Измена мужа: какие мужчины гуляют

Есть древняя легенда об идеальной жене. Она вечно молода, упруга, потеет на фитнесе, бреет зону бикини, читает Шопенгауэра, рожает аккуратных чистых детей, работает и занимается саморазвитием. Считается, что такая жена может не опасаться появления любовниц. Но на деле мы видим, что ни наличие пяти аккуратных детей, ни желудок, переполненный до изжоги, ни заботливо выжатые тестикулы не гарантируют, что спасут от измен мужа.

Поэтому я сейчас поправлю очки на носу и голосом Дроздова расскажу вам о мужчинах, которые изменяют, поподробнее.

Любитель разнообразия

Это самый безнадежный типаж из всех возможных. Его, как горбатого, исправит только могила, и то вряд ли. Науке известны случаи, когда мужчина подобного формата по ночам вылезал из своего семейного склепа, и пытался проникнуть в постель к какой-нибудь женщине. Основная потребность, которая закрывается любовницей – потребность в разнообразии.

Как правило, такой мужчина не ограничивается одной любовницей, а имеет несколько. Многие любовницы жалуются: отпросившись к жене, причитая, что его ждут дома детки, такой мужчина вполне может вместо этого отправиться в какой-нибудь бар, и там снимать "телок". Самое интересное, что при этом мужчина может быть вполне надежным во всех остальных областях мужем. Со своей точки зрения, естественно.

Затюканный

Такой мужчина обычно становится жертвой крайне ревнивой и подозрительной супруги. Каждый вечер жена осматривает его опытным глазом: не разлюбил ли, подлец? Нет ли где следов от помады? Или, напротив, на месте ли следы помады, заботливо оставленные утром на его драгоценном теле?

Постепенно у мужика формируются две мысли. Первая – что он уж больно сильно ценный, раз за ним так следят. А вторая – как избавиться от общества той, что выедает мозги столовой ложкой, ежесекундно спрашивая, она ли по-прежнему всех милее? Потребность отдохнуть от постоянно контроля у такого мужчины постоянно ищет выхода. Вывод: женщина, которая слишком озабочена своей исключительностью, сама превращает измену в запретный плод.

Мачо-мэн

Есть еще такие мужики... Как вам сказать… Которые считают, что за счет какого-то брошенного количества палок можно самоутвердиться как альфа-самец. Причем, они упирают именно на количество, а не на качество.

Вот, к примеру, женщина после секса с ним идет, плюется, моется в душе, нервно скребя тело мочалкой, фукает. А мужчина все равно рад – юхухухуху, я победитель. Ему все равно, испытала ли любовница оргазм, какого возраста, телосложения и даже пола была любовница. Основная потребность такого мужчины – потребность в самоутверждении, не доступном другими путями. Объяснять такому что-либо бесполезно – зря, что ли, его учили во дворе товарищи?

Мужик-так-получилось

Даже не знаю, что тут вам сказать, ребята. Мужик-то вроде неплохой, но вот, бес попутал. Ехал вот в одном вагоне с ней, и все завертелось. Или пошел на корпоратив, или уехал в командировку, а там… Страдает, мучается, стыдится… А сделать ничего не может – дело-то уже сделано. Простить или уйти – решать жене. Однако, следует помнить, что на стороне моногамии – одна только совесть, а на стороне полигамии – миллионы лет эволюции… Мне кажется, что этот типаж не так безнадежен, если, конечно, не повторяет свои подвиги снова и снова.

Ну вот теперь, друзья, вы знаете больше о повадках своих домашних питомцев. А вот что делать с ними дальше – это уже совсем другая история…