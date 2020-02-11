Рецепт: большой листовой салат с авокадо

Ингредиенты: 10 граммов редиса, 30 граммов салата Романо, 40 граммов салата Айсберг, 20 граммов рукколы, 30 граммов стручкового гороха, 20 граммов кресс салата, 100 граммов авокадо.
Для заправки: 40 граммов листьев мяты, 50 граммов очищенного чеснока, 110 граммов рисового уксуса, 100 граммов масла виноградной косточки, соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления
Листья салата рукколы, Романо, Айсберга промываем, даем воде стечь. Опускаем в глубокую миску.
Очищенный авокадо режем пополам, вынимаем косточку, тонко нарезаем и выкладываем на листья салата. Украшаем сверху кружочками редиски.
Для заправки опускаем в блендер листья мяты и очищенный чеснок, добавляем рисовый уксус, масло виноградной косточки, соль и сахар. Взбиваем до однородной консистенции и заправляем салат.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Хочу бросить с детьми жену
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Очень хочется в СССР
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.