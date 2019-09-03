Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Впервые в России пройдет моноспектакль "Любовник" с участием признанной звезды мирового кинематографа Иабель Юппер. Мероприятие состоится 8 сентября в Московском международном Доме музыки.
"Юппер обладает потрясающим профессионализмом. Показывая страдание, весь ее облик демонстрирует крайнюю степень этого страдания, и при этом вы ощущаете ее ледяной интеллектуальный взгляд" – отзывается об актрисе режиссер Михаэль Ханеке.
Звезда покажет известное произведение Маргерит Дюрас "Любовник", который стал вершиной творчества писательницы. Выступление пройдет на французском языке с русскими субтитрами.
Попасть на моноспектакль Изабель Юппер очень просто. Достаточно выполнить три условия:
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