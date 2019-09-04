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Lifestyle

Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Изабель Юппер. Фото: mmdm.ru
Легендарная Изабель Юппер представит сольный спектакль в Москве. Получить бесплатное приглашение вам помогут "Дни.ру". 
прочитано 1311 раз

Впервые в России пройдет моноспектакль "Любовник" с участием признанной звезды мирового кинематографа Изабель Юппер. Мероприятие состоится 8 сентября в Московском международном Доме музыки. 

"Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд" – отзывается об актрисе режиссер Михаэль Ханеке. 

Звезда покажет известное произведение Маргерит Дюрас "Любовник", который стал вершиной творчества писательницы.  Выступление пройдет на французском языке с русскими субтитрами. 

Попасть на моноспектакль Изабель Юппер очень просто. Достаточно выполнить три условия: 

  • подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;
  • поставьте лайк под последними тремя постами;
  • отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.

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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (одно приглашение на 2 персоны) на моноспектакль Изабель Юппер �� Участвуй! ⠀ Условия просты: ⠀ 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел #конкурс #билеты #розыгрыш #спектакль #монтспектакль #изабельюппер #юппер #участие

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Счастливчикам оперативно пришлем билеты на почту.

4 сентября 2019, 12:50

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