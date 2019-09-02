Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан

При слове "пивной ресторан" воображение обычно рисует расхожий образ – набитый до отказа разномастной толпой, шумный и громогласный, пропитанный потом и перегаром полуподвал, с батареей кружек на грубо сколоченных столах и непритязательной едой на тарелках. Подобные заведения еще и сегодня можно встретить даже в столице, не говоря уже о других городах. Однако уже далеко не все любители пива готовы проводить вечер в такой обстановке.



Собственно, ради таких людей, а их, как выясняется, совсем немало, и появляются заведения совершенно иного формата – куда более интеллигентные, культурные, комфортные и гастрономичные. Именно такое открылось в августе на месте некогда легендарного "Якоря" на первом этаже Sheraton Palace на 1-й Тверской-Ямской. Krombacher Beer Kitchen представляет собой единственный в мире собственно гастрономический проект одноименной немецкой пивоварни, открытый в Москве по инициативе известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова.

В элегантном интерьере, оформленном в стиле баухаус, с высокими потолками, огромными окнами в пол, просторным залом и открытой кухней с дровяной печью, спокойно и уютно даже если вокруг много народу. За кухню нового проекта отвечает Иван Порешнев. Он сделал довольно большое, может быть, не слишком затейливое, зато добротное и основательное и уж точно небанальное меню, в полной мере ориентированное на то, чтобы выстраивать гармоничные отношения с обширной пивной картой.

Своеобразным реверансом в сторону Германии можно считать гессенский зеленый соус (Grune) со сметаной и травами (его подают с отварным картофелем и яйцами), наваристый суп айнтопф, мюнхенские колбаски с бретцелем и на редкость сытный фламмкухен – пирог из тонкого теста с щедрой сырной начинкой. Здесь его предлагают на выбор – с лососем, ростбифом и беконом в качестве дополнения. Справиться с таким блюдом непросто, зато о чувстве голода можно надолго позабыть.

Однако немецкого здесь немного, основной акцент сделан на русские продукты, включая довольно редкие региональные позиции. На закуску предлагают, например, хрустящую мойву с зеленый айоли, рубленую олюторскую сельдь, мозговые косточки в перечной глазури, жареный папоротник с белыми грибами или на редкость бодрящие перчики халапеньо с греческим сыром.

На горячее много разного мяса – стейки, бургеры, шницель, телячьи котлеты, строганов из алтайской говядины, томленые свиные ребра, запеченные каре ягненка или половинка утки, куриные крылышки в черничной глазури и прочее. Рыбой и морепродуктами Порешнев тоже не манкирует. К услугам гостей – мидии в соусе дор блю, стейк из лосося с икорным соусом или запеченный палтус в соусе из копченых грибов. Отдельно следует упомянуть о дивном омуле, а также чире и муксуне холодного копчения, которыми можно наслаждаться в любой момент ужина.

Средний счет – 1 200 рублей.