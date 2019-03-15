Главные события Москвы с 15 по 21 марта 2019 года

Нетленная классика, кинопремьера и самые престижные премии. Об этом и многих других интересных мероприятиях – в еженедельном обзоре Дни.ру.

15 марта, пятница

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки стартует фестиваль "Триумф джаза". В первый день выступит Трио Роберта Гласпера (США), Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, а также Квартет Игоря Бутмана. Пианист и продюсер Роберт Гласпер – кумир молодежи, автор актуальных и громких проектов в современном джазе, R&B и хип-хопе. Музыкант выпустил ряд успешных сольных альбомов и получил две премии, в его записях принимали участие такие звезды, как Эрика Баду и Snoop Dogg. В составе Ivanov Vibe Band – вибрафон, саксофон (флейта), гитара, контрабас, ударные и голос. Проект объединяет музыкантов новой формации, обладающих современным, джазовым, музыкальным мышлением. А Игоря Бутмана и его сотоварищей московской публике представлять и не нужно. Полное расписание фестиваля можно увидеть на сайте ММДМ.

В Крокус Сити Холле пройдет большой весенний фестиваль "Звезды Русского Радио". Зрителей ждет яркое интерактивное шоу с масштабными номерами, современными сценическими эффектами и неожиданными дуэтами. На сцену выйдут: Владимир Пресняков и Наталья Подольская, NYUSHA, Филипп Киркоров, Влад Топалов, "A’Studio" и "The Jigits", Ирина Дубцова, Dенис Клявер, Стас Пьеха, Елена Север, Николай Басков, "Земляне", "Хор Турецкого" и многие другие.

16 марта, суббота

В киноконцертном зале "Королевский", который расположен в здании экскурсионного корпуса Останкинской телебашни, пройдет третий научно-популярный фестиваль "Цифровая История". На этот раз тематикой мероприятия станет "история в кино". Ожидается ряд интересных выступлений от профессионалов на различные темы: например, "История гладиаторских боев на фоне фильма Ридли Скотта “Гладиатор”", "Прототипы Джеймса Бонда: приключения трех сотрудников британской разведки в революционной России" и другие.

В кафе "Сценарио" пройдет концерт Аллы Рид, посвященный празднику Пурим. Гостям будет представлена программа "Еврейский джаз", в которую войдут песни на идиш и хиты Голливуда. За музыку будет отвечать группа профессиональных музыкантов: Михаил Блинков – кларнет и саксофон, Александр Шамонин – рояль, Николай Петров – контрабас, Эдуард Лаубингер – ударные.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". Это спектакль режиссера Георгия Исаакяна, дирижера Евгения Бражника и художников Валентины Останькович и Филиппа Виноградова, который поднимает темы расставания с детством и встречи со взрослым миром. Он обращен и к детям своим наивным восхищением чудесами, и к их родителям со взрослой ностальгией по утраченной вере в чудо. Действие разворачивается сразу на трех сценах, артисты выходят в зрительный зал, волшебные силы сражаются на громадной высоте, а главный герой под воздействием чар идет по потолку вверх ногами.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Моцарт. Паганини". На сцену выйдут Гайк Казазян (скрипка), Алексей Мазур (флейта) и Московский камерный оркестр Musica Viva. Художественный руководитель и главный дирижер – Александр Рудин, дирижер – Дмитрий Матвиенко. Как нетрудно догадаться из названия, будут исполнены произведения бессмертных деятелей музыки: Вольфганга Амадея Моцарта и Никколо Паганини.

В Геликон-опере покажут спектакль "Высокая вода венецианцев". Это музыкальная драма по повести Дины Рубиной, которая заставляет поразмыслить о финале жизни и о скелетах в шкафу, которые есть у каждого человека. На сцене известные артисты Сати Спивакова и Константин Крюков, за фортепиано – Басиния Шульман. Главная героиня постановки неизлечимо больна, и она находит утешение в красотах "тонущего города" Венеции, на первый план выходят вечные и неисчерпаемые переживания одиночества, любви, смирения и приближения неминуемой смерти.

В Виртуальном зале "Филармонии-2" пройдет лекция журналиста, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко под названием "Успех одного фиаско" с показом фрагментов концерта "Тосканини дирижирует Вагнера". "Молодой Тосканини" считается одним из самых грандиозных провалов в кинокарьере Франко Дзеффирелли. Жюри и критики Венецианского кинофестиваля 1988 года сочли сюжет слишком карамельным и невыразительным. Картина почти не шла на больших экранах. И все же это громкое фиаско по-своему упоительно, поскольку снято большим мастером на тему, которая его очень занимает не только как кинорежиссера, но и как одного из лучших интерпретаторов Верди на оперных подмостках. Молодой Тосканини волновал его как один из главных революционеров в оперном театре, безжалостно нападавший на все элементы рутины, будь то отрешенные и равнодушные музыканты оркестра, или певцы, наперегонки рвущиеся к рампе и не знающие меры в высоких нотах или вставных каденциях. В качестве основы сюжета Дзеффирелли выбрал подлинный эпизод из жизни Тосканини, когда тот на гастролях в Бразилии спас спектакль, встав из-за своего виолончельного пульта за дирижерский и, к изумлению публики, продирижировал всей "Аидой" наизусть, не допустив ни одной ошибки. На помощь он позвал многих знаменитых актеров и певцов – Лиз Тейлор, Филиппа Нуаре, Франко Неро, и легендарного тенора Карло Бергонци.

