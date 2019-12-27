Куда сходить в Москве: афиша на неделю

27 декабря, пятница
В ЦСКА Арене пройдет Новогодняя Елка Comedy Club, где резиденты популярного юмористического шоу в веселой обстановке отметят вместе со зрителями наступление праздника. На сцену выйдут: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход, Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, группа USB и другие. Девизом шоу станет фраза "Как год встретишь, так его и проведешь". Гарик Харламов посоветовал зрителям взять с собой 27 декабря в ЦСКА Арену теплые вещи. Публику ждут смешные номера, импровизации, сюрпризы, музыкальные номера и DJ-сеты. Не обойдется и без звездных гостей.
C 27 декабря по 12 января в ЦСКА Арене будут показывать новогоднюю сказку на льду "Волшебник страны Оз" от олимпийского призера Ильи Авербуха. Этот проект стал самым дорогостоящим в продюсерском активе Ильи. В шоу принимают участие такие знаментиые фигуристы, как Роман Костомаров, Оксана Домнина, Евгения Медведева и Максим Шабалин. Зрителей ждет знакомая история с колоритными героями: девочкой Дороти, Железным дровосеком, Страшилой и Львом, которых ждет захватывающее путешествие к волшебнику Оз, исполняющему заветные желания. Будут показаны красивые музыкальные номера, мастерское фигурное катание от чемпионов, цирковые трюки и многое другое.
В Московском Международном Доме Музыки покажут музыкально-литературную композицию "Роман в письмах". В основе этого концерта-спектакля лежит переписка великого композитора Петра Ильича Чайковского и его покровительницы, мецената Надежды Филаретовны фон Мекк. Их отношения – пример духовного родства, где переписка стала своего рода летописью дружбы, продолжавшейся 13 лет. Народные артисты России Евгений Миронов и Ксения Раппопорт прочтут избранные фрагменты из этой переписки. Также в программе участвует Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, который исполнит фрагменты из балетов "Лебединое озеро и "Щелкунчик", оперы "Евгений Онегин", Симфонии №4 (I часть), увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта" и цикла "Детский альбом".
С 27 декабря по 6 января в ДК им С.П.Горбунова будут показывать цирковой мюзикл для всей семьи "Чиполлино". Знаменитая детская сказка про мальчика-луковку из фркутово-овощного государства вновь оживет в красочном спектакле. Постановка сочетает в себе дух классической сказки и современные технологии. Трогательная и поучительная история будет дополнена мощным живым вокалом, яркими цирковыми номерами с воздушными гимнастами, эквилибристами, сверхгибкими артистами и акробатами. Чиполлино вместе с друзьями покажет проучит Лимона и Помидора, заставив злодеев проливать луковые слезы.
28 декабря, суббота
В Московском Международном Доме Музыки состоится концерт "Новый год со звездами". Зрителей ждут популярные хиты в различных жанрах, инструментальные и вокальные "шлягеры" разных лет в исполнении оркестра "Русская филармония" (дирижер – Фабио Мастранджело) и звездных солистов: Дарья Зыкова (сопрано) и Сергей Писарев (тенор), а также Детский хор Большого театра России и балалаечники Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук. Как обещают организаторы, публике обеспечена жизнерадостная энергетика, приятные новогодние музыкальные подарки и сюрпризы.
В Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится премьера уникальной программы "Па де де на пальцах и для пальцев" в исполнении мировой звезды балета Светланы Захаровой и извесного скрипача Вадима Репина. Это спектакль, который гармонично сочетает в себе виртуозную игру на скрипке и изящную хореографию. Зрители увидят номера, где музыка и движение дополняют и продолжают друг друга. Премьера пройдет при участии Московского камерного оркестра MUSICA VIVA под руководством Александра Рудина. "Мы составили программу из номеров, в которых скрипка играет важнейшую роль в раскрытии сценического образа. Даже знаменитого "Умирающего лебедя" Сен-Санса, наверное, впервые в истории играла скрипка", – рассказывает Светлана Захарова.
