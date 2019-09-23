Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом

Вам понадобится
Для бисквита: 5 граммов молотой корицы, 10-12 граммов свежего имбиря, 225 граммов муки, 350-370 граммов сахара, 4 куриных яйца, 400 граммов тыквы, одна морковь, 280 мл растительного масла, 80 граммов орехов пекан, 9 граммов соды, 2-3 грамма соли.
Для сырного крема: 500 граммов креметто (буко, крем-чиз), 200 граммов сахарного песка, 50 граммов сгущенного молока.
Способ приготовления
Яйцо куриное взбить с сахаром до состояния крема. Соединить с натертой морковью (крупная терка) и имбирем (мелкая терка). Добавить дробленый орех и все остальные компоненты. Вымешать до однородной массы. Растительное масло ввести тонкой струйкой при постоянном помешивании. Переложить в форму, лучше промазать маслом или проложить пергамент. Выпекать 70 минут при 160 градусах.
Готовый бисквит разделить на два слоя. Соединить все ингредиенты для сырного крема и взбить до воздушной массы. Промазать слои сырным кремом и украсить подсушенным укропом и тертым орехом пекан. Собрать пирог и убрать его на 1-1,5 часа в холодильник.
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