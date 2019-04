Главные события Москвы с 5 по 11 апреля 2019 года

Куда сходить, что посмотреть в Москве – не вопрос, когда следишь за еженедельными обзорами "Дни.ру". Проводите время весело и с пользой.

5 апреля, пятница

Итак, в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Игра о душе и теле" Эмилио де Кавальери. Это рассказ о жизни человека от рождения до его смерти. В центре повествования аллегорические персонажи – Благоразумие, Наслаждение, Время, Мир, Ангелы, Разум и другие воплощения сил, ведущих человека по жизни. Скоротечность бытия, хрупкость добра, воздаяние и милосердие, грех и прощение – вот какие темы затрагиваются в этой постановке, созданной театром вместе с одним из лучших музыкантов-аутентистов Европы, барочным арфистом Эндрю Лоуренсом-Кингом. "Первую оперу в истории человечества, оперу, которая была написана в 1600-м году композитором Эмилио де Кавальери как разговор человека ни много ни мало с Богом, нам показалось важным сделать именно как камерный, интимный разговор", – рассказывает режиссер спектакля Георгий Исаакян.

Театр Аллы Духовой TODES покажут шоу "ATTENTION". Это яркий и зрелищный танцевальный спектакль, который продемонстрирует удивительные возможности современной хореографии. Каждый номер – отдельный мир со своей уникальной историей. Зрителей ждет путешествие по просторам человеческой души, где без слов, танцуя, артисты расскажут о сложном мире взаимоотношений мужчины и женщины, страсти и любви без границ.

6 апреля, суббота

В Башмет Центре состоится иммерсивный концерт "Страсти по Казанове. Диалог в звуках и письмах". Юрист и клерикал, военный и музыкант, литератор и бизнесмен и так далее, и так далее – все это один удивительный человек. Джакомо Казанова, шевалье де Сенгальт, уроженец великолепной Венеции. Зрители окунутся в интригующий мир этого персонажа, станут свидетелями его необычайной судьбы, услышат его прекрасный голос. Это будет наслаждение не только эпистолярным даром одного из самых ярких венецианцев, но и замечательной классической музыкой Сен-Санса, Листа и Нина Рота. Примечательно, что тексты обольстителя читает женщина – лауреат Молодежной премии "Триумф" и театральной премии "Чайка" актриса Елена Морозова.

В Московском международном Доме музыки покажут литературно-музыкальную композицию по мотивам сказов П. Бажова "Хозяйка Медной горы" и "Малахитовая шкатулка" под названием "Тайные сказы Урала". Фантастические истории Павла Бажова о прекрасных и трудолюбивых людях региона расскажут актеры Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Музыкальными иллюстрациями к сказке станут шедевры великих русских композиторов (Бородина, Прокофьева, Шостаковича) в исполнении Даниэля и Евгения Зарецких (как сольно, так и в оригинальных переложениях для дуэта органа-позитива и фортепиано).

В Театральном зале Московского международного Дома музыки будет показано шоу "Цирк Чудаков". В программе концерта танцующие музыкальные инструменты, ростовые куклы на ходулях, веселые клоуны, удивительные экзотичные для нашей страны животные, а также летающее привидение. В новое шоу вошли самые яркие номера из других программ. Клоунов здесь сменяет балет бегемотов, слоны становятся силачами и с легкостью поднимают штангу, а "ожившие" музыкальные инструменты – барабан, скрипка, контрабас, труба и кларнет – танцуют канкан.

В Светлановском зале Дома музыки пройдет 20-й юбилейный поэтический вечер "СТИХиЯ" (стих и я), посвященный музе лирической поэзии и музыки – Эвтерпе. Участники вечера будут не только читать стихи и рассказывать поэтические истории, также будут звучать песни романсы на стихи выдающихся поэтов. Как отмечают организаторы, каждый такой поэтический вечер всегда уникален, он никогда не репетируется, и в нем всегда много импровизаций.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт-посвящение Муслиму Магомаеву "Нет песни без тебя!". Будут исполнены хиты великого певца XX века в исполнении Методие Бужора, Николая Рябухи и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Зрители услышат произведения "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие самые известные песни, которые исполнял Муслим Магомаев.

В "Филармонии-2" состоится концерт "Что такое опера?". На сцену выйдут Президентский оркестр Российской Федерации по руководством дирижера Евгения Бородина, актеры московских театров, а также солисты Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Основная задача Президентского оркестра – обеспечение государственных протокольных мероприятий с участием Президента Российской Федерации и других высших руководителей страны. Оркестр также постоянно участвует в официальных мероприятиях по случаю визитов в Россию глав иностранных государств.