В парке "Зарядье" продолжится городской фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей по-прежнему ждет концертная программа на сцене Большого амфитеатра, а также рождественская ярмарка #Снегосад на площади перед павильоном "Купол". 28 декабря днем выступит Екатерина Яшникова, а вечером – неподражаемые грузинские романтики из группа Mgzavrebi. 29 декабря днем свой сет отыграет яркий представитель российской инди-сцены группа "Обе две", а вечером – коллектив Cream Soda.
В театре "Ленком" покажут спектакль "Тайна заколдованного принца". Это постановка для детей и взрослых по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Классическая история, знакомая буквально всем, будет рассказана и сыграна по-своему. Знакомые герои выросли, но внутри остались такими же детьми, жаждущими чуда. Это рассказ о том, как важно сохранить в себе ребенка, о вере и любви, о наивности и доброте. На сцене будет много чудес: песочная анимация, проекции, оживающие игрушки и театр теней. Но все же этот будет тот самый "Щелкунчик" Гофмана, полный волшебства с музыкой Петра Ильича Чайковского, которую исполнит оркестр театра под руководством Народного артиста России Сергея Рудницкого. В стоимость билета включен новогодний подарок.
29 декабря, воскресенье
На Большой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац покажут знаменитую оперу-сказку А. Флярковского "Снежная королева" по пьесе драматурга Евгения Шварца, давшего новую жизнь знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. В характеры традиционных персонажей добавлены новые грани. Например, Снежная королева не только холодна и жестока, но ей искренне нравится Кай, и она мечтает оставить его у себя навсегда. В постановке раскрывается темы родного дома и любви, жестокости и властолюбия. Спектакль наполнен захватывающими событиями, проникновенными мелодиями и яркими красками.
30 декабря, понедельник
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут сказочный балет "Щелкунчик" в постановке Николая Цискаридзе, который выбрал хореографию в редакции Василия Вайнонена – самую трогательную и нежную. История всем знакома. В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. Дети танцуют и получают подарки от крестного Дроссельмейера. Маше, дочери хозяина, досталась смешная зубастая кукла – Щелкунчик. В Машином сне ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе с нею в путешествие по дивной стране, похожей на огромную, празднично украшенную елку, и превратиться в прекрасного принца.
В Известия Hall выступит группировка "Ленинград". Вечер перед Новым годом коллектив проведет со своими поклонниками – под громкую музыку и безбашенные танцы. Прозвучат лучшие хиты, которые подарят присутствующим правильное предновогоднее настроение, а также целый калейдоскоп эмоций. Сообщается, что это будет финальный концерт Сергея Шнурова и его команды в Москве перед бессрочным творческим отпуском.
31 декабря, вторник
В киноцентре "Октябрь" прямо в новогоднюю ночь зрителей ждет премьера нового блокбастера Федора Бондарчука "Вторжение". Создатели обещают масштабный киноаттракцион с непрерывным экшеном, современной графикой и историей о любви, дружбе и выборе, от которого зависит судьба человечества. Специально для мероприятия будут созданы декорации и фотозоны в футуристическом стиле. На радость гостей будет организован праздничный фуршет с шампанским с презентами. Стоит отметить, что в преддверии Нового года первый зал "Октября" будет оснащен новым флагманским лазерным проектором Barco DP4K-60L, отличающимся высочайшим уровнем яркости изображения и насыщенными и равномерными цветами.
В Малом зале Государственного Кремлевского Дворца пройдет "Русский новогодний бал". Гостей ждет увлекательное времяпрепровождение в хороводе вальсов, полек, танго, твистов и других прекрасных танцев, которые дарят прекрасное настроение на целый следующий год. Весь вечер на сцене будет играть один из лучших музыкальных коллективов страны – Большой сводный оркестр под управлением знаменитого дирижера Дмитрия Дмитриенко. В зале приглашать танцевать будут молодые танцоры шоу-балета "Валери". В действе примут участие артисты московских театров: Павел Иванов, Ирина Крутова, Сергей Петрищев и другие. Ведущая программы – Галина Преображенская.
В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит с новогодним концертом группа "Сплин". Это шоу – финальный аккорд уходящего года, в котором музыкальный коллектив отметил свое 25-летие, а ее бессменный фронтмен Александр Васильев – полувековой юбилей. За четверть века на виду группа записала пару канонических ("Коллекционер оружия" и "25-й кадр") и несколько отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15. То есть на покой ветераны сцены явно не собираются.
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