10 свадебных примет на счастливую жизнь

Кто не мечтает встретить большую любовь и прожить в браке долгую, счастливую и безбедную жизнь? Чтобы брак был крепким, лучше прислушаться к свадебным приметам. "Дни.ру" вспоминают самые важные из них.

Соблюдая эти приметы, молодые смогут стать счастливой супружеской парой и сохранить любовь на долгие годы.

Следовать лунному календарю

Долгую и счастливую супружескую жизнь обещает брак, зарегистрированный в период растущей луны. Замечательно, если это будут первые дни после новолуния. Начинать новые большие "проекты" с началом роста луны – весьма благоприятный знак.

Смыть с себя негатив в день торжества

Еще одна свадебная примета гласит: если невеста в день торжества примет ванну и вымоет голову, то она навсегда избавится от старых обид на фоне личных переживаний и обречет себя на счастливую и долгую жизнь в браке.

Бессонница накануне свадьбы – к скорому пополнению семейства

Если жених или невеста накануне предстоящего торжества долго не могут уснуть – быть им родителями в ближайшем будущем. Если бессонница настигла невесту – воспитание малыша больше ляжет на ее плечи.

Сумма подаренных денег укажет на пол первенца

Если общая сумма подаренных молодоженам денег четная – значит, быть им в скором времени родителями мальчика, если сумма нечетная – стоит ждать первой девочку. К слову, кто первый из молодоженов возьмется пересчитывать подаренные деньги, тот будет в дальнейшем заведовать семейным бюджетом.

От количества гостей зависит благосостояние семьи

Если верить свадебным приметам, то четное количество гостей на свадьбе предрекает ровный и стабильный семейный доход молодоженов. Если нечетное – деньги будут приходить в дом неожиданными и нестандартными способами. Денег в новоиспеченной семье будет то в избытке, то не достаточно много.





Брак, заключенный во второй половине дня – крепче и надежнее

Считается, что если бракосочетание состоялось после полудня, то молодожены имеют больше шансов на счастливую и гармоничную супружескую жизнь.

Благотворительность – к изобилию

Если накануне свадьбы жених и невеста займутся любой благотворительностью (будь то помощь детским домам или нуждающимся пенсионерам), их совместная жизнь будет полна неожиданных финансовых взлетов и щедрых подарков судьбы.

Помощь бездомным животным – к плодовитому браку

Если молодые мечтают после замужества стать многодетными родителями, необходимо за день или два до свадьбы накормить как можно большее количество бездомных питомцев. Такой добрый поступок поможет молодоженам в ближайшем будущем обрести свое счастье стать родителями.

От модели свадебного платья зависят взаимоотношения в семье

Еще одна свадебная примета касается облачения невесты. Если подвенечное платье короткое и довольно откровенное – отношения молодых будут открытыми и доверительными. Если платье строгое и максимально закрытое – молодожены будут не до конца откровенны друг с другом. Платье сложного кроя, изобилующее стразами, драпировками, воланами и витиеватыми узорами сулит нескучную и полную эмоций жизнь молодым.

Чем проще прическа – тем проще супружеская жизнь

Невесты, создающие на голове невероятные и креативные прически, рискуют обречь себя на сложные супружеские отношения. Если же прическа невесты максимально проста – отношения с мужем будут прозрачными и доверительными. Молодым будет несложно находить общий язык и приходить к компромиссу.