7 апреля, воскресенье

В клубе Известия Hall пройдет третий концерт проекта Ивана Ожогина и Дрю Сэрича "Братья по музыке". В программе музыкантов, жаждущих объединить энергию двух стран, России и США, рок-кавер-версии на мировые хиты, узнаваемые с первых нот, и арии из легендарных мюзиклов, музыкальные экспромты и сюрпризы, общение со зрителями и много интернационального юмора. Музыку обеспечит театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением двукратного обладателя национальной премии "Музыкальное сердце театра", композитора и дирижера Евгения Загота. Иван Ожогин и Дрю Сэрич – известные звезды мюзиклов в России, Европе и на Бродвее. В арсенале артистов лучшие роли в этом жанре: "Призрак Оперы", "Бал вампиров", "Иисус Христос суперзвезда", "Рокки, "Отверженные", подтвержденные наградами престижных театральных премий.

В концертном зале "Зарядье" состоится необычное мероприятие – технологическая экскурсия. Рассчитана она как на москвичей, так и на гостей столицы. Московский концертный зал "Зарядье" – новый уникальный многофункциональный комплекс с трансформируемым Большим залом. Гости попадут на настоящий перформанс и станут свидетелями полного преображения партера, амфитеатра, сцены и мест бельэтажа, расположенных над сценой. После трансформации зала экскурсантов проводят в технические помещения для презентации механизмов трансформации.

В Соборной палате состоится концерт "С. Рахманинов "Всенощное бдение"". Всенощная Рахманинова – это шедевр русской духовной музыки, крупный хоровой цикл, созданный композитором во годы Первой мировой войны. Композитор обращается к вошедшим в церковный обиход древним мелодиям знаменного распева, которые дополняет собственными оригинальными темами. Первое исполнение Всенощного бдения состоялось 10 (23) марта 1915 года в Колонном зале Благородного собрания, Синодальным хором под управлением Н. Данилина.

8 апреля, понедельник

На сцене Государственного Кремлевского дворца Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева вновь представит балет Арама Хачатуряна "Спартак". В постановке примут участие народная артистка России Екатерина Березина (Аврелия), заслуженный артист России Николай Чевычелов (Красс) и заслуженная артистка России Наталья Огнева (Эвтибида). Партию Спартака исполнит Алексей Орлов. История Спартака разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. Данная постановка – это шесть тонн уникальных декораций, 300 ярких костюмов, элементы настоящего римского боя, поставленные профессиональным каскадером, а также выразительная хореография и запоминающиеся образы.

В Театральном зале Московского международного Дома музыки выступит оркестр балканской и цыганской музыки Exilados с программой "Балканизация". Зрителей ждет бурный водоворот балканских и цыганских мелодий из региона Юго-Восточной Европы. Это будет коктейль цыганско-румынских плясок, турецких, сербских, болгарских, молдавских и еврейских мотивов. Exilados – единственный российский коллектив, исполняющий подобную музыку.

9 апреля, вторник

В концертном зале "Зарядье" выступит Chalama project. "Чалама" – это название второго сольного альбома Радика Тюлюша, мастера горлового пения, солиста всемирно известной тувинской группы Хуун-Хуур-Ту. Это слово означает цветные ленты, повязанные на ветвях дерева в священном месте Оваа в Туве, и молитву, подношение, дань уважения к природе и к предкам. "Когда я работал над альбомом, я ставил перед собой задачу наиболее полно раскрыть музыкальное культурное наследие тувинского народа, – рассказывает Радик. – Своей музыкой я хочу пригласить вас мысленно окунуться в мир кочевников, живущих в географическом центре Азии и защищенных высокими горами от остального мира". В программу включены как традиционные тувинские песни, так и композиции, созданные Радиком Тюлюшем как "подношение Мировому культурному древу".

В Театральном зале Московского международного Дома музыки выступит ханг-драм-проект EmOcean. Ханг – это совсем молодой, современный музыкальный инструмент, которые придумали в 2000 году. Казалось бы, с виду, как перевернутый таз или НЛО, но его экзотическое "космическое" звучание поражает и может вписаться практический в любое музыкальное направление: классику, джаз, этнику. В целом ханг-драм – это гармонически настраиваемый стальной идиофон, состоящий из двух полусфер, техника игры на нем подобна игре на барабане. На концерте будут исполнены современные фьюжн-композиции и древние этнические мелодии. Ханг-медитацию здесь будет оттенять чувственный вокал Гуфран Зейно и дополнять звучание кельтской арфы, уда, дудука, саза, виолончели, кларнета и перкуссий.

В Крокус Сити Холле выступит Лауре Перголицци, больше известная под сценическим именем LP. Некогда она получила мировую известность благодаря хиту "Lost On You" и ряду других очень добротных композиций. Но LP продолжает свой творческий путь: она записала успешный совместный сингл "N’oublie pas" с Милен Фармер, поработала с экс-лидером The Smiths Моррисси и в конце 2018 года выпустила новый альбом "Heart To Mouth". Поэтому на концерте можно ожидать живое исполнение избранных песен и новинок.

