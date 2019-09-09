Почему мужчины бросают женщин

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 9 сентября
Лента новостей
15:49
Лукашенко пропихивает во власть молодую красотку
15:49
Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
15:42
Пассажир "Аэрофлота" умер во время полета
15:38
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
15:26
Шойгу дал суровый ответ США
15:16
"Иисус Христос – суперзвезда" возвращается на столичную сцену
15:15
Андрей Державин споет "Песни о хорошем"
15:14
Уверенное большинство в МГД получили сторонники "Единой России"
14:47
Электронные сигареты спровоцировали смертельную эпидемию
14:46
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
14:45
В Удмуртии произошла смертельная авария
14:43
Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях
14:23
Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз
13:57
Загитова предстала в образе Клеопатры
13:50
Ребенок погиб: в Краснодаре дерево рухнуло на детский сад
13:35
"Котируюсь на "рынке шкур": Чехова высказалась об эскорт-услугах
13:29
"Это была адская жизнь": Цымбалюк-Романовская о сексе с Джигарханяном
13:22
Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
13:17
"Так и сяк, а мужчина не клюет": 39-летняя Куриленко показала свои прелести
13:16
Рейс Ереван-Москва задержали из-за сообщения о бомбе
13:07
Меган Маркл ранила престарелую Елизавету II в самое сердце
12:55
На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
12:47
В Калининграде машина сбила маленького ребенка
12:36
Кудрявцева закричала при виде упавшей в воду дочери
12:34
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
12:17
Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть
12:16
Марка Захарова выписывают из больницы
12:12
"Ей стоит прощения попросить": Нино Катамадзе отчихвостили после признания в любви
12:00
В супермаркете под Москвой жестоко избили покупателя
11:51
Зеленского без предупреждения перебросили в Россию
11:49
Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
11:41
Пришедшая на кладбище Максакова жестко отреагировала на наглые вопросы
11:34
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
11:34
Ищут пожарные, ищет милиция: Пугачева пропала во время выборов
11:31
"Я очень тебя любил!": Гуф после расставания подкатывает к гордой Топурии
11:14
Трое пострадавших: в Петербурге столкнулись две легковушки
10:58
В Подмосковье мужчина похитил калитку детской поликлиники
10:53
Шикарный замок Максима Галкина хотят снести
10:52
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
10:43
Найдена спасающая от рака специя
10:40
"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
10:31
"Никогда!": певица Слава отказалась от женской мечты
10:28
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
10:22
"Это моя земля": популярный певец заговорил об украинском гражданстве
10:21
Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества
10:10
Чемпионка мира упала в обморок на глазах у публики
09:58
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
09:55
"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму
09:52
Сын Рудковской в пух и прах разбил обидчика
09:47
Гороскоп на неделю
09:40
Собчак выступила с заявлением о второй беременности
09:36
Компания British Airways отменила 1,5 тысячи авиарейсов
09:20
"Предатель украинского народа": подыгравшему Путину Зеленскому пригрозили переворотом
09:12
Юдашкина выставила напоказ свою огромную тыкву
09:10
Найден сенсационный способ борьбы с ВИЧ
09:03
Медведев потерпел досадное поражение
08:57
"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе
08:22
Ведущая Первого канала рассталась с мужем
08:17
"Чуть не подрались": Навка устроила перепалку с известной журналисткой
08:10
Медведева рухнула на льду перед Загитовой
08:04
"Нас мотало так": раскрыты подробности экстренной посадки самолета Путина
07:09
"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями
06:35
"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко
06:22
"Борьба с ветряными мельницами": Бородина о скандалах со свекровью
04:17
"Гуру всех куриц": Риту Дакоту крепко приложили
02:28
"Золотой" костюм Лопес шокировал народ
00:15
Бывший солист группы "Корни" откровенно рассказал о продажности
22:36
"Детский разврат": папарацци застукали дочь Джонни Деппа с парнем
20:08
Плохая мать: Меган Маркл закидали камнями
18:10
В Москве поймали заблудившегося енота
18:05
Нурмагомедов обогнал Бузову после триумфального боя
17:53
В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди
17:47
Карточный долг: звезде "Дома-2" пришлось продать квартиру
16:59
Обнародованы детали свадьбы Бондарчука и Андреевой
16:17
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
15:24
Копающегося в грязном белье Малахова предупредили о серьезных последствиях
15:06
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму
15:04
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
14:09
Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину
13:27
"Катастрофа": Дайнеко в странной позе озадачила поклонников
12:48
"Суперзажигалочка": 55-летняя Апина возбудила россиян своими формами
12:33
Старается ради любовника: Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
11:57
Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске
11:22
Виторган показал округлившийся живот молодой спутницы
11:03
Сын мешал Пугачевой: Галкин ошарашил неожиданным признанием на всю страну
10:27
Поборовший болезнь Корчевников резко осунулся
10:20
Изнывающая без Тарасова Бузова больно уколола роженицу Костенко
08:07
Зеленский получил от Путина инструкции по Донбассу
06:12
Девочка из России погибла в бассейне на Кипре
04:53
"Расцвела": Барановская показала свадебное платье
02:18
"Французская бульдожка": Успенскую разнесли за подражание секс-символу
00:15
Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом
22:02
Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
20:09
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
18:07
Напавший на Памфилову рассказал о мотивах
17:39
"Издеваться не позволим!": Лукашенко вышел из себя на людях
17:25
Все на показ: король Малайзии откровенно рассказал о разводе с русской красоткой
17:10
"Обожаю его": Тодоренко публично призналась в любви другому мужчине
16:39
"Не факт": Виторган высказался о поиске близкого человека
16:23
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я столько не зарабатываю!": Панайотов шокирован миллионами Жасмин
Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны
"Сладкие зайчата": как развлекались дети Галкина в Юрмале
Чехову не узнали после жесткой диеты
Война за наследство: кому достанется имущество Федосеевой-Шукшиной
"Не усваивалась даже вода": Погребняк откровенно о первых родах
Lifestyle

