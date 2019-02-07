10 свадебных примет на счастливую жизнь
Соблюдая эти приметы, молодые смогут стать счастливой супружеской парой и сохранить любовь на долгие годы.
Следовать лунному календарю
Долгую и счастливую супружескую жизнь обещает брак, зарегистрированный в период растущей луны. Замечательно, если это будут первые дни после новолуния. Начинать новые большие "проекты" с началом роста луны – весьма благоприятный знак.
Смыть с себя негатив в день торжества
Еще одна свадебная примета гласит: если невеста в день торжества примет ванну и вымоет голову, то она навсегда избавится от старых обид на фоне личных переживаний и обречет себя на счастливую и долгую жизнь в браке.
Бессонница накануне свадьбы – к скорому пополнению семейства
Если жених или невеста накануне предстоящего торжества долго не могут уснуть – быть им родителями в ближайшем будущем. Если бессонница настигла невесту – воспитание малыша больше ляжет на ее плечи.
Сумма подаренных денег укажет на пол первенца
Если общая сумма подаренных молодоженам денег четная – значит, быть им в скором времени родителями мальчика, если сумма нечетная – стоит ждать первой девочку. К слову, кто первый из молодоженов возьмется пересчитывать подаренные деньги, тот будет в дальнейшем заведовать семейным бюджетом.
От количества гостей зависит благосостояние семьи
Если верить свадебным приметам, то четное количество гостей на свадьбе предрекает ровный и стабильный семейный доход молодоженов. Если нечетное – деньги будут приходить в дом неожиданными и нестандартными способами. Денег в новоиспеченной семье будет то в избытке, то не достаточно много.
Брак, заключенный во второй половине дня – крепче и надежнее
Считается, что если бракосочетание состоялось после полудня, то молодожены имеют больше шансов на счастливую и гармоничную супружескую жизнь.
Благотворительность – к изобилию
Если накануне свадьбы жених и невеста займутся любой благотворительностью (будь то помощь детским домам или нуждающимся пенсионерам), их совместная жизнь будет полна неожиданных финансовых взлетов и щедрых подарков судьбы.
Помощь бездомным животным – к плодовитому браку
Если молодые мечтают после замужества стать многодетными родителями, необходимо за день или два до свадьбы накормить как можно большее количество бездомных питомцев. Такой добрый поступок поможет молодоженам в ближайшем будущем обрести свое счастье стать родителями.
От модели свадебного платья зависят взаимоотношения в семье
Еще одна свадебная примета касается облачения невесты. Если подвенечное платье короткое и довольно откровенное – отношения молодых будут открытыми и доверительными. Если платье строгое и максимально закрытое – молодожены будут не до конца откровенны друг с другом. Платье сложного кроя, изобилующее стразами, драпировками, воланами и витиеватыми узорами сулит нескучную и полную эмоций жизнь молодым.
Чем проще прическа – тем проще супружеская жизнь
Невесты, создающие на голове невероятные и креативные прически, рискуют обречь себя на сложные супружеские отношения. Если же прическа невесты максимально проста – отношения с мужем будут прозрачными и доверительными. Молодым будет несложно находить общий язык и приходить к компромиссу.
Люди рвут на себе волосы
Телеведущая ошеломила народ своим видом
Видимо, поп-король не ожидал встретиться с Примадонной
Певица готовится к концертам