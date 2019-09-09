Почему мужчины бросают женщин

Часто брошенные женщины считают, что мужчина банально оказался бабником. Или эгоистом, который думает только о себе и избегает ответственности. Также в топе причин – отсутствие любви.

Такие причины действительно имеют место быть. Есть и повернутые на близости мужчины, есть маменькины сынки и те, кто просто комфортно ожидал другого "поезда" на вашей уютной станции с устроенным бытом и регулярной близостью. Но думать, что только эти основания вынуждают партнера уйти – иллюзия, которую создают себе женщины, не нашедшие правильного ответа.

Практикующий психолог Александр Шахов назвал главные психологические причины, из-за которых мужчины уходят от женщин.

Не готов к отношениям

Чтобы взять ответственность за семью, мужчина должен вырасти как психологически, так и финансово. Для начала он должен найти свое место в обществе, понять, кто он по профессии, сколько зарабатывает и какие у него перспективы роста. Чтобы встать на ноги, нужно время.

На первый взгляд причина чисто внешняя – нет финансов, чтобы содержать семью. На самом деле глубоко психологическая. "Мужчина пока не понял ценности семьи, ему нужна девушка только для близости. Он еще подросток, думающий только о своих интересах. Он бегает от юбки к юбке, а разговоры об ответственности и детях раздражают. В конце концов, он убегает к той, которая ничего не требует, а покорно ждет, пока тот соизволит созреть. К этой же категории относятся маменькины сынки или мужчины-дети, которые не прошли сепарацию. Закоренелые холостяки-нарциссы, неуверенные и зацикленные на себе, тоже боятся ответственности и ждут идеальную женщину. Завершают список манипуляторы всех мастей. Это психологически незрелые мужчины", – поясняет Александр Шахов.

переживает Мужской кризис

Это специфическое явление, которое трудно понять женщинам. Насчитывается пять кризисных периодов в жизни каждого мужчины. Они неизбежны. Кто-то застревает на первых, кто-то проходит достойно все. Кризис – это тотальная переоценка ценностей, смена жизненных ориентиров. Он накрывает мужчину в определенный момент жизни и тот понимает, что все что было до этого: работа, цели, женщина – все "не то".

Ощущает внутреннее одиночество

"Все нормальные мужики уже дачу построили, а ты все со своими мотоциклами как мальчишка возишься". "Что ты забыл в своей науке? Возишься со своими жуками, кому они нужны? Лучше бы в таксисты пошел, вон Колька уже новую машину купил, а мы все на метро ездим". "Ты третий год этим бизнесом занимаешься, все деньги уже спустил, а прибыли все нет! Все давно говорили: бросай! Иди лучше в полицию. Там хоть стабильная зарплата. И паек дают"…

Когда у женщины строго утилитарные ценности и она не верит в своего мужчину, не дает ему шанса и времени достичь целей, которые он поставил себе сам, это рождает ощущение, что живешь в стане врагов: критика, ворчание, недовольство, претензии.

Какое-то время мужчина терпит, но потом возвращаться домой становится все тяжелее и тяжелее. Он все больше пропадает на работе, общается с друзьями. А если встречает женщину, готовую понять и поверить в него, то легко уходит к ней.

"Женщину понять можно: стабильное финансовое положение важно, – отмечает психолог. – Но тогда и при выборе мужчины нужно учитывать финансовые амбиции в качестве приоритетного критерия. А если выходить замуж за сантехника и мечтать, что он за год станет генеральным директором, то разве мужчина виноват, что ваши ожидания не совпали с его планами?".

Ощущает, что его эксплуатируют

У некоторых женщин полно претензий к мужчинам, что они обманули их ожидания. И обязательно найдутся те, кто выставит список на 50 страниц "Настоящий мужчина должен…", где в числе прочих должно быть: молча приносить деньги домой мешками, никогда не жаловаться, никогда не быть слабым, никогда не иметь плохого настроения, всегда быть в тонусе и готовым выполнить любое поручение жены, быть внимательным к теще, хорошо относиться к подругам, после работы помогать по дому и с детьми и так далее. У любого мужчины появится ощущение, что он – робот-автомат, у которого нет чувств, слабостей, стремлений, а лишь обязанности и функции. Как у автомата с газировкой.