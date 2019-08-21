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Lifestyle

Коуч назвала детей лучшим мотиватором личностного роста

Фото: www.globallookpress.com
В жизни часто случается, что наши ожидания не совпадают с реальной действительностью. Появление детей – один из таких моментов. Как бы мы ни старались подготовиться к рождению малыша по книгам и пособиям, быть морально и физически готовыми ко всему что нас ждет все равно не получается. 
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Дети – мотиваторы нашего роста, ведь ребенок меняет все, в том числе и нас самих. Но как сделать так, чтобы эти изменения не проходили на фоне душевных мук, ссор и депрессий, чтобы рождение ребенка укрепило семью, сделало любящих друг друга мужчину и женщину еще роднее? На эти вопросы "Дни.ру" ответила бизнес-тренер, коуч и мать четверых детей Юлия Куликова-Цай.

И ведь действительно, дети заставляют нас выходить из зоны комфорта, в которой мы жили до этого. Они выталкивают нас из абсолютно понятной среды обитания с понятными условиями. Не бывает так, что ребенок появился, а жизнь осталась прежней. Изменения в любом случае будут, они неизбежны, и важно понять, как именно вы хотите, чтобы эти изменения проходили. Будет ли появление ребенка в семье вызовом, который родители будут принимать, стиснув зубы, или папы и мамы будут привыкать к новой роли в более-менее комфортной для себя атмосфере.

Фото: www.globallookpress.com

По статистике, большой процент семей разводится в первый год появления ребенка. По словам эксперта, чтобы не допустить серьезных конфликтов в семье, нужно выстраивать отношения между партнерами таким образом, чтобы никто не оказывался ущемленным вниманием, заботой и любовью. "С появлением ребенка женщина может уходить с головой в заботу о чаде, при этом оставляя мужа с меньшим объемом внимания, а для мужчин это непривычная и болезненная ситуация. С другой стороны, мужья могут не принимать активного участия в уходе за малышом, взваливая все обязанности на плечи мамы. Некоторые папы считают, что общение с отпрысками можно начать, когда они чуть подрастут, забывая, что привязанность закладывается с первых дней жизни, а для формирования полноценной личности ребенку нужны оба родителя. Бытовые вопросы, распределение обязанностей и стратегию воспитания лучше бы продумать и обговорить еще до рождения ребенка. Вообще, главное правило – все проговаривать и обсуждать. Тяжело – общими усилиями решаем, как сделать легче, появились обиды – обсуждаем, что пошло не так, и как исправить положение. Нужно уметь слышать потребности друг друга", – говорит Юлия Куликова-Цай.

Ребенок меняет правила игры, и каждый из супругов должны понимать свою новую роль и свои функции. Никто из них не должен чувствовать себя аутсайдером. Однако удовлетворение базовых потребностей должно остаться на прежнем уровне: каждый должен иметь возможность нормально поесть, помыться, прогуляться, у каждого должна быть удовлетворена потребность во внимании. В первое время после рождения малыша особенно важно привлекать пап к заботе о чаде, чтобы они погрузились в этот процесс, почувствовали себя частью ответственного момента, а не были сторонними наблюдателями. Мужчине это позволит открыть в себе и проявить отцовские чувства, которые не появляются у мужчин сразу, а женщине – даст время на себя, на свои потребности и нужды.

"Не стоит запускать себя, забывать про сон, внешний вид и личные интересы. Если женщина занята только уходом за малышом, а во время его сна – бытовыми заботами, надолго ее физического и эмоционального здоровья не хватит. Спит ребенок – нужно спать и набираться сил вместе с ним, не спит – приспосабливаться и совмещать взаимодействие с ребенком и обеспечение уюта в доме", – говорит коуч.

