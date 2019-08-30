Рецепт крем-супа из тыквы с креветками

Вам понадобится: 1 килограмм тыквы,
50 граммов меда, 15-20 тигровых креветок, 10 граммов тимьяна, 30
граммов чеснока, 20 граммов растительного масла, 20 граммов сливочного масла,
70 граммов репчатого лука, 1 литр куриного бульона, 100 граммов
сливок 33%, 10 граммов лука-сибулет, 20 граммов тыквенного масла, 20 граммов оливкового масла, 25 граммов тыквенных семечек, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Тыкву разрезаем пополам, очищаем от семечек, в каждую половинку добавляем мед, тимьян, чеснок, заворачиваем в фольгу и ставим запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 1,5-2 часа. Готовую тыкву вынимаем и очищаем от кожуры.
В кастрюле на сливочном и растительных маслах обжариваем репчатый лук до золотистого цвета, добавляем почищенную запеченную тыкву, заливаем горячим куриным бульоном и провариваем до закипания. Далее пробиваем погружным блендером до получения однородной пюреобразной массы. В готовый суп добавляем сливки, еще немного бульона, солим и перчим по вкусу. Сливками и бульоном можно регулировать густоту супа.
Очищаем креветки от панциря, обжариваем на оливковом масле. При подаче украшаем суп креветками (3-4 штуки на порцию), обжаренными тыквенными семечками (5 граммов), тыквенным маслом (5 граммов) и луком сибулет.
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