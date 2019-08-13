Секcуальные фантазии: ожидание vs реальность

Наверное, не существует людей, которые хоть раз в жизни не фантазировали бы о сексе втроем, не представляли себя в постели со звездой или засматривались бы в кино сценами садо-мазо. В этих фантазиях все женщины – молоды и стройны, все мужчины – замечательные любовники, а оргазмы – необычайно сильны и ярки. Однако в реальности некоторым фантазиям лучше оставаться фантазиями, и вот почему…

Секс втроем

Это волнующее мероприятие редко когда случается с людьми спонтанно. Обычно действие разворачивается по одному из двух сценариев.

Сценарий первый. "Скучающая семейная пара ждет вас в гости". Обычно, такое объявление размещают женщины, отчаянно пытающиеся спасти свой брак. Мало кто из них обладает истинной бисексуальностью и тягой к приключениям. Обычно речь идет о том, чтобы удержать заскучавшего мужчину любой ценой, даже ценой появления в постели соперницы. И вместо того, чтобы стать приглашенной звездой вечера, вы находите двух людей, которым давно пора к психологу. Никакого веселья вас с этими скучающими не светит – самой (самому) бы не заскучать. К тому же, большим сюрпризом со стороны приглашенного может быть ревность одного из супругов.

Второй сценарий. Знакомство одиночки (то есть вас) с группой лиц, которые приходятся друг другу друзьями. Это уже лучше, чем иметь дело с законными супругами, но тоже имеет свои минусы. Как правило, люди не имеют большого опыта публичного секса, и вообще склонны первый раз стесняться и пасовать. Если же людей больше двух, этот эффект многократно усиливается. В результате желанный разврат может обернуться чередой конфузов, скомканными извинениями и недовольным побегом из сауны, а вовсе не лучшим оргазмом в вашей жизни.

Даже если все пройдет идеально, секс втроем – как устрицы. Изысканное блюдо, которое далеко не всем по вкусу, как бы ни рекламировали его в модных журналах. И уж точно не метод психотерапии для пар на грани развода.

Секс со звездой

Если вы сами при этом не являетесь звездой – мероприятие также достаточно разочаровывающее. Давайте-ка, я скажу, как вы представляете себе его. Вы представляете, что кто-то очень-очень важный, очень-очень желанный выбрал вас. Всю ночь ублажал и потом взял в свою жизнь, полную драйва, секса и рок-н-рола... На деле же вы можете столкнуться с ленивым разбалованным выскочкой, который, развалившись, потребует удовлетворить его сексуально и свалить из гримерки. Но даже если человек вам попадется крайне порядочный, и заботящийся о своей репутации, и ночь с ним будет великолепна, на утро он все равно скажет: "Извини, детка, мне нужно бежать!". И уйдет в закат, оставив вас с горьким послевкусием секса на губах и разбитым сердцем. Секс со звездой – одноразовое событие, будем реалистами.

Садо-мазо

Что касается садо-мазо экспериментов, тут тоже есть много подводных камней. Для большинства моих знакомых "тема" – это то, что показывают в кино "Пятьдесят оттенков серого". Романтические барышни грезят об олигархах, масках из кружева и декоративных плеточках. Эти мечты приводят их на специализированные сайты знакомств, где вдруг оказывается, что вертолет, олигарх и плеточка – это всего лишь кино. А все эти люди ищут партнеров для своих странных и грязных фантазий, которые никакого отношения не имеют к гламуру… Короче говоря, некоторым фантазиям лучше оставаться всего лишь фантазиями…