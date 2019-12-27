Рецепт: утка с яблоками и апельсиновым соусом

Утка с яблоками – традиционное центральное блюдо на праздничных столах. Приготовить его не так уж и сложно, если следовать инструкциям шеф-повара популярного питерского ресторана "КоКоКо" Игоря Гришечкина.



Вам понадобится

Утка 1,8– 2,2 кг

Для маринада:

Сок апельсина 100 мл

Соевый соус 100 мл

Имбирь 30 г

Мед 2 ст. л.

Цедра апельсина 1 ст. л.

Апельсиновый соус:

Сок и жир с утки 10-12 ст.л.

Сок апельсина 170 мл

Мякоть апельсина 1 шт

Крахмал 1-2 ч.л.

Мед 1-2 ст.л.

Сок лимона 1 ст.л.

Вода 50 мл

Корица щепотка

Специи:

Чеснок сушеный 2 ч.л.

Перец черный 0,5 ч.л.

Мед 1 ст.л.

Корица 1 ч.л.

Важно: прежде чем начать, прочитайте несколько советов:

Выбирайте утку не очень крупную, в пределах 1,8 – 2,2 кг, это позволит ей быстрее и лучше пропечься.

Перед приготовлением удалите лишний жир, но не выбрасывайте - на нем можно пожарить картошку.

Удалите из шеи пищевод, а также верхнюю часть крыльев (они имеют свойство подгорать).

Тушку нужно хорошо промыть, удалить все волоски и перья с помощью обжига или пинцета.

Используйте яблоки крепких сортов, чтобы они не расползались в кашу при запекании. Кисло-сладкие или кислые будут лучше гармонировать с мясом.

Если какие-то части утки поджариваются очень сильно, когда сама тушка еще не пропеклась, – оберните их фольгой блестящей стороной наружу, это предохранит от подгорания.

Способ приготовления

Утку промыть, удалить волоски и перышки. Вырезать железы со стороны спинки. Хвостик можно удалить целиком вместе с железами.

Хорошо перемешать все ингредиенты маринада, чтобы растворился мед. Натереть утку маринадом, налив немного внутрь. Закрыть пленкой и поставить в холодильник на 24 часа. Периодически переворачивать со спинки на брюшко, чтобы маринад хорошо пропитал мясо со всех сторон. В этом секрет мягкости и идеального вкуса.

Яблоки порезать на дольки, удалив косточки. Добавить мед и корицу.

Утку натереть смесью черного перца и сушеного чеснока. Заполнить яблоками с корицей с медом и закрыть края с помощью деревянной шпажки, зубочисток или зашить, чтобы начинка не выпала. Можно и не зашивать, но тогда лучше положить чуть меньше начинки. Выложить на застеленный фольгой противень, вокруг положить яблоки с вырезанным семечками. Благодаря им она не пристанет к фольге и даст вкусный сок, которым можно поливать утку и использовать для апельсинового соуса, который сделает это блюдо еще более праздничным.

Накрыть птицу фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 2 часа (время зависит от величины утки и от духовки). Через полтора часа достать утку и полить ее утиным соком. Снова закрыть утку фольгой и отправить в духовку еще на полчаса.

Для приготовления соуса смешать все ингредиенты в кастрюле ( кроме крахмала и апельсина), поставить на огонь и дать закипеть. Крахмал смешать с водой и аккуратно влить, доведя до желаемой консистенции. Снова довести соус до кипения и добавить апельсиновые дольки, очищенные от пленок и порезанные на кусочки. Кислоту и сладость можно регулировать, добавляя немного больше лимонного сока или меда.

Снять фольгу и полить утку выделившимся соком. Если тушка еще не зарумянена, а ножки и крылышки уже совсем темные, обернуть их фольгой и вернуть птицу в духовку примерно на 20 минут, чтобы она красивой и поджаристой.

Утку проткнуть в толстых местах зубочисткой, если она готова – выделится прозрачный сок, ни в коем случае не кровь. Прикрыть фольгой и оставить на 15 минут, чтобы она немного остыла и полностью дошла.

Подать утку на стол можно целиком, задекорировав яблоками, апельсинами и зеленью. Или разделить на порционные тонкие кусочки, которые обязательно нужно полить соусом.