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Интерьер ресторана Плато из рыбы и морепродуктов. Фото: пресс-служба
Целый сибас в соли. Фото: пресс-служба Филе дорадо в соли. Фото: пресс-служба Тартар из тунца блюфин. Фото: пресс-служба

Намоленному месту добавили вдохновения и новых вкусов

Интерьер ресторана "Рыба моя". Фото: пресс-служба
Как известно, одним из важнейших факторов успеха для любого ресторана, особенно на старте существования проекта, является его местоположение. В Москве, как и повсюду, есть места удобные и с хорошей проходимостью, есть сложные, до которых нужно специально добираться. Но важно не только это. Ресторан должен "попасть" в свою аудиторию – локацией, едой и атмосферой. В противном случае, он обречен на умирание.
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Владимир Перельман, открывший на излете ноября уже третью "Рыбу мою", не считая одноименно маркета в Хамовниках и street food в Депо, несомненно, знает, что делает. Свидетельством тому – очевидный успех предыдущих заведений сети. Новый ресторан расположился на Славянской площади, ровно в том месте, где до него были такие разноформатные заведения, как Prado cafe, "Джонджоли" и Pub Lo Picasso. Интерьер для новой "Рыбы" полностью переделали – добавили легкости, приветливости, воздуха и светлой средиземноморской палитры.

Интерьер ресторана "Рыба моя". Фото: пресс-служба

Меню налаживал бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков. Здесь ожидаемо много позиций, хорошо знакомых столичным фуди по другим "Рыбам" – от raw-бара до суперстейка из палтуса, но появилось и немало нового. Например, севиче из фарерского лосося с черри и соусом понзу, фаршированные перчики с тунцом и соусом тоннато, борщ с карельским копченым судаком, фетучини с форелью и красной икрой, тигровые креветки по-сицилийски с хрустящей чиабаттой или осетр по-строгановски с картофельными крокетами.

Целый сибас в соли. Фото: пресс-служба

Но это, разумеется, не все. На антре непременно стоит попробовать свежайшую бриош с красной икрой и фермерским сливочным маслом с добавлением анчоуса. Получилось очень простое и деликатное блюдо с удивительно гармоничным вкусом. В разделе суши и роллов следует обратить внимание на кето ролл с авокадо, лососем, крабом и тунцом.

Плато из рыбы и морепродуктов. Фото: пресс-служба

Однако главная ставка сделана на рыбу, запеченную в соли по фирменному перельмановскому рецепту – с пореем, базиликом и лимоном. Тюрбо, форель, дорадо – на выбор. А целикового сибаса, которого точно хватит на двоих, дополнительно фламбируют перед подачей, немного "доводя" блюдо до готовности и одновременно напитывая его дополнительными ароматами. На гарнир – картофель конфи с пюре из моркови, свежий шпинат с хлопьями миндаля, обжаренные брокколи. Все это приправлено соусами на основе белого вина или хереса.

Филе дорадо в соли. Фото: пресс-служба

По случаю запуска в новой "Рыбе" запустили специальное предложение на основе тунца блюфин, которое будет действовать до конца января. В него входят заправленный кампотским перцем и оливковым маслом тартар с толченым авокадо, более нейтральное и деликатное по вкусу карпаччо с аналогичными ингредиентами, а также стейк татаки, который готовится непосредственно перед гостем, а подается с арбузной редькой и пряно-острым соусом васаби. Все порции на редкость внушительных размеров, к тартару и карпаччо вдобавок предлагают обжаренный зерновой хлеб.

Тартар из тунца блюфин. Фото: пресс-служба

В новой "Рыбе моей", кажется, самой большой по площади, имеется собственная открытая кондитерская станция. Так что при желании можно понаблюдать, как здесь делают "тот самый" фисташковый рулет со свежей малиной, шоколадный десерт с карамелизованным ананасом, шоколадно-мятным мороженым и "снегом" из маскарпоне или фирменный сорбет из фейхоа с желе из шампанского.

Средний счет – 2 500 рублей.

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Автор: 7 декабря 2020, 03:57

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