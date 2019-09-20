Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В "Измайлово Concert Hall" пройдет показ обновленной версии. Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" – это известная на весь мир классика, которая уже много лет поражает и не теряет своей актуальности.
Помимо отношений и взаимодействия главных героев, в спектакле большое значение уделяется противостоянию личности и толпы.
Для зрителей на сцену концертного зала "Измайлово" выйдут: Ярослав Баярунас, засл. арт. РФ Богдан Вивчаровский, Вячеслав Ногин, Александр Казьмин, Анна Позднякова и другие.
Попасть на рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
- подпишитесь на наш аккаунт в Instagram
- поставьте лайк под последними тремя постами
- отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ ⠀ Дни.ру дарят билеты (3 приглашения на 2 персоны) рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» �� Участвуй! ⠀ Условия просты: 1. Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram 2. Поставьте лайк под последними тремя постами 3. Отметьте в комментариях того, с кем хотите пойти (учитывается только один комментарий от каждого пользователя) Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 25 сентября. #рокопера #иисусхристос #измайлово #выступление #музыка #розыгрыш #билеты #участие #бесплатно #москва
Кого продует Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" мы узнаем с помощью генератора случайных чисел 25 сентября. Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?