Почему мужчины бросают женщин

Фото: www.globallookpress.com
Часто брошенные женщины считают, что мужчина банально оказался бабником. Или эгоистом, который думает только о себе и избегает ответственности. Также в топе причин – отсутствие любви. 
прочитано 217 раз

Такие причины действительно имеют место быть. Есть и повернутые на близости мужчины, есть маменькины сынки и те, кто просто комфортно ожидал другого "поезда" на вашей уютной станции с устроенным бытом и регулярной близостью. Но думать, что только эти основания вынуждают партнера уйти – иллюзия, которую создают себе женщины, не нашедшие правильного ответа.

Практикующий психолог Александр Шахов назвал главные психологические причины, из-за которых мужчины уходят от женщин.

Не готов к отношениям

Чтобы взять ответственность за семью, мужчина должен вырасти как психологически, так и финансово. Для начала он должен найти свое место в обществе, понять, кто он по профессии, сколько зарабатывает и какие у него перспективы роста. Чтобы встать на ноги, нужно время.

На первый взгляд причина чисто внешняя – нет финансов, чтобы содержать семью. На самом деле глубоко психологическая. "Мужчина пока не понял ценности семьи, ему нужна девушка только для близости. Он еще подросток, думающий только о своих интересах. Он бегает от юбки к юбке, а разговоры об ответственности и детях раздражают. В конце концов, он убегает к той, которая ничего не требует, а покорно ждет, пока тот соизволит созреть. К этой же категории относятся маменькины сынки или мужчины-дети, которые не прошли сепарацию. Закоренелые холостяки-нарциссы, неуверенные и зацикленные на себе, тоже боятся ответственности и ждут идеальную женщину. Завершают список манипуляторы всех мастей. Это психологически незрелые мужчины", – поясняет Александр Шахов.

