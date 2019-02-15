Главные события Москвы с 15 по 21 февраля 2019 года

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15 февраля, пятница

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Эта постановка завоевала четыре премии "Золотая маска" в разных номинациях и получила признание зрителей в разных уголках мира. Как говорят создатели, это прекрасный образец сурового деревенского декаданса и одна из лучших постановок театра. В опере затрагиваются вечные вопросы о праве давать и отнимать жизнь во имя чего бы то ни было.

В Центральном Доме Актера проходит фотовыставка Станислава Дужникова "Настоящие люди", актера, известного по фильму "ДМБ" и сериалу "Воронины". В рамках экспозиции можно будет увидеть фотографии разных людей – как знаменитостей, так и обычных людей. Сам Станислав рассказывает, что любит запечатлевать подлинную сущность человека, и поэтому он фотографирует людей так, чтобы они не подозревали о том, что их снимают. "Наверное, началось с того, что я осознал, что каждый человек – прекрасен. Прекрасен тогда, когда он настоящий. Когда морщинки на лбу разглаживаются и загораются глаза. Или же когда брови сходятся на переносице в секундной ярости. Важна эмоция, важна ее подлинность. Наверное именно тогда я начал фотографировать людей, когда они об этом даже не догадывались", – говорит Станислав.

Coyote Ugly Bar проведет вечеринку, посвященную Дню всех влюбленных под названием "Black Amur". Здесь не будет привычного для этого праздника антуража, бар наполнят красными и черными красками, в качестве музыкального сопровождения задействуют рок. Гостей будет ждать выступление известных столичных Dj, шоу-программа от койоток и тематические призы. Для каждой девушки приготовлена черная роза и бокал шампанского в подарок. Призом ночи станет розыгрыш номера для влюбленных в одном из отелей.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Лучшие вальсы мира". В программу вошли фрагменты классических опер и оперетт, балетной музыки, легендарные неаполитанские песни и шедевры киномузыки XX века. На сцену выйдут великолепные дуэты молодых оперных певцов: приглашенная солистка Большого театра Дарья Зыкова (сопрано) и солист Михайловского театра Борис Степанов (тенор). А также Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер – Ариф Дадашев.

На Гастроферме на Нижней Красносельской стартует книжный марафон "Эксмо", где все желающие смогут купить книги по специальным ценам. В уютном гастрономическом лофте можно будет приобрести самые популярные книги по саморазвитию, кулинарии, красоте и здоровью, альбомы по искусству, книги о путешествиях и стиле жизни. Книги ведущих мировых и отечественных авторов, мотивационные истории успешных бизнесменов, биографии выдающихся людей, различные бестселлеры и хиты продаж.

В клубе " 16 Тонн" выступит московская дэнс-рок-группа "Wet red", поющая на английском языке. Музыка коллектива отличается драйвом и бодрой энергетикой, что поможет сделать концерт ярким и незабываемым. Музыканты уже зарекомендовали себя на больших российских и зарубежных фестивалях.

16 февраля, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце покажут спектакль театра "Кремлевский балет" "Аленький Цветочек". "Один из главных персонажей здесь – Аленький цветочек, вернее, его дух, воплотившийся в образе феи. Волшебство цветочка – в способности дарить людям любовь" – рассказывает о спектакле хореограф-постановщик балета, народный артист России Андрей Петров. Эта постановка предназначена для семейного просмотра: детям она будет доступна и интересна из-за сказочного сюжета, а взрослые будут рады встречи с любимой, знакомой с детства русской сказкой о победе Добра над Злом.

В клубе Adrenaline Stadium выступит лондонское дэнс-поп трио "Years & Years". Вокалист и сонграйтер Олли Александер, мультиинструменталисты Майки Голдсуорси и Эмре Тюркмен получили известность благодаря хитам "King", "Desire" и "Shine" и другим. "Когда я выхожу на сцену, то становлюсь экстремальной версией самого себя, – говорит Александер, - поэтому не стесняюсь экспериментировать, делать что-то новое, иногда даже рискуя".

16 и 17 февраля в "Вегас Сити Холле" покажут шоу монахов буддийского монастыря Шаолинь "Мастера кунг-фу". Зрители увидят настоящее искусство кунг-фу, которому уже сотни лет. Китайские умельцы покажут фантастические трюки, в которые просто трудно поверить. Гибкость тела за гранью возможного, исполинская сила и кошачья ловкость – это красочное шоу никого не оставит равнодушным.

