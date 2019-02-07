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Lifestyle

Любовь тирана: как мужчины уничтожают успешных женщин

Фото: www.globallookpress.com
С чего вы взяли, что тираны выбирают в жены безвольных марионеток, которыми удобно помыкать? На деле таких мужчин будоражит игра "кто кого", им нравится ломать красивых и сильных женщин, отбирать у них энергию, лишать их смысла жизни, укрепляясь в собственной всесильности. Успешным и чувствительным женщинам лучше быть особенно внимательными.
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Что же движет абьюзерами в отношениях и реально ли их "переделать"? И в чем ошибается большинство людей, приписывая тиранам низкую самооценку?

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Токсичная любовь абьюзера

Чем хорош развод

Если думаете, что жертва сама ищет своего насильника, вы ошибаетесь.

В обществе бытует мнение, что жертвами домашней тирании становятся женщины слабовольные и зависимые, поэтому их не жалко – мол, сами виноваты, что не умеют постоять за себя, привлекая какой-то "мусор". Но правда заключается в том, что абьюзерам скучно в отношениях с безвольными марионетками, которые заглядывают им в рот и во всем потакают. В реальности они заинтересованы в сильных, красивых и независимых партнершах, которых интересно завоевывать, незаметно подчиняя своей воле.

Психологических тиранов будоражит сам по себе момент игры, эмоциональная скачка от любви до ненависти, от счастья и полноты к полной подавленности и сломленности человека. Они хотят обладать своей жертвой, превратить красивую бабочку в жалкое подобие мумии, на которую противно смотреть. И надо сказать, отлично с этим справляются…

Выбор жертвы

Итак, психологический тиран старается найти добычу посытнее, желательно на пике возможностей – обладательницу яркой внешности, успешную карьеристку или просто "отличницу", которая привыкла во всем быть первой. С этого момента и начинается самое интересное – "идеальное преступление". Он обрабатывает ее своим вниманием, подарками, любовью, и как только жертва влюбляется – кардинально меняет линию поведения, становясь жестоким и деспотичным.

Фото: www.globallookpress.com

Почему сильная и успешная женщина вообще позволяет себя обижать, спросите вы? Во-первых, ее волю парализуют, нанося удары по самому дорогому – качествам, которые подпитывают ее самооценку. Во-вторых, одним из базовых чувств слабого пола является развитая эмпатия (способность к сопереживанию). Из-за этого ей так сложно остаться равнодушной к выходкам любимого человека, сказать "нет" его давлению. Она готова жертвовать собой, отдавать лучшее в себе во имя его благополучия. И скрытый тиран этим пользуется: в любой своей выходке он помогает жертве "понять", что его плохое поведение – ее вина. Якобы она сама что-то не доглядела, где-то его обидела.

Сбитая с толку, женщина начинает копаться в себе, заниматься бесконечным самоанализом. Она хочет угодить мужчине, поэтому делает секс идеальным, готовит его любимые блюда, не скупится на эмоциональные "поглаживания". Но абьюзеру только того и нужно! Он загоняет ее в угол своими ограничениями и контролем, изолирует от друзей, изводит придирками. Попытки вывести партнера на диалог тоже не срабатывают, виновной все равно останется она, потому что "плохо старалась" и "все делала не так". Цель манипуляций – довести ее до ручки, заставить опуститься на социальное дно, потерять контроль над своей жизнью. Только смешав "королеву" с грязью, тиран чувствует внутреннее удовлетворение. Он больше не жалкий, это все она.

Фото: www.globallookpress.com

Тирана не переделать

Их привычка играться с чужими чувствами идет от неадекватной самооценки. Такие люди убеждены в своей непогрешимости, думают, что им все сойдет с рук. Они получают извращенное удовольствие, разбивая чужую жизнь – таким образом они утверждаются в собственной всесильности. Шутка ли, когда в прошлом сильная и успешная девушка сидит у них на поводке и выполняет барские прихоти? Понимание своего влияния, пусть и разрушительного, здорово поднимает абьюзерам настроение и подогревает кровь.

Самое обидное, что вывести тирана на конструктивный диалог невозможно. Он ни за что не признает своей ошибки, выставив крайним кого угодно, кроме себя. Любая попытка заставить его переосмыслить свою жизнь, изменить поведение, будет принята им за оскорбление. Он не станет идти на компромиссы, брать на себя часть вины. И это главное, что нужно понять, – такие люди неисправимы.

Вот почему, сталкиваясь с психологическим насилием, нужно не просто наращивать в себе внутреннюю силу. Желательно учиться распознавать врага заранее, изолируя себя от его влияния. Уже при первых признаках насилия рвите с человеком все контакты, не позволяйте яду его тщеславия отравлять вашу жизнь. Хочет самоутвердиться? Скатертью дорога, только не за ваш счет.

7 февраля 2019, 16:59

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