Фото: www.globallookpress.com

переживает Мужской кризис

Это специфическое явление, которое трудно понять женщинам. Насчитывается пять кризисных периодов в жизни каждого мужчины. Они неизбежны. Кто-то застревает на первых, кто-то проходит достойно все. Кризис – это тотальная переоценка ценностей, смена жизненных ориентиров. Он накрывает мужчину в определенный момент жизни и тот понимает, что все что было до этого: работа, цели, женщина – все "не то".

Ощущает внутреннее одиночество

"Все нормальные мужики уже дачу построили, а ты все со своими мотоциклами как мальчишка возишься". "Что ты забыл в своей науке? Возишься со своими жуками, кому они нужны? Лучше бы в таксисты пошел, вон Колька уже новую машину купил, а мы все на метро ездим". "Ты третий год этим бизнесом занимаешься, все деньги уже спустил, а прибыли все нет! Все давно говорили: бросай! Иди лучше в полицию. Там хоть стабильная зарплата. И паек дают"…

Когда у женщины строго утилитарные ценности и она не верит в своего мужчину, не дает ему шанса и времени достичь целей, которые он поставил себе сам, это рождает ощущение, что живешь в стане врагов: критика, ворчание, недовольство, претензии.
Какое-то время мужчина терпит, но потом возвращаться домой становится все тяжелее и тяжелее. Он все больше пропадает на работе, общается с друзьями. А если встречает женщину, готовую понять и поверить в него, то легко уходит к ней.

"Женщину понять можно: стабильное финансовое положение важно, – отмечает психолог. – Но тогда и при выборе мужчины нужно учитывать финансовые амбиции в качестве приоритетного критерия. А если выходить замуж за сантехника и мечтать, что он за год станет генеральным директором, то разве мужчина виноват, что ваши ожидания не совпали с его планами?".

Фото: www.globallookpress.com

Ощущает, что его эксплуатируют

У некоторых женщин полно претензий к мужчинам, что они обманули их ожидания. И обязательно найдутся те, кто выставит список на 50 страниц "Настоящий мужчина должен…", где в числе прочих должно быть: молча приносить деньги домой мешками, никогда не жаловаться, никогда не быть слабым, никогда не иметь плохого настроения, всегда быть в тонусе и готовым выполнить любое поручение жены, быть внимательным к теще, хорошо относиться к подругам, после работы помогать по дому и с детьми и так далее. У любого мужчины появится ощущение, что он – робот-автомат, у которого нет чувств, слабостей, стремлений, а лишь обязанности и функции. Как у автомата с газировкой. 

9 сентября 2019, 14:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине вскрылись подробности о переговорах Путина с Зеленским
Лукашенко предъявлено суровое обвинение
Интимное сообщение Порошенко опубликовано в Сети
Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Шоу-бизнес

Хватит заливать глаза: 70-летний Леонтьев отвернулся от стакана
"Я не знала даже": растерянная Пугачева высказалась о сносе замка
Крах семьи Черно и Оганесяна: пышка из "Дома-2" объявила о разводе
"Пьян или под наркотой": губернатору доложили об опозорившем город Билане

Проишествия

Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
В Вологодской области упал вертолет (видео)

Lifestyle

Настоящие латинские страсти покажут в Кремле
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
Политика

"Без усатых обойдемся": Зеленский жестко унизил Лукашенко

Батька оказался никому не нужен
Шоу-бизнес

Всыплют ремня: малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны

Ребенок дал первое в жизни интервью "Дни.ру"
Шоу-бизнес

Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть

Шоумен не соблюдал правила безопасности

Шоу-бизнес

"Он просто их украл": муж подло "кинул" Лолиту на огромную сумму

Артистка сделала шокирующее признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Нет сил справляться с недугом": озвучен жуткий прогноз для изможденного Корчевникова
"Теперь связаны навсегда": вскрылся тесный контакт Кокорина и Мамаева
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Медведева рухнула на льду перед Загитовой
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена

Регионы

Вулкан выстрелил: названа причина обвала на Крымском мосту
Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке
В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru