Рецепт кростаты с персиковой начинкой

Вам понадобится
Для песочного теста: 125 граммов муки высшего сорта, 60 граммов сливочное масло, 30 граммов сахарной пудры, одно куриное яйцо, цедра лимона, 1 грамм соли.
Для начинки: четыре персика, 30 граммов тростникового сахара, 10 граммов лимонного сока, цедра лимона, 3 грамма кукурузного крахмала.
Способ приготовления
Замешать тесто из муки, сахара, сливочного масла, соли и половины перемешанного яйца. Выстилить тестом небольшую круглую форму для запекания.
Персики очистить от кожицы, нарезать и обжарить с добавлением тростникового сахара, воды, цедры лимона и разведенного в холодной воде крахмала. Готовую начинку выложить в форму для запекания. Сверху украсить сеточкой из остатков теста. И отправить запекаться в духовку. Через 25 минут кростата готова.
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