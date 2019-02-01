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Главные события Москвы

Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие дни москвичей и гостей столицы ожидает путешествие на "Планету Билан", музыкальный вечер "агента Малдера", а также "восстание овощей" в Кремле. Об этом и других интересных событиях читайте в традиционном обзоре "Дни.ру". 
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1 февраля, пятница

В клубе "16 тонн" выступит зажигательная отечественная группа Guru Groove Foundation с зимней электро-акустической программой. В 2018 году коллектив представил новый альбом "Just Another Day", которому присущи разные жанры и настроения: соул, нью-джаз, и авант-поп. В формате этого концерта поклонников будут ждать любимые песни, но в новых версиях, что вдвойне интересно.

В клубе "Союз Композиторов" на сцену выйдет Сергей Галанин и группа "СерьГа". Заслуженный рок-ветеран за время своего творческого пути написал песни, которые знакомы и близки многим жителям нашей страны. Группа "СерьГа" – участник множества фестивалей: "Крылья", "Нашествие", "Максидром", "Феникс" и других. За более чем 20-летний возраст коллектив побывал во множестве стран и городов. Подобное выступление – всегда праздник для всех любителей русского рока.

2 февраля, суббота

В Измайловском Парке культуры и отдыха состоится экстремальный ночной забег по лесным тропам "Shatun Trail", который наверняка понравится истинным фанатам спорта и экстрима. Трасса оснащена специальной светоотражающей разметкой, каждому бегуну необходимо наличие налобного фонаря. Для участников подготовлены три трассы на выбор – 5 км, 10 км и 20 км. Зачетом считается только полное прохождение трассы. Участие в мероприятии платное.

Фото: instagram.com/beast_run

В театре Todes покажут спектакль "До встречи в сказке". Зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок на страницах волшебной книги. Это новая удивительная история с высокотехнологичным, виртуальным перемещением в сказочный мир. Завораживающая музыка и магия света, фантастические костюмы и великолепие танца – все это поможет создать атмосферу настоящей сказки. Но главное, конечно, – танцы.

2 и 3 февраля в культурном центре "ЗИЛ" состоится Первый российский фестиваль кофейной индустрии Cezve Coffee Festival. В мероприятии примут участие более 70 бариста, шеф-бариста и других представителей кофейного сообщества страны. Гости смогут посмотреть зрелищные кофейные чемпионаты, попробовать кофе и авторские кофейные напитки от бариста со всей России, посетить мастер-классы, поучаствовать в дегустациях (каппингах) различных сортов кофе и многое другое. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

В Московском международном Доме музыки выступит выдающийся барабанщик Стив Смит (США). Он находится в списке 25 топ-барабанщиков всех времен, его концерт – праздник для меломанов, а также начинающих и профессиональных музыкантов, которые захотят послушать истинного мастера, поражающего своей феноменальной виртуозностью.

Фото: mmdm.ru

3 февраля, воскресенье

В Главclub Green Concert даст концерт Том Оделл (Tom Odell). Это британский музыкант, автор и исполнитель проникновенных баллад с откровенными, глубокими текстами, который выступит в поддержку нового альбома "Jubilee Road". Он пишет песни без оглядки на моду, их часто используют в качестве саундтреков к фильмам и сериалам, например, в "Элементарно", "Черный список", "Дневники вампира" и многих других. Композиции пришлись ко двору и в индустрии моды – его музыка звучала в серии показов Burberry, а сам он выступал в роли модели Uniqlo и тех же Burberry. В Москве Том со своим фортепиано и группой музыкантов представит поклонникам и меломанам новые песни, лучшие хиты и даже каверы.

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет-сказку "Чиполлино". Основа действа - великолепная хореография Генриха Майорова, представленная многогранным, полным юмора и сарказма языком танца, а также прекрасная музыка Карена Хачатуряна и потрясающая сценография Валерия Левенталя. Данный спектакль – ода настоящим ценностям: командному духу, взаимоотношениям близких, взаимовыручке товарищей и друзей, вере в лучшее и борьбе за справедливость.

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Лес, ведьма и горящий шкаф". Как говорят создатели, это "веселый хоррор для детей и их родителей" по опере Э. Хумпердинка "Гензель и Гретель". "В первоначальном виде – это довольно мрачная история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у ведьмы, – говорит режиссер Надежда Бахшиева. – В нашем спектакле центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья – это самое главное. Так же, как и добро. Наш "веселый хоррор" напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение".

