным маслом украсить блины и подать на стол.
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