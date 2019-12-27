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Lifestyle

Итальянские импровизации в центре Москвы

Фото: Пресс-служба
Для того чтобы в самый канун Нового года открыть в центре Москвы еще один итальянский ресторан, определенно нужны смелость, глубокое знание рынка, понимание запросов аудитории и точный расчет. А еще способность к творческому переосмыслению консервативной по своей природе кухни. В противном случае инициатива обречена на провал, заведение не продержится и пары месяцев – слишком велика конкуренция в этой нише при довольно ограниченной свободе маневра. 
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Все это явно постарались учесть при создании ресторана "Россини", который в середине декабря открылся на Поварской. Имя свое заведение получило в честь великого итальянского композитора, который, как известно, слыл большим гурманом и проводил за кухонным столом времени едва ли не больше, чем за сочинением опер. 

За новым проектом стоит известный столичный ресторатор Александр Раппопорт – и это чувствуется, что называется, с порога. Равно в интерьере и меню заметен фирменный раппопортовский стиль – подчеркнуто эклектичный, в меру ироничный и определенно эстетский. Все это в том или ином виде можно встретить и в "Dr.Живаго", и в "Крабах-кутабах", и в "Пифагоре".

Фото: Пресс-служба

В "Россини" за кухню отвечает Роман Васильев. В основном меню насчитывается около сотни позиций, так что в выборе себя можно не ограничивать. Главное – расставить приоритеты, не бояться экспериментов и определиться с предпочтениями.

Кухня в "Россини", разумеется, квази-итальянская. Традиционные рецепты вполне узнаваемы, но почти всегда основательно доработаны. Например, наряду с классической пиццей "Маргаритой" или не менее популярной комбинацией горгонзолы с грушей здесь подают "Русскую" холодную пиццу со слабосоленым лососем и красной икрой или мультизлаковую пиццу со свекольным муссом, козьим сыром, тосканским кейлом и кедровыми орешками. В иных позициях в качестве начинки встречаются и докторская колбаса, и пастрами, и бакаляо.

Фото: Пресс-служба

Равным образом классическое вителло тоннато представлено в окружении сразу нескольких причудливых версий, таких, как томмато тоннато или полло тоннато – с помидорами и цыпленком соответственно. А карпаччо делают не только из говядины, но также из цветной капусты, кабачков, артишоков и даже тыквы.

Впрочем, и другие гастровариации в исполнении Васильева выглядят вполне достойно. На закуску можно взять, например, тосканский кейл с печеной тыквой и мальками сардин, жареные грибы с луковым конфитюром, вполне привычное фритто мисто или почти совсем неитальянского мягкопанцирного краба с утиным прошутто.

В разделе горячих блюд выбор между традицией и ее интерпретацией не менее широк. Так, качукко из морепродуктов или дорада с томлеными травами ближе к классике. А жареный гусь с томленой цветной капустой и ягодно-имбирным соусом – совсем наоборот.

Фото: Пресс-служба

Есть в заведении и свои собственные фирменные позиции. Например, турнедо "Россини" являет собой сочнейший кусок говядины внушительных размеров, который дополнен бриошем и фуагрой. Пицца "Россини" готовится с манговым пюре и фуагрой. А десертная сигара "Россини" на самом деле исполнена из шоколада.

В ресторане также имеется внушительных размеров закусочный бар, или, точнее, буфет с приличным выбором горячих и холодных закусок по фиксированной цене. Здесь можно неспешно пропустить бокальчик просекко, закусывая запеченным маринованным перцем, картофельным салатом с копчено треской или гриссини с пармезаном, салями и вялеными томатами.

Средний счет – 2 500 рублей.

Автор: 27 декабря 2019, 16:00

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