В Школе современной пьесы покажут спектакль "Умер-шмумер, лишь бы был здоров". Иосиф Райхельгауз создал свой спектакль на основе текстов 250 еврейских анекдотов, высказываний, афоризмов и парадоксов. Сюжет разворачивается в типичном дворике, куда долетают брызги моря, и где люди живут по законам не всегда дружной семьи. Создатели отмечают, что еврейский юмор – это нечто большее, чем просто обычные анекдоты. Русское слово "хохма" в переводе с еврейского означает "мудрость".

10 апреля, среда

В Крокус Сити Холле состоится VII Церемония награждения Top Hit Music Awards, которая основывается исключительно на статистике по количеству радиоэфиров и не подлежит оспариванию. Будут определены победители в номинациях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель" и "Лучшая группа". После завершения официальной церемонии состоится профессиональная часть премии, на которой будут названы лучшие рекорд-лейблы, продюсерские центры, авторы песен, хиты которых чаще всего звучали в радиоэфире России и просматривались на YouTube. Также два выдающихся деятеля, выбранных из числа исполнителей, композиторов, продюсеров и других представителей российского шоу-бизнеса, будут увековечены в Зале славы TopHit. Всего в рамках премии Top Hit Music Awards учреждено более тридцати номинаций для российских и иностранных исполнителей и лейблов.

"Геликон-опера" отметит свой День рождения концертом "Царь-опера". Чуть более 25 лет назад театр начинался с семи артистов, а уже на сегодняшний день труппа насчитывает более пятисот человек. Гостей ждет атмосфера праздника и веселья, яркие эмоции и отличное настроение, ну и, конечно же, эстетическое наслаждение от великолепной актерской игры и вокального исполнения.

В Малом зале "Зарядья" состоится концерт французского квартета Quatuor Diotima. Это один из самых известных и востребованных квартетов современности. Музыканты, помимо прочего, выступают в Берлинской филармонии, в Вигмор-холле в Лондоне, в Венской филамармонии и других престижных музыкальных площадках. Их игру отличает элегантность, безупречное чувство стиля, универсальность идей в плане выбора музыкальных произведений. В числе приоритетов квартета музыка композиторов XX – XXI вв. Музыкантам посвящали свои произведения Тристан Мюрай, Альберто Посадас, Жерар Пессон, Тошио Хосокава и Хелмут Лахенман. Послушать единственное выступление именитых музыкантов в московском зале "Зарядье" – уникальный шанс приобщиться к исполнительскому искусству камерного музицирования вместе с музыкой Франца Шуберта и Белы Бартока.

11 апреля, четверг

В Малом выставочном зале ARTPLAY откроется интерактивная выставка для всей семьи "Невероятные Миры Жюля Верна", приуроченная к 191-летию выдающегося французского писателя, одного из основоположников жанра научной фантастики. "На создание выставки нового формата нас вдохновили знаменитые произведения Жюля Верна, – говорит генеральный продюсер Валери Жакар. – Это путешествие вокруг света, к центру Земли, на Луну, в глубины океана. Мы придерживаемся знаменитой формулы писателя: "Развлекая – обучать, обучая – развлекать", поэтому все объекты на нашей выставке можно будет изучать, исследовать, взаимодействовать". На выставке можно будет увидеть уникальный интерактивный макет подводной лодки "Наутилус" с мельчайшими деталями интерьеров. Кроме того, посетители увидят копию глубоководного скафандра с 20 иллюминаторами в шлеме, вагон-снаряд, в котором герои писателя полетели на Луну из пушки, гигантских животных из центра Земли и много других объектов, воссозданных по знаменитым книгам. Все посетители также смогут побывать в фантастическом кабинете Жюля Верна. Отдельная часть выставки – Воображариум месье Верна – создана специально для детей. Там можно будет свободно творить, создавать свои миры и получать новые впечатления.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "И.С.Бах. А.Вивальди. Шедевры.". На сцену выйдет камерный оркестр Musica Viva под управлением маэстро Александра Рудина. Прозвучат сочинения величайших композиторов эпохи барокко – Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Солисты: победительница телевизионного конкурса "Большая опера" Полина Шамаева (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Елена Корженевич и Наталия Юхимчук (скрипка).

В Театре на Юго-Западе покажут комедийный спектакль "Слишком женатый таксист". Главному герою удается невозможное – жить двойной жизнью и иметь две семьи. Все дело в удобном рабочем графике таксиста, который позволяет отлучаться и успевать и там и там. Но однажды таксист спасает старушку, и все начинает идти наперекосяк. Это легкая веселая комедия, которая поможет отрешиться от серых будней и получить заряд позитива.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". Постановка поднимает темы взаимоотношения матери и дочери, подростковых комплексов, психологии выживания, поисков своего жизненного пути и первой любви. Будут затронуты многие темы, о чем могут говорить между собой родитель и ребенок.