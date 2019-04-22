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Lifestyle

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле

Фото: www.globallookpress.com
С каждым годом в мире набирает популярность яхтенный отдых. И это неудивительно: в мире есть места, куда можно добраться только по воде на собственном судне. Приобретать для этого яхту совсем необязательно, достаточно взять в аренду. Для этого можно либо присоединиться к команде, либо собрать свою. Причем, стоит это удовольствие не так много, как многие привыкли думать. 
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Специальные права не нужны – вместе с яхтой большинство начинающих яхтенных путешественников нанимают себе капитана. Специалисты испанского сервиса аренды яхт по всему миру Nautal составили список из шести потаенных уголков планеты, великолепие которых можно оценить, только если отправиться туда на своем судне.

Италия: вулкан острова Стромболи

Севернее Сицилии среди Липарских островов затерялось местечко Стромболи. Главная его особенность – действующий вулкан. Он сохраняет активность уже 20 тысяч лет. Удивительно, но люди, несмотря на трагический пример Везувия, продолжают жить по соседству. Правда, таких смельчаков всего несколько сотен человек. На остров можно, конечно, добраться своим ходом – на пароме с однодневной экскурсией с Сицилии. Однако паром приходит в обитаемую часть острова, которая мало чем отличается от небольших сицилийских деревень. При желании можно приобрести экскурсию и в специальной одежде и каске подняться на вулкан – но путешествие будет более экстремальным, чем на склон того же Везувия.

Самое интересное – это прийти к вулкану на яхте, тогда он откроется совсем с другой стороны во всех смыслах. Днем можно высадиться на пляж с черно-синей галькой. Ну а вечером стоит сняться с якоря и направить судно к северной части острова. Едва стемнеет, можно будет наблюдать потоки раскаленной лавы, которые примерно каждые полчаса стекают прямо в море. Находиться на небольшом отдалении от этого впечатляющего зрелища совершенно безопасно.   

Также рядом со Стромболи есть небольшая скала с живописным маяком. Этот островок называют Стромболино, или Стромболиччьо. Сюда не ходит никакой транспорт, но яхта исправит положение. С вершины скалы рядом с маяком открываются впечатляющие виды: синие морские просторы и дымящийся вулкан.

Фото: Олег Рогов

Десятиместную лодку с двумя каютами и двумя ванными можно арендовать за 55 620 рублей в сутки.

Турция: остров Святого Николая

Рядом с курортом Фетхие в Эгейском море расположен остров Гемилер, или Гемиле, как его называют турки. Это одна из нестандартных турецких достопримечательностей. На острове нет отелей, на нем расположен только один ресторан, но многие знающие туристы стремятся попасть сюда, чтобы посмотреть на средневековые развалины. Более того, некоторые археологи предполагают, что именно здесь было первоначальное захоронение святого Николая Мирликийского – во времена Византии остров носил его имя. Судя по руинам, на острове располагались несколько больших церквей. Сейчас это настоящий музей под открытым небом, где нет смотрителей, ограждений и билетов. Местами сохранились мозаичные панно. Сильное впечатление производит огромная галерея из арок, которая соединяла церковь на вершине горы с храмовым комплексом на побережье. Часть строений погрузилась под воду, их можно увидеть, если с яхты нырнуть с маской, трубкой и ластами.

Конечно, на остров можно попасть и на туристическом судне вместе с толпой людей и провести короткое время в поисках удачного места для селфи. Если же прийти на яхте и встать на якорь в бухте, то время для спокойных прогулок и купания будет практически неограниченно. Искупаться здесь стоит – Гемилер окружен чистейшей водой бирюзового цвета. Кажется, что море выкрашено яркой краской и светится изнутри.

Фото: Олег Рогов

Лодку с 8-ю каютами для 18 человек можно взять напрокат за 45 342 рубля в сутки.

Сейшелы: кокосовые острова

В Индийском океане между Мадагаскаром и экватором, немного восточнее африканского побережья, расположено райское государство Сейшелы. Всего архипелаг включает в себя 115 островов, но обитаемы из них чуть больше трех десятков. Это одно из самых романтичных мест в мире, попасть в которое мечтают многие представительницы прекрасного пола. Однако побывать в диких и самых живописных местах Сейшельских островов возможно, только имея в распоряжении яхту. Местный водный транспорт, конечно, здесь тоже имеется, но живущее в раю население не отличается пунктуальностью.