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

4 февраля, понедельник

В Главclub Green Concert выступит американское инди-трио LANY с новым альбомом "Malibu Nights". Группа – желанный гость на крупнейших фестивалях вроде Coachella, Governors Ball, Bonnaroo и прочих. Их живые выступления повергают публику в восторг. На московском концерте LANY сыграют все свои лучшие хиты: "Super Far", "Good Girls", "Thru These Tears", "Malibu Nights" и прочие.

5 февраля, вторник

В концертном зале "Зарядье" выступят Анастасия Махамендрикова и Иван Бессонов с программой "Шедевры камерной музыки". Пианисты – восходящие звезды, им всего по 16 лет, но они уже успели стать победителями и лауреатами множества международных конкурсов. Иван Бессонов – воспитанник образовательного центра "Сириус", финалист телевизионного конкурса "Синяя птица", победитель "Классического Евровидения" в Эдинбурге, конкурса имени Фредрика Шопена в 2015 году. Анастасия Махамендрикова – лауреат Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, Международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion, Всероссийского открытого конкурса юных талантов "Синяя птица", конкурса Grand Prize Virtuoso и многих других.

6 февраля, среда

6 и 7 февраля в Государственном Кремлевском дворце покажет свои спектакли Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Зрители увидят балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Главные женские партии исполнят ведущие солистки театра – народная артистка России Екатерина Березина (Мари в "Щелкунчике") и заслуженная артистка России Наталья Огнева (Одетта-Одиллия в "Лебедином озере"), а балетными Принцами станут заслуженный артист России Николай Чевычелов ("Щелкунчик") и Артем Хорошилов ("Лебединое озеро"). Зрителей ждет мощнейшая энергетика, ведь с классикой ничего не сравнится.

Фото: kremlinpalace.org

В "Крокус Сити Холле" даст концерт французская певица ZAZ. Выступление пройдет в поддержку нового студийного альбома "Effet Miroir" (Эффект Зеркала), в который вошли только свежие композиции с элементами самых разных жанров: шансон, поп, сальса и рок. "Принять все грани нашего характера с его парадоксами – для меня это способ объединить противоречия бытия, – рассказывает ZAZ. – Альбом служит наглядной иллюстрацией нескольких жанров и обликов, которые я уже видела в людях за те несколько лет проведенных в дороге, на концертах или в других местах".

На сцене КЦ "Москвич" будет показана рок-поэма "Моби Дик", созданная по легендарному роману американского писателя Германа Мелвилла. Это масштабное театрально-музыкальное шоу с "живым" участием российской группы "Театр Теней". Постановка объединяет драматический театр, рок-музыку, перформанс, современную хореографию и видео-арт. Специально для "Моби Дика" написаны 23 авторские рок-баллады. Рок-группа, хор, балет, трюковые и драматические актеры все вместе представят яркое незабываемое действо. Спектакли пройдут 6,7 и 8 февраля.

На сцене "ВТБ Арена" покажут шоу "Планету Билан". Зрителей будет радовать, как нетрудно догадаться, певец Дима Билан. Их ждет выступление артиста в новом формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса – фильм в жанре фэнтези, сыгранный на сцене. Организаторы заявляют, что подготовлена программа мирового уровня со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Зрители увидят огромную сцену-космолет, на которой герой путешествует по своей Вселенной, и с помощью невероятных декораций попадает в параллельные реальности своей души. При этом публику ждут два с лишним часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com

7 февраля, четверг

В "Зарядье" выступит скрипачка из США Сара Чанг и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Когда Саре Чанг было четыре года, она попросила родителей купить ей скрипку. В восемь лет она уже играла с Нью-Йоркским Филармоническим оркестром концерт Паганини, а в десять – записала дебютный альбом, официально сотрудничая с лейблом EMI Classics. Сейчас в дискографии Сары Чанг больше 20 альбомов, она стала музыкантом с мировым именем.

В Главclub Green Concert перед зрителями споет сам "агент Малдер", а именно звезда Голливуда, главный герой знаменитых сериалов "Секретные Материалы" и "Блудливая Калифорния" Дэвид Духовны. Его музыкальное творчество – это смесь блюза, кантри и рока. В 2015 году Дэвид выпустил свой дебютный альбом "Hell Or Highwater", который получил хорошие отзывы от слушателей и критиков. Второй альбом под названием "Every Third Thought" вышел зимой 2018 года.

В клубе "16 тонн" выступит группа Alai Oli. Музыканты на этот раз готовят "негромкий и ламповый" концерт "для друзей". Можно ожидать множество сюрпризов, знакомые песни в необычном звучании и, конечно же, фирменную теплую атмосферу. 

1 февраля 2019, 11:45

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