Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выставки, перформансы, концерты, театры – ближайшие дни в Москве будут наполнены интересными событиями. О самых интересных мероприятиях – читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".
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ТЕАТР

"Кинастон" – один из самых успешных и любимых зрителями спектаклей в репертуаре Театра Олега Табакова – возвращается на сцену. Премьера спектакля состоялась в 2017 году, первыми сполнителем роли Кинастона был Максим Матвеев, прервавший в этом году контракт с Театром Олега Табакова. Теперь же в этой роли предстанет Юрий Чурсина. Эдвард Кинастон – реальная историческая личность XVII века, актер, достигший небывалой популярности исполнением женских ролей. Но король Карл IIсвоим указом разрешил женщинам играть женские роли. Публика спешит увидеть это чудо, позабыв своих прежних кумиров. В этот поворотный момент мы застаем героев: последнего великого актера-исполнителя женских ролей и первую женщину-актрису. В спектакле виртуозно смешаны фарс и трагедия, комедия и драма, высокое и низкое, с некоторой долей озорства и провокации, конечно, как и положено в театре всех времен.

3 и 4 ноября, Театр Олега Табакова.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Михаил Пореченков, Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" представляют программу из сочинений самых революционных и прогрессивных художников XX столетия: Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и поэта Владимира Маяковского. Интересно, что Михаил Пореченков читал "Облако в штанах" Маяковского еще на вступительном экзамене в театральный институт, но лишь с годами понял, как должны звучать со сцены строки великого поэта. "Многие его не понимают: что это такое ‒ лозунги всякие. Маяковский специально это делает, педалирует, чтобы произвести максимальное впечатление, раздразнить рецепторы зрителя", ‒ говорит актер.

1 ноября, концертный зал "Зарядье".

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА
В свете огромных мониторов условной телестудии, в которую превратилась сцена, семь женщин разных возрастов, социального статуса, национальностей рассказывают свои истории. Эти истории начинают проникать в сердца других героинь, и вот уже перед нами не просто участницы шоу, а сопереживающие друг другу люди, соучастницы судеб друг друга, почти подруги. Эффект документального театра в спектакле "Некурортный роман" дает потрясающий художественный эффект, потому что чувство со-участия приходит и к зрителю в зале. Этот эффект достигается игрой ярких и столь не похожих друг на друга актрис, среди которых Алика Смехова, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и другие.

6 ноября, МХАТ имени Горького.

Фото: пресс-служба

ТАНЕЦ

Театр танца "Гжель" представляет премьеру двух одноактных спектаклей, посвященных юбилею Великой Победы – "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и спектакль на музыку Стравинского "Весна священная". Абсолютно новые версии известных произведений представит балетмейстер и хореограф, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Республики Татарстан Георгий Ковтун. Наполненная человеческими переживаниями музыка Гаврилина, написанная автором к поэме Твардовского "Дом у дороги", в версии Ковтуна перенесет зрителей в сороковые годы – до начала Великой Отечественной войны и после, отсылая к подвигу советского народа в сражении с фашизмом. Что же касается "Весны священной", то балетмейстер мастерски воплотил исторический сюжет перехода от идолопоклонства к христианству.

4 и 5 ноября, "Геликон-опера".

Фото: Ольга Грачева

ЮБИЛЕЙ

Московский Новый драматический театр приглашает зрителей на юбилейный вечер художественного руководителя театра Вячеслава Долгачева. Заслуженный деятель искусств России, настоящий человек театра, преданный своему делу и своей труппе, он тонко чувствует само время и в своих спектаклях всегда находит точный образ для его выражения. Но в этот день верные образы и теплые слова найдут артисты и зрители!

8 ноября, Московский Новый драматический театр.

Фото: пресс-служба

ФУТБОЛ

4 ноября состоится главный матч "Арт-футбола 2020", который будет посвящен 40-летию Олимпиады-80. В этот день команда артистов "Росич-Старко", усиленная звездами политики, бизнеса и представителями СМИ, сыграет с командой "Герои Олимпа", в которую войдут олимпийские чемпионы разных эпох из разных видов спорта. Из соображений безопасности в условиях пандемии матч будет проводиться без зрителей.Прямая трансляция на телеканалах "Старт" и "Матч! Страна" начнется в 14.00. А накануне в манеже "Спартак" пройдет турнир команд артистов и творческих коллективов города Москвы. На поле выйдут команды звезд эстрады "Старко", участников Comedy Club, цирка братьев Запашных, рэперов, блогеров, театральных артистов.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

В своих фотографиях Роб Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в окружающие пейзажи. Автор работает с танцорами, чтобы при помощи фотографии создавать поразительные образы и композиции, используя застывшие в движении человеческие тела как идеальную геометрию. Он вдохновляется культурами разных стран, находит красоту в геометрической архитектуре и природных ландшафтах. На выставке будут представлены самые яркие работы автора из разных серий и периодов творчества. Все они объединены одной темой – природой движения и человеческой телесности. В выставку также войдет новая серия работ, созданная в период пандемии в 2020 году.

До 24 января 2021 года, Центр фотографии имени братьев Люмьер.

СПЕКТАКЛЬ

Пьеса итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо вновь оживает гостей на сцене Малого театра после полувекового перерыва. Но и тогда, и сейчас все перипетии в жизни простой неаполитанской семьи находят живой отклик в сердце зрителя. "Дом Купьелло – это дом-театр, место, где возможен целый спектр человеческих эмоций, от смеха до трагедии, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля Стефано Де Лука. – Поэтому жанр пьесы очень сложно определить, здесь всё перемешано, как в жизни. Вертеп, который мастерит сеньор Купьелло – символ Рождества, святого семейства, идеальной семьи. Главный герой в отчаянии пытается из своей семьи сделать такую же. Но всё понемногу распадается, поэтому он находит убежище в собственном мире". В главных ролях – Василий Бочкарёв и Евгения Глушенко. На сцену они приносят весь багаж совместной театральной жизни.

5 ноября, Малый театр.

30 октября 2020, 11:01

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублeй на хлeб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог
1

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