Севернее острова Фелисите расположены три острова, которые называют Кокосовыми – они действительно похожи на брошенные в море огромные орехи. Это место интересно не только своей природной красотой, но и богатым подводным миром. Чтобы посмотреть на удивительных морских обитателей, не нужен даже акваланг – в абсолютно прозрачных водах достаточно маски и трубки. У островов всегда можно найти свободную бухту, чтобы спрятаться от волны и встать на якорь.

Кстати, яхты на Сейшелах многие арендуют ради экономии – это дешевле, чем проживание в местных отелях. Цены на лодки здесь вполне сопоставимы со средиземноморскими. Кроме того, Сейшельский архипелаг – это идеальное место для начинающих яхтсменов, получающих свой первый яхтенный опыт.

Фото: www.globallookpress.com

Таиланд: залив Ао Яй острова Ко Куд

Таиланд уже давно исследован туристами вдоль и поперек. Однако и в этой стране есть места, почти не известные путешественникам. Один из таких мало изведанных уголков – небольшая рыбацкая деревня Ао Яй, расположенная в одноименном заливе острова Ко Куд. Дома возведены прямо в воде на сваях. Никакой рейсовый транспорт сюда не ходит, как и туристические лодки. В заливе раньше жили пираты, а теперь – рыбаки. Европейцы вызывают фурор среди местного населения, которое в основном состоит их кхмеров. Главное местное развлечение – это караоке. Аппараты для пения установлены буквально на каждом углу, и ими постоянно пользуются местные жители. Поют они очень красиво. Помимо музыки, остров радует туристов очень дешевыми морепродуктами. Единственная проблема – это заказать блюдо. Местные жители практически не знают английского языка, и общаться с ними можно только с помощью рисунков на салфетках.

Кадр youtube.com

Шестиместное судно обойдется в 25 694 рубля в сутки.

Финляндия: острова озера Сайма

Финляндию не случайно называют страной тысячи озер. Их здесь действительно очень много. И есть места, куда можно добраться только на яхте. Например, для подобного путешествия подходит огромное озеро Сайма. Это целая система водоемов с судоходными каналами. Главная достопримечательность озера – крепость Олавинлинна, самый северный средневековый замок. До него можно добраться и по суше, но со стороны рассмотреть крепость может только пассажир яхты. Впрочем, замок – это не единственная причина отправиться в путешествие по озеру под парусом.

По всей акватории разбросаны стоянки: на маленьких кусочках земли оборудованы места для барбекю и стоят сауны. Никого при этом нет, любые желающие могут наколоть дров и воспользоваться всеми удобствами. Единственное, в коробочку в бане потом надо будет положить 5 евро за стоянку и по одному евро за каждого, кто парился в сауне – все рассчитано на честность посетителей. Сайма славится и своей рыбалкой – в озере водятся редкие виды лосося, а также щука, окунь, карп, судак и хариус. За полчаса можно наловить рыбы на хороший обед.

Правда, бродить под парусами по озеру не так просто, как кажется. Сайма – оживленная транспортная артерия со множеством знаков. Озеро используют для транспортировки леса, а между островками курсирует множество паромов, которые часто просто привязаны тросом. Поэтому яхтенным капитанам приходится быть очень внимательными.

Фото: Олег Рогов

Аренда 12-местной яхты будет стоить 181 тысячу рублей в сутки.

Греция: Пляж кораблекрушений на острове Закинф

По статистике, 10% яхт арендуются российскими яхтсменами именно в Греции. И это неудивительно – море здесь особенного цвета. А остров Закинф признан одним из самых живописных Ионических островов, а кто-то вообще считает это место самым красивым в стране. Именно здесь находится одна из самых знаменитых бухт Средиземноморья Навагио. Рядом с ней расположен Пляж кораблекрушений, известный по фотографиям не меньше, чем цветные дома Санторини или колоннада Акрополя.

В бухту Навагио нельзя попасть с берега, она окружена белоснежными известняковыми скалами. Вероятно, такая уединенность и понравилась когда-то контрабандистам, которые любили здесь останавливаться и проворачивать незаконные сделки. Несмотря на то, что это место стремятся увидеть многие путешественники, на пляже до сих пор нет ни пляжных кафе, ни магазинов. Зато здесь можно отдохнуть от цивилизации, а заодно осмотреть обломки выброшенного на берег старинного корабля. Ради фотографий на фоне остова судна сюда часто приходят на яхтах семьи с детьми, которым хочет почувствовать себя героями пиратского романа “Остров сокровищ”. 

Фото: www.globallookpress.com

Стоимость проката 8-местной прогулочной яхты – от 19 тысяч рублей в сутки.

22 апреля 2019, 16:33

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