Фото: www.globallookpress.com

Никогда не стоит брать за образец формат воспитания, в котором выросли родители появившегося малыша. Хотя бы потому, что модели воспитания в семье папы и мамы могут не совпадать, и тогда конфликты и столкновения неизбежны. Кроме того, подходы к воспитанию детей устаревают и нужно брать и это в расчет. Чем раньше супруги начнут договариваться по каким-то ключевым воспитательным моментам: как будем кормить, будем ли брать малыша к себе в кровать, будем ли наказывать, что будем допускать, чего не будем, – тем легче будет сохранить адекватную коммуникацию внутри семьи, уверяет коуч. Понятно, что жизнь может внести свои коррективы, но все-таки продуманный план помогает чувствовать себя более комфортно в новой ситуации.

Когда появляются дети, родителям приходится переходить на новый уровень переговоров, находить компромиссные решения и приходит к согласию, причем, не только с внешним окружением (с ребенком, спутником жизни, бабушками, дедушками), но и с самими собой. "Мамы, в большей степени, чем папы, постоянно находятся во внутреннем диалоге, пытаясь справиться с мыслями о том, все ли я делаю правильно и хорошо. "Я плохая мама, если мой ребенок не пополз в 7 месяцев", или наоборот "Я хорошая мама, ведь я отдала ребенка в три месяца в бассейн и он научится плавать раньше, чем ходить"… И здесь находится та самая точка роста, которая дает нам возможность понять, что все на самом деле индивидуально и не нужно никого и ничего сравнивать", - говорит Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, важно понять главное: то, как делают другие мамочки – не критерий, на который вы должны равняться. Вам нужно руководствоваться только тем, что удобно и хорошо для вас, вашего ребенка и семьи в целом. И это огромный рост для мам и пап. Прежде всего, это касается рождения первого ребенка. Ведь это колоссальный вызов, и большой личностный прорыв случается только тогда, когда ты перестаешь думать, что все вокруг такие молодцы, а ты один – неудачник. Сравнивать себя и ребенка с другими нельзя, и уж тем более не нужно выносить на обсуждение или ставить в упрек мужу (жене), что другие папы (мамы) делают то-то и то-то, а ты нет.

Умение выстраивать открытую коммуникацию – это залог успеха. Один из самых основных моментов – уйти от обвинений, проклятий и обид, в частности за то, что вас никто не предупредил, как же это все будет тяжело. Нужно найти внутренний посыл к тому, чтобы общими усилиями наладить все наиболее удобным и комфортным образом для всех.

Фото: www.globallookpress.com

Часто женщины в декрете чувствуют себя в социальной изоляции, оторванными от жизни, карьеры и так далее. По мнению эксперта, некоторые добровольно делают это, чтобы чувствовать себя жертвой обстоятельств, другие же, находят варианты, подыскивают няню, чтобы успевать по всем фронтам.

"Если мы посмотрим на Европу и США, там в декрет отпускают три месяца. В Бельгии в ясли берут детей с четырех месяцев. Каждая женщина должна понять для себя, как ей будет комфортно, что именно она хочет. Мамы с повышенным пролактиновым гормональным фоном реагируют на все эмоционально. Они склонны драматизировать и относиться ко всему фатально. Конечно, большинство страхов абсурдны. Нужно разобраться в себе, а дальше создавать условия, в которых будет комфортно всем", – говорит бизнес-тренер.

Несмотря на все сложности, дети дарят нам невероятное счастье. Они привносят в жизнь веселье и радость. Мы становимся лучше и мудрее. Мы становимся более ответственными. Рождение детей заставляет нас узнавать что-то новое постоянно: чем лучше накормить малыша, как правильно его купать, какие прививки делать, какие подгузники лучше выбрать... Мамам и папам приходится вникать в массу вещей. Появление нового члена семьи приводит к увеличению растрат, и это заставляет нас быть более активным в плане заработка, учит прогнозировать и экономить. Мы уже не можем позволить себе не соблюдать тайминг – теперь все у нас расписано по часам. Мы прокачиваем свои слабые стороны, изменяемся. И если эти изменения происходят в более-менее комфортной обстановке, то нас ждут не мотивационные пинки, способные привести к ссорам и даже к разводу, а новый уровень развития нашей личности.  

21 августа 2019, 10:30

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