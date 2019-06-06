5 плохих привычек, которые вредят браку

Лев Толстой утверждал, что каждая несчастная семья несчастна по-своему. Так ли это на самом деле? Вступая в брак, люди приносят с собой впитанные с детства шаблоны разрушительного поведения – своеобразные вредные привычки, которые мало-помалу расстраивают семейную идиллию. Но если вовремя "опознать" их, можно принять меры, которые позволят построить по-настоящему счастливую семью.



Своими наблюдениями и советами по этому вопросу делится психолог Ольга Копылова. Эксперт уверена, у неудачных отношений может быть множество причин, но среди них есть и общие "вредные привычки". К сожалению, некоторые из них распространены настолько, что мы даже не осознаем их губительную силу. Рассмотрим их подробнее.

Я сама

Не секрет, что многие российские женщины подвержены болезни "я сама". Они стремятся все сделать самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины. Больше того – они часто ее попросту отвергают, не позволяя своим мужьям проявить даже малейшую инициативу. Почему мы называем это болезнью? Потому что, подобно вирусу, "я сама" переходит от матерей к дочерям, а те, в свою очередь, передают эту схему поведения своим детям.

Будет неправильно в чем-то обвинять своих родителей. Ведь у "я сама" есть четкие причины. Вспомним военное время, когда миллионы женщин остались без мужской поддержки. Они были вынуждены приспосабливаться и самостоятельно справляться с житейскими и бытовыми трудностями, кормить и растить детей, выживать в сложнейших ситуациях. Именно тогда женщины привыкли делать все сами – ведь мужчины ушли на фронт, а многие так и не вернулись.

От героических матерей и тружениц прошлого нам в наследство осталось послание: "Учись все делать сама, чтобы суметь выжить без мужчины". И мы научились. Более того – многие женщины действительно уверены, что могут все сделать лучше и быстрее, чем их мужья. Вот только условия изменились, и рядом с нами не солдаты, которые истосковались по домашнему уюту и тихой жизни, а мужчины, которым нужно верить в свои силы.

Рядом с женщиной, зараженной болезнью "я сама", мужчина никогда не сможет быть счастлив, никогда не сохранит свою мужественность. Сначала он будет возмущаться и протестовать, ведь его силу не признают. Потом он почувствует себя беспомощным и ущербным. А в итоге попросту откажется от каких-либо попыток отстоять свои права. Он смирится, осознает выгоду своего положения и привыкнет жить на правах бездельника. Действительно, зачем стараться что-то делать, если женщина сама все знает и справится лучше него! И даже удивительно, что женщины жалуются на безынициативных и слабых мужчин – ведь они сами их такими сделали.

Что делать?

Проанализируйте свое поведение, понаблюдайте за собой. Даете ли вы мужчине возможность решать проблемы, принимать самостоятельные решения? Часто ли укоряете его за ошибки? Стараетесь ли их исправить? Гордитесь ли тем, что справились лучше? Если на большинство вопросов вы ответили положительно, ваше поведение пора менять.

Мужчине нужно чувствовать себя самым сильным, умным и успешным – по крайней мере, для своей супруги. Постарайтесь не подрывать его веру в себя. Лучше поддержите, ненавязчиво похвалите за победы, позвольте проявить инициативу. Дайте ему возможность позаботиться о вас. Мужчина, оставшись один на один с проблемой, почувствует ответственность за благополучие семьи и проявит чудеса изобретательности, чтобы с ней справиться. А вы сможете наконец-то побыть не только женщиной-воином, но и любящей, заботливой и нежной хранительницей семейного очага.

Выставление ошибок мужа напоказ

Самый большой страх любого мужчины – быть высмеянным перед другими людьми, публично продемонстрировать свою слабость. Представители сильного пола болезненно воспринимают сравнение с другими мужчинами, особенно если оно не в их пользу. Большего унижения и представить невозможно. Подобные ситуации заставляют мужчину задуматься, верит ли женщина в него? Считает ли его сильным? Видит ли его главой семьи? А если нет, то зачем тогда жить вместе?

В действительности, женщины, открыто высмеивающие ошибки или недостатки мужа, своим поведением выказывают неуважение к нему. Таким способом они пытаются избавиться от накопившегося раздражения и даже поднять свою самооценку. Но стоит ли это семейного счастья?

Что делать?

