Рецепт сырников из гречки с молоком
Вам понадобится: 50 граммов гречки, 15 граммов сливочного масла, 30 граммов топленого молока, 70 граммов зернистого творога, 15 граммов гречневой муки, 30 граммов вареной сгущенки, 5 граммов ромашки, 3 грамма мяты.
Способ приготовления
Сварить гречку, добавить в нее топленое молоко и сливочное масло. Творог перемешать с гречневой мукой. Добавить в смесь ромашку и снова хорошо перемешать.
Сформировать сырники и пожарить на сковороде. Подавать со сгущенкой, предварительно украсив мятой.
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