Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид

Ученые утверждают, что планета Земля под угрозой. Они тщательно следят за ситуацией.



В сторону Земли несется огромный астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По прогнозам, он может врезаться в планету в конце текущего года.

По данным портала Express, диаметр небесного тела составляет 340 метров. А вес – 55 миллиардов килограммов.

По предварительным сведениям, астероид летит с бешеной скоростью. Ученые отмечают, что она составляет более 20 километров в секунду.

Уже известна дата, когда тело пролетит мимо нашей планеты. Это случится 3 октября 2019 года.

Стало известно, что один из астероидов получит имя героя-космонавта Валерия Быковского, который скончался в марте 2019 года. Как писали "Дни.ру", его называли вторым после Гагарина, а легендарная Валентина Терешкова – своим космическим братом.