17 марта, воскресенье

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут балет "Путешествия Гулливера". Благодаря использованию современных технологий создается полная иллюзия того, что Гулливер на самом деле оказывается то среди лилипутов. Центральной темой спектакля стала тоска путешественника по семье и дому, где перед очагом его ждут его жена и сын. И концовка будет очень трогательной.

18 марта, понедельник

В арт-ресторане "Арбат, 13" при поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" будет работать международная выставка-инсталляция "Страхи женщин". Известный фотограф, фотохудожник и фоторепортер Дмитрий Суходольский, известный своими работами, показывающими социально-общественные и психологические аспекты жизни людей, поднимет в этом новом проекте проблематику женских страхов. С помощью художественных образов фотокартины заставят зрителей задаться вопросом, как же их преодолеть.

19 марта, вторник

На исторической сцене Большого театра состоится торжественная церемония вручения Второй Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области классического искусства. Ее участниками станут звезды первой величины: итальянский тенор Витторио Григоло (Vittorio Grigolo), обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина (Alessandro Safina), знаменитый китайский бас Хао Джан Тян (Hao Jiang Tian), оперное трио Il Volo и многие другие. Также гости услышат голоса выдающихся оперных исполнителей: Венеры Гимадиевой, Владислава Сулимского и Богдана Волкова.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт "Лучшие рапсодии мира". Публику ждут мировые шедевры от "Венгерской рапсодии" Листа до "Богемской рапсодии" группы "Queen". На сцену выйдут Родион Петров (скрипка), Александр Синчук (фортепиано), Валерий Гроховский (фортепиано) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Дирижер – Фабио Мастранджело.

В КЦ "Москвич" покажут мюзикл "Чайка". Это постановка, где впервые герои знаменитой пьесы Антона Чехова запели. Создали спектакль, поднимающий "вечные" проблемы обычных людей, южнокорейский режиссер Те Сик Кан и российский режиссер-постановщик Артем Каграманян. Здесь каждого персонажа отличает свой уникальный музыкальный стиль, подготовлены и яркие декорации и костюмы, а также видеопроекции.

20 марта, среда

В Концертном зале имени П.И. Чайковского стартует XIV Московский международный фестиваль "Виртуозы гитары". В эти дни зрители смогут услышать гитару в самых разных вариациях: соло, в сопровождении оркестра, струнного квартета, в дуэте с фортепиано или кларнетом. Художественный руководитель "Виртуозов гитары", известный гитарист Артем Дервоед, собрал для участия в фестивале своих коллег, которые уже полюбилось публике, а также новых участников. Лучшие гитаристы России, Испании, Японии, Франции, Италии и Сербии исполнят знаменитые произведения композиторов разных столетий, а также проведут мастер-классы, на которых виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных институтов России.

В Главclub Green Concert даст концерт группа P.O.D. (США). Музыканты, начавшие свой совместный творческий путь в 1990 году, успели попробовать себя за это время во многих тяжелых стилях, включая регги-рок и латино-метал, и стали мастодонтами ню-метала. Пик славу пришелся на "нулевые". Четыре альбома, выпущенные с 2001 по 2008 год, оказывались в топах всевозможных чартов. Нынче в России P.O.D. представят свой относительно свежий LP под названием "Circles".

21 марта, четверг

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет церемония вручения в области популярной музыки. Зрителей ждут известные артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Дима Билан, LOBODA, Тамара Гвердцители и многие другие. Но главное, это присутствие и мировых звезд, таких как Крис де Бург (Chris de Burgh), Тимбалэнд (Timbaland), Майкл Болтон (Michael Bolton), Леона Льюис (Leona Lewis) и Марио Бионди (Mario Biondi).

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Кармина Бурана. Карл Орф. Легендарная кантата "Кармина Бурана" – самое известное сочинение немецкого композитора Карла Орфа, написанное 1937 году. Произведение и сегодня поражает и своей монументальностью (как по громадному составу оркестра, так и по длительности) и, одновременно, своим художественным демократизмом, удивительно сочетающим в себе "серьезность" академического жанра и его яркую образную подачу. Произведение Орфа основано на двадцати четырех стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного "Carmina Burana". Это название переводится с латыни как "Песни Бойерна".

В кино выходит российско-сербский фильм "Балканский рубеж". Сюжет разворачивается в Югославии в 1999 году. Российская спецгруппа должна взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но данный объект очень нужен и албанскому полевому командиру с натовскими генералами. Группе предстоит принять неравный бой, а ее командиру Андрею нужно еще и спасти заложников, среди которых его возлюбленная.