В театрально-концертном зале Конгресс-Центра им. Плеханова пройдет трибьют-шоу "The №1 world. Frank Sinatra" британского певца Стивена Триффитта, которого считают самым реалистичным воплощением главного американского артиста XX века – легендарного Фрэнка Синатры. Все композиции и монологи, звучащие в концертах артиста максимально аутентичны не только по вокалу и имиджу, но и по манере, стилю и юмору. Права на исполнение песен артиста получены от семьи Синатры, а оркестровые партитуры его живых выступлений уникальны и имеются только у артиста в единственных экземплярах. Благодаря этому у публики появляется ощущение реального присутствия на настоящем концерте тех уже далеких лет.

17 февраля, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". Этот музыкально-танцевальный проект посвящен Дню всех влюбленных, в нем объединяются страстная хореография танго и энергия музыки Астора Пьяццоллы. Шоу было создано Симфоническим оркестром "Concord Orchestra". Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго. В праздничном шоу принимают многие именитые и титулованные танцоры. Для всех зрителей в красных нарядах будут приготовлены специальные праздничные подарки.

В Театре Наталии Сац покажут волшебный балет "Спящая красавица". Это главная балетная премьера детского театра в сезоне 2018-2019 по мотивам сказки Шарля Перро, посвященная 200-летию Мариуса Петипа. "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – рассказывает музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – говорит художественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

В концертном зале "Зарядье" состоится концерт "Танцы со временем". На сцену выйдут три известных солиста: Елена Ревич (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара) и Николай Сивчук (баян). Каждый из них – виртуоз и мастер своего дела, а вместе они – сила, способная, пронести слушателей сквозь эпохи. Музыканты выбрали шедевры, созданные в разные исторические периоды – от XVII до XXI веков. Некоторые известные, а некоторые нет. Заслуженная артистка России Елена Ревич говорит, что подобные камерные концерты "разговором на сцене" людей, которые рады друг другу и которым действительно есть что сказать.

В Филармонии-2 состоится концерт Константина Волостнова (орган). В программе произведения И. С. Баха. Константин Волостнов начал учиться игре на органе в 11 лет у Марии Поташниковой из ДМШ № 1 имени С.С. Прокофьев, в 90-х учился в Академическом музыкальном училище при Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского (классы фортепиано и органа А.М. Шмитова). В 2004 году окончил Московскую консерваторию, в 2007 году – Аспирантуру МГК им. П.И. Чайковского под руководством профессора Наталии Гуреевой и Высшую школу музыки в г. Штутгарте (Германия) под руководством профессора доктора Людгера Ломанна. В 2013 году стал первым в истории Высшей школы музыки Штутгарта аспирантом-органистом получившим диплом "с отличием".

В спортивном комплексе ЦСКА пройдет историческое шоу-реконструкция "Цивилизация" от университета "Синергия". В рамках мероприятия пройдут лекции известных историков, дополненные театрализованными представлениями с элементами исторических реконструкций. Гости узнают много интересного о самых значимых событиях и деятелях Древней Руси, эпохи Петра I и Отечественной войны 1812 года в ярком интерактивном формате. Спикеры: военный историк-медиевист Клим Жуков, историк, специалист по военной истории Франции Олег Соколов, основатель и исполнительный директор холдинга "Синергия" Вадим Лобов.

В ЦДКЖ состоится премьера спектакля Нины Чусовой "Еврейское счастье". Действие разворачивается в наши дни в Израиле. Семейная пара выдает единственную и горячо любимую дочь замуж. Как говорят в Одессе пристроить "хорошо". Все шло по задуманному плану, но одна незадача – нет очень "важной" бумажки – их собственного свидетельства о регистрации брака. А была ли у них самих свадьба четверть века назад? Вот большой вопрос. В ролях: Татьяна Васильева, Александр Самойленко, Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Филипп Васильев.



18 февраля, понедельник

В Московском Международном доме музыки выступит Дайана Шуур (Diane Schuur). Это знаменитая американская джазовая певица и пианистка, лауреат двух премий "Грэмми". Артистка выступала на многих престижных музыкальных площадках, в том числе в Карнеги-холле и Белом доме, гастролировала с такими музыкантами, как Куинси Джонс, Диззи Гиллеспи, Би Би Кинг, Стэн Гетц, Мейнард Фергюсон, Рэй Чарльз, Стиви Уандер и многими другими. Как и у Стиви Уандера, из-за ретинопатии еще в детском возрасте у Шуур развилась слепота на оба глаза, но это не помешало ей успешно заниматься любимым делом – петь.