Вспомните, что рядом с вами находится любимый муж. А любовь – это, прежде всего, желание заботиться и оберегать. Не стоит ранить близкого человека, лучше помочь ему справиться со сложной ситуацией. Представьте, что вы сами совершили ошибку – вас бы обрадовало, если бы супруг стал высмеивать ее перед родными или друзьями? И помните, что ранить можно одним словом, но чтобы залечить рану, понадобится много времени и сил.

Желание все контролировать

Контролирующая женщина всегда начеку, ведь нужно проследить, чтобы все соответствовало ее представлениям о правильном, полезном и важном. Те, кто привыкли держать любую ситуацию под контролем, находятся в постоянном напряжении. Но истинное наслаждение невозможно без расслабления.

Со временем жизнь с человеком, который помешан на контроле, становится попросту невыносимой. Ведь нет никакого пространства для спонтанных решений, потакания мимолетным желаниям и даже развлечениям. Все предсказуемо, скучно, стабильно – настолько, что мужчина начинает поглядывать "налево".

Что делать?

Нет ничего плохого в том, что в вашей жизни есть строгое расписание, а малейшие детали жизни домочадцев всегда в поле вашего внимания. Но, может быть, не стоит диктовать мужу, что надеть на работу, когда посещать родителей и что выбрать на обед? И пусть зеленые салаты в сто раз полезнее чипсов, но позволяйте мужчине сделать выбор самостоятельно.

Контролирующая женщина – во многом "мамочка". Она сможет прекрасно позаботиться о муже во время болезни, не даст ему связаться с "плохой компанией", привьет полезные привычки… Вот только мама у него уже есть. Мужчине нужна жена – подруга, помощница, спутница, с которой никогда не скучно, женщина, полная сюрпризов и неожиданностей. Расслабьтесь. Мир не перевернется, если стрелки на брюках мужа не будут строго перпендикулярны полу. Это никак не испортит ваш брак. А вот упущенная возможность посмеяться вместе – вполне.

Наказывать молчанием

Никто не запретит вам молчать в присутствии супруга. Молчание допустимо и даже полезно в семейных отношениях. Если вам комфортно молчать рядом, значит, и приятно жить вместе. Совсем другое дело – замалчивание проблем и обид. Хорошо, если вы понимаете, что есть грамотные способы решения конфликтов и прекращения ссор. Иногда бывает просто бесценно суметь смолчать в пылу спора, промолчать в напряженной ситуации. Но абсолютно недопустимо таить обиды, скрывать недовольство за напряженной тишиной, демонстративным пренебрежением или нарочитыми односложными ответами.

Что делать?

Разговаривайте по душам как можно чаще. Заведите привычку проговаривать свои чувства и научитесь слушать партнера. Обсуждайте негативные эмоции, даже если вам не очень приятно говорить о них. Только так можно избавиться от обиды, достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях.

Очень важно, чтобы обсуждение не перерастало в новую ссору. Заранее договоритесь вести диалог спокойно. Помните, что партнер не хочет обидеть вас, а просто старается решить проблему мирным путем.

Головная боль

Разумеется, речь сейчас идет не о мигрени, а о самом популярном женском способе избежать интимной близости. Почему это происходит? У "головной боли" тысячи причин: усталость, перенапряжение, недомогание… А, может быть, из отношений ушла романтика? Вы привыкли друг к другу, исчезло ощущение новизны, радость открытий, волнение первой влюбленности?

Стабильный и долгий брак строится на доверии, глубоком уважении, заботе, нежности. Но они не могут заменить романтику. Поэтому даже в самой благополучной семье мужчина, которому не хватает близости, может "взбунтоваться".

Что делать?

Существует много способов вернуть страсть в отношения. И они обязательно сработают, если оба партнера приложат некоторые усилия. Подумайте, чего вам не хватает, чтобы захотеть близости?

Вы устаете с детьми или на работе? Одолели домашние хлопоты? Не отпускает груз проблем? Устройте отношениям "перезагрузку": отправьте детей на выходные к бабушке, возьмите выходной среди недели, проведите отпуск наедине или заведите привычку гулять по вечерам, держась за руки. Выделите время, когда вы будете принадлежать только друг другу. Не говорите о делах и проблемах – говорите только о своей любви. Это поможет заново почувствовать своего партнера, оживит ваши чувства и даст новый толчок к развитию отношений.