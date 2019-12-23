Зачем продавать любовь за деньги

Казалось бы, мы живем во времена, когда любой человек, независимо от пола и цвета кожи, может добиться успеха. Особенно когда речь идет о мужчинах. А что женщины?



Одни строят карьеру, зарабатывают деньги и пропагандируют независимость, другие бросают все силы на поиск ресурсного спонсора, подороже продавая молодость и красоту. Разбираемся с психологом, зачем это делать, когда всего можно добиться самостоятельно – своим умом и трудом.

Недавний эфир Андрея Малахова "Рынок шкур" всколыхнул общественность. Речь зашла о содержанках (и тех, кого к ним причислил ведущий). Девушках, демонстрирующих в соцсетях достаток и успех в обмен на оказание эскорт-услуг состоятельным мужчинам. Разумеется, негласно. Мнение общественности разделилось: так, Ксения Собчак осудила Малахова и поддержала опозоренных им девушек, ведь их лица показали на всю страну. А Ксения Бородина, наоборот, посчитала, что телеведущий сделал эскортницам бесплатную рекламу и ценник на их услуги после эфира явно возрос. В соцсетях тоже разгорелась дискуссия: какой пример подобные героини подают девочкам из провинции. Ведь зачем учиться и работать, когда можно тюнинговать внешность и стать красивым приложением к мужчине? Наш эксперт, психолог Марина Реснайс уверена, что история стара как мир и каждый сам делает выбор. А добиться успеха своим трудом совершенно точно можно.

"Прошли времена, когда у женщин было меньше возможностей. В наше время на первом плане даже не связи или деньги, а талант, помноженный на смелость. Когда женщина решает воспользоваться помощью мужчин - это просто ее выбор. Но есть и другие пути, так что успешность женщины напрямую от мужчин не зависит. Когда речь заходит о содержанках, надо понимать, что такие женщины испытывают удовольствие от своей "профессии". Дело явно не в безысходности, – рассуждает Реснайс. – И со стороны девушек выдавать такой образ жизни как успешность – это намеренное введение в заблуждение подростков с неокрепшей психикой. Девушкам важно развивать в себе профессиональные качества, а не бесконечно тюнинговать лицо и тело. Это обязательно даст плоды в долгосрочной перспективе и позволит быть востребованной в своей сфере, а молодость как раз не вечна".

Листая соцсети, можно увидеть бесконечную ленту "фитоняшек" с надутыми губами, демонстрирующих результаты походов к косметологам и пластическим хирургам. Стереотип живуч: многие считают, что для исполнения мечты – стать принцессой для своего богатого принца – нужно обязательно соответствовать определенным внешним параметрам. Встретив "принца", барышни стараются удержать его интерес всеми средствами, вплоть до изменения внешности, лишь бы не нашел себе кого-то красивее, сговорчивей и моложе. По мнению психолога, таким охотницам стоит помнить о другом…

"Сколько историй, где богатый и влиятельный муж просто забирает у жены детей?! – говорит Реснайс. – Очень хорошо, если женщина встретила богатого мужчину и случилась большая взаимная любовь, но по заказу этого обычно не происходит. Искать нужно своего человека, а не ориентироваться только на статус и деньги – это, к слову, весьма переменчивые показатели. Ну или быть готовой со временем пополнить ряды бесправных женщин, где право голоса может стоить разлуки с детьми".

Но, возможно, все традиционно идет из детства? Ведь воспитывают нас по-разному: одних рано приучают к самостоятельности, говорят о независимости, вкладываются в образование. Другие видят иную модель поведения уже в семье – мать полностью зависима от отца – и перенимают именно ее.

Есть и другие примеры: успешная женщина всего добилась сама, сделала карьеру, но не может устроить личную жизнь. Якобы сильная женщина отпугивает от себя мужчин. Девушкам на ряде тренингов внушают, что если она успешна, то якобы "переполнена" мужскими чертами характера. Это очередной ментальный вирус – уверена эксперт.

Каждой женщине нужны деньги, признание, самореализация – точно так же, как и мужчинам. Родителям стоит с детства ориентировать девочек на независимость. Успешные женщины также легко создают семьи, – ни деньги, ни статус этому не помеха. Если человек успешен, он, как правило, успешен во всех областях. Любой перекос – признак того, что нужна индивидуальная работа с психологом.

По словам эксперта, вокруг все больше женщин, поверивших в себя. Многие прекрасно монетизируют хобби. Чаще всего, мотивацией становятся дети и осознание, что рассчитывать можно только на себя. Но, к сожалению, большинство приходят к этим выводам лишь через личный печальный опыт. А ведь было бы прекрасно, воспитывай нас такими изначально – не боящимися быть умными и независимыми. Реализовавшая себя, хорошо зарабатывающая женщина более оптимистична и уверена в себе. Не выговаривает, что потратила на мужа лучшие годы жизни, пожертвовав молодостью и карьерой. Так что же теперь отказываться от помощи, если предлагают? Везде кричать о том, что всего добилась исключительно сама?

"Каждый сам выбирает какой путь ему ближе. Многие успешные люди не скрывают, что им в становлении кто-то помогал – это нормально. Не нормально, когда расплата идет телом, либо через манипуляции чьими-то чувствами. Если женщина сделала карьеру иным путем, не нужно заявлять, что это единственная дорога к успеху. Это не так", – заключает Марина Реснайс.