19 февраля, вторник

В Государственном Кремлевском Дворе состоится мировая премьера спектакля Театра оперы и балета КНР "Легенда о дуновении ветра", которая приурочена к 70-летию КНР. Зрители увидят невероятную историю любви, основанную на старинных преданиях китайского эпоса. Главные герои – из мира божеств, они аллегорично проведут людей в зале через все возможные превратности судьбы к счастливому финалу. В постановке задействовано более пятидесяти танцоров, позади долгие месяцы репетиций, создание сложных световых решений и уникальных костюмов и декораций. Все это готово слиться воедино – в удивительное и зрелищное шоу. Постановка получила огромный бюджет благодаря поддержке Национального фонда искусств КНР, и результат стал настоящим прорывом в своем виде искусства.

В Музее Москвы, в пространстве выставки "Вечерняя Москва", состоится встреча под названием "На свидание с 1950-ми". Посетители окунутся в романтичную атмосферу вечерней столицы. Изюминкой вечера станет прогулка по "летнему парку" середины ХХ века. Историк моды Юлия Мар расскажет о моде 50-х, которая давно стала любимой классикой. Антон Больных, реконструктор и перформер, будет отвечать за музыкальные сеты 1950-х годов на антикварных патефонах, а историк барного ремесла Владимир Журавлев угостит коктейлями, которые пили самые знаменитые люди той эпохи. Мероприятие проводится в преддверии Ретробала, который состоится в гостинице Ленинградская 3 марта.

20 февраля, среда

В Зеркальном зале на Пушечной состоится необычный концерт для любителей органа и классического джаза, который так и называется – "Орган в джазе". Это новая программа ансамбля Classiс`n`Jazz в сочетании со звуками органа, которая откроет новые грани восприятия музыки, джаза сквозь призму классики в дополнении органа. "Уникальность нашего концерта в том, что, помимо классической музыки, основу программы составит джаз в собственной авторской интерпретации, – говорит музыкальный руководитель проекта Classiс`n`Jazz, Марк Агабальянц. – Мы исполним сочинения на любой вкус: от Гленна Миллера до Гершвина и от Дюка Эллингтона до Керна. А в сочетании с органом произведения этих авторов звучат по-новому, оригинально, свежо, в неожиданных аранжировках".

В киноцентре "Октябрь" начнется X Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву". Публика увидит подборку из девяти итальянских фильмов, представленных в рамках Венецианского международного фестиваля. Гостями фестиваля будут режиссер документального фильма "Прощай, Сайгон" Вильма Лабате, режиссер драмы "Предсказания броненосца" Эмануэле Скаринджи и автор картины "Да здравствует Джузеппе!" Стефано Консильо. Открывать фестиваль будет фильм Роберто Андо "Похищение Караваджо", в основу которого легло похищение ровно 50 лет назад знаменитой картины Микеланджело Караваджо "Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском".

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет спектакль "Любовь убивает". Это первая испанская опера, сочиненная композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона. Этот постановка о любви и мести, где зрители сидят прямо на сцене. Музыкальным руководителем и дирижером этого спектакля является Маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же в действительности звучала старинная музыка.

В "Крокус Сити Холле" в преддверии Дня защитника Отечества и 8 марта состоится праздничный концерт "О чем поют мужчины". В этот вечер мужчины выйдут на сцену с известными "женскими" песнями в собственной интерпретации. А певицы, наоборот, исполнят традиционно мужские композиции. Ожидаются выступления таких артистов, как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Александр Ревва, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Александр Буйнов, "Uma2rmaN", Марк Тишман и многих других.

21 февраля, четверг

В Главсlub Green Concert выступит Сергей Бобунец. Живым концертом он отметит 20-летие своего, пожалуй, главного хита – "Вечно молодой". Девиз "Вечно молодой, вечно пьяный" перестал означать всего лишь возраст и состояние алкогольного опьянения. Теперь это крылатая фраза, которая говорит о состоянии души свободных, творческих, жаждущих приключений романтиков. В 2017 году группа "Смысловые Галлюцинации" перестала существовать, и теперь Сергей Бобунец выступает сольно, но творческих планов и энергии у него до сих пор очень много.

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт групп "Дискотека Авария" и "Руки Вверх!". Оба коллектива выйдут на сцену, чтобы сойтись в музыкальной битве. Зрители смогут услышать множество любимых хитов от своих кумиров. Ожидается и немало сюрпризов. Можно быть уверенными – в "батле" победит дружба.

В кино выходит фильм "Власть" с Кристианом Бэйлом в образе американского политика Дика Чейни. Мир власти - это деньги, связи, влияние и умение прокладывать себе дорогу вперед во что бы то ни стало. Но это не всегда значит быть фасадом: даже оставаясь в тени, можно влиять на ход истории.