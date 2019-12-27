Рецепт: утка с яблоками и апельсиновым соусом

Вам понадобится
Утка 1,8– 2,2 кг
Для маринада:
- Сок апельсина 100 мл
- Соевый соус 100 мл
- Имбирь 30 г
- Мед 2 ст. л.
- Цедра апельсина 1 ст. л.
Апельсиновый соус:
- Сок и жир с утки 10-12 ст.л.
- Сок апельсина 170 мл
- Мякоть апельсина 1 шт
- Крахмал 1-2 ч.л.
- Мед 1-2 ст.л.
- Сок лимона 1 ст.л.
- Вода 50 мл
- Корица щепотка
Специи:
- Чеснок сушеный 2 ч.л.
- Перец черный 0,5 ч.л.
- Мед 1 ст.л.
- Корица 1 ч.л.
Важно: прежде чем начать, прочитайте несколько советов:
- Выбирайте утку не очень крупную, в пределах 1,8 – 2,2 кг, это позволит ей быстрее и лучше пропечься.
- Перед приготовлением удалите лишний жир, но не выбрасывайте - на нем можно пожарить картошку.
- Удалите из шеи пищевод, а также верхнюю часть крыльев (они имеют свойство подгорать).
- Тушку нужно хорошо промыть, удалить все волоски и перья с помощью обжига или пинцета.
- Используйте яблоки крепких сортов, чтобы они не расползались в кашу при запекании. Кисло-сладкие или кислые будут лучше гармонировать с мясом.
- Если какие-то части утки поджариваются очень сильно, когда сама тушка еще не пропеклась, – оберните их фольгой блестящей стороной наружу, это предохранит от подгорания.
Способ приготовления
Утку промыть, удалить волоски и перышки. Вырезать железы со стороны спинки. Хвостик можно удалить целиком вместе с железами.
Хорошо перемешать все ингредиенты маринада, чтобы растворился мед. Натереть утку маринадом, налив немного внутрь. Закрыть пленкой и поставить в холодильник на 24 часа. Периодически переворачивать со спинки на брюшко, чтобы маринад хорошо пропитал мясо со всех сторон. В этом секрет мягкости и идеального вкуса.
Яблоки порезать на дольки, удалив косточки. Добавить мед и корицу.
Утку натереть смесью черного перца и сушеного чеснока. Заполнить яблоками с корицей с медом и закрыть края с помощью деревянной шпажки, зубочисток или зашить, чтобы начинка не выпала. Можно и не зашивать, но тогда лучше положить чуть меньше начинки. Выложить на застеленный фольгой противень, вокруг положить яблоки с вырезанным семечками. Благодаря им она не пристанет к фольге и даст вкусный сок, которым можно поливать утку и использовать для апельсинового соуса, который сделает это блюдо еще более праздничным.
Накрыть птицу фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 2 часа (время зависит от величины утки и от духовки). Через полтора часа достать утку и полить ее утиным соком. Снова закрыть утку фольгой и отправить в духовку еще на полчаса.
Для приготовления соуса смешать все ингредиенты в кастрюле ( кроме крахмала и апельсина), поставить на огонь и дать закипеть. Крахмал смешать с водой и аккуратно влить, доведя до желаемой консистенции. Снова довести соус до кипения и добавить апельсиновые дольки, очищенные от пленок и порезанные на кусочки. Кислоту и сладость можно регулировать, добавляя немного больше лимонного сока или меда.
Снять фольгу и полить утку выделившимся соком. Если тушка еще не зарумянена, а ножки и крылышки уже совсем темные, обернуть их фольгой и вернуть птицу в духовку примерно на 20 минут, чтобы она красивой и поджаристой.
Утку проткнуть в толстых местах зубочисткой, если она готова – выделится прозрачный сок, ни в коем случае не кровь. Прикрыть фольгой и оставить на 15 минут, чтобы она немного остыла и полностью дошла.
Подать утку на стол можно целиком, задекорировав яблоками, апельсинами и зеленью. Или разделить на порционные тонкие кусочки, которые обязательно нужно полить соусом.
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