Рецепт ризотто с белыми грибами и трюфельным кремом

Вам понадобится (на 1 порцию):
- Рис 100 граммов
- Бульон грибной 100 граммов
- Соль 1 грамм
- Перец черный 0,1 грамма
- Сливки с куриным бульоном 50 грамма
- Крем трюфельный 20 граммов
- Соус Демигляс 30 граммов
- Куриный бульон 30 мл
- Белые грибы 25 граммов
- Шпинат 20 граммов
- Масло трюфельное 2 мл
- Масло чесночное 3 грамма
Способ приготовления
Основа ризотто – отборный рис. В сотейник с толстыми стенками высыпаем промытый рис и заливаем ароматным грибным бульоном, варим, постоянно помешивая почти до готовности. Соль, перец и смесь сливок с куриным бульоном добавляем в самом конце, за пару минут до выключения плиты. Как "поймать" консистенцию? Она должна быть примерно как привычный всем густой суп-пюре.
Добавив в готовому рису трюфельный крем и французский соус Демигляс, перемешиваем и оставляем сотейник в сторону. Второй этап – это подготовка белых грибов, которые мы вместе со шпинатом (его добавляем в самом конце, чтобы листья сохранили цвет), чесночным маслом, специями и куриным бульоном тушим на большом огне в течение нескольких минут.
Затем выкладываем в тарелки рис с трюфельным кремом, шпинат и грибы. Все готово! Зовите родных к столу!
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