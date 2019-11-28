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Lifestyle

"Третьим будешь?": как устроить оргию по всем правилам

Фото: www.globallookpress.com
Эксперименты в сексе – штука хорошая, но, как и все в этом мире, неоднозначная. У кого-то бурю эмоций вызывает смена миссионерской позы на любую другую, а кто-то мог бы стать соавтором "Камасутры". Все это не имеет особого значения, пока такой разноформатный секс-экстрим практикуется вне рамок эксклюзивных отношений. 
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Другое дело, когда речь идет о постоянных партнерах. Тут их могут поджидать не самые приятные сюрпризы, ведь сексуальные эксперименты лишь в теории (и в фильмах для взрослых) проходят, как по маслу. На практике, по словам психолога Дарьи Милай, они требуют серьезной подготовки и могут обнажить совсем не то, что хотелось бы.

Герметичность отношений

Ничего предосудительного в желании пары разнообразить свою сексуальную жизнь нет и быть не может. Но есть ряд условий, которые важно учесть перед тем, как перейти от слов к делу.

Решение заняться, например, сексом втроем должно быть максимально взвешенным. Спонтанный порыв может сильно травмировать отношения. Каких бы широких и лояльных взглядов ни было современное общество, чувство собственничества и ревность никто не отменял.

Психолог Дарья Милай настоятельно рекомендует не соглашаться на подобный эксперимент из желания угодить партнеру. Настойчивые уговоры, подчеркивает она, также ни к чему хорошему не приведут. "У любой пары есть личные границы. Проблемы начинаются, когда кто-то из пары или посторонние люди начинают их нарушать. Такое поведение может привести к необратимым последствиям, а в последующем – к разрыву. Если партнер нестабилен, не тащите его в секс втроем. Нужно быть внимательным, чтобы не совершить насилие. Если вы сами находитесь в таком состоянии, то тоже не стоит идти на эксперимент. Лучше пройдите терапию с личным психологом, чтобы выявить страхи, причины неуверенности и сфокусироваться на истинных желаниях не только души, но и тела", – советует специалист.

Если ваш партнер или вы в обычной жизни употребляете ряд фраз (указаны ниже), с сексуальными экспериментами стоит повременить. Иначе они могут нанести непоправимый вред самооценке партнера и ценности ваших отношений.

  • Ты должен был понять;
  • Я не всерьез это говорил (-а);
  • Конечно, да, но не сейчас;
  • Не обращай внимание, я расплакался (-ась) от переизбытка чувств;
  • Я разозлился (-ась), не обращай внимание.

Немаловажно и то, если ваш партнер часто меняет мнение с "да" на "нет".

"Резкая смена настроений говорит о нестабильности эмоционального фона и желании угождать другим в ущерб себе", – добавила эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Игнорирование истинных желаний партнера может привести к так называемой разгерметизации отношений и к последующему разрыву.

"После секса втроем или вчетвером происходит размытие границ. Может возникнуть чувство брошенности или, наоборот, чувство вседозволенности. В обоих случаях отношения рискуют стать в тягость. Некоторые сексологи считают, что приглашение третьего человека в пару – это отклонение, так как желание демонстрировать свое тело и наблюдать за тем, как другие получают сексуальное удовольствие (эксгибиционизм, вуайеризм) не являются нормой. Тем не менее люди это практикуют. Многие воспринимают такой эксперимент, как некую легальную измену на глазах друг у друга", - отметила Милай.

Кроме того, эксперт сообщила, что со временем такие сексуальные эксперименты как оргии или свингерство вызывают зависимость. Заниматься любовью вдвоем становится уже не так интересно.

"Часто причина кроется в том, что одному или даже обоим партнерам становится лень изучать друг друга. Теряется интерес. Хотя, способов получения удовольствия вдвоем ни чуть не меньше. В случае, если один из пары подыгрывает и таким образом пытается удержать второго, то велика вероятность, что это довольно быстро приведет его к истощению – моральному и физическому. Сексуальный интеллект в первую очередь опирается на изучение себя и своего партнера, с которым вы делитесь предпочтениями, а вовсе не на количество сексуальных контактов", - подчеркнула психолог.

Если один из пары все время уступает, то со временем отношения из нормальных могут превратиться в токсичные. В 1986 году психиатр Стивен Карпман вывел модель подобного взаимодействия в паре и выделил три ключевые роли – жертва, спасатель, преследователь. В дальнейшем эту модель назвали "треугольник Карпмана". В него легко попасть, а вот выход найти крайне сложно. Здесь у каждого участника своя роль. Проходят месяцы, годы, а человек продолжает ее играть. Не потому, что она ему нравится, просто он не может иначе. Подобное поведение говорит о созависимом взаимодействии в паре.

Разговоры до секса

Чтобы сексуальный эксперимент не привел к печальному результату, требуется не так уж и много. Достаточно обговорить все в подробностях. "Чтобы смягчить недоверие и подозрительность всем участникам процесса нужно встретиться заранее и обговорить детали. Защищайте свои границы. У каждого человека есть пределы, выход за которые не приносит удовольствия. Все важные моменты должны быть учтены. Вплоть до того, кто и какие секс-игрушки приносит, и нужны ли они вообще. Важно проговорить табуированные зоны, чтобы понять, что вы стремитесь к одному и тому же. Выясните, кто готов подчиняться в постели, а кто – нет. Необходимо понимать, что групповой секс для многих – сильный стресс, поэтому людям важно понимать, что они защищены и смогут выйти из "игры" в любой момент. Цель сексуального эксперимента – это получение удовольствия. У человека не должно возникать чувство, что его изнасиловали (морально или физически)", - подчеркнула Милай.

Также заранее придумайте стоп-слова. Они пригодятся, когда захочется отстраниться или остановиться.

Фото: www.globallookpress.com

Когда все участники группового секса приняли решение и озвучили свои границы, самое время определиться с местом, где будет проходить оргия. Это тоже немаловажно (спойлер: лучше снять номер в гостинице). "Организовывайте встречу на нейтральной территории. Дома вы вряд ли сможете расслабиться, так как в любой момент может включиться синдром защитника дома. Кроме того, есть вероятность, что после эксперимента находиться в квартире будет не так приятно. Также этот вариант более выигрышен, так как в любой момент, можно спокойно развернуться и уйти, если вдруг стал не комфортно, или вы просто передумали. Главное понимать, что в этой ситуации никто и ничем друг другу не обязан", – говорит психолог.

Еще один важный совет тем парам, которые решили внести разнообразие в свою сексуальную жизнь – начинайте с такими же новичками, как и вы. Не стоит выбирать в качестве третьего партнера (или партнеров) опытных секс-экстремалов.

Важный момент

Появление неловкости во время секса - дело обычное. Логично, что чем больше участников в процессе, тем больше вероятность, что что-то может пойти не так. "Все красивые картинки с секс-вечеринок – это лишь небольшая составляющая всего процесса. В реальной жизни всегда есть место неловкостям, из-за которых невозможно включиться или отвлечься. Перед встречей, если вас будет трое или четверо, не лишним будет договориться, кто будет условным модератором вашего секса. Звучит странно, но на деле будет полезно", – отметила психолог.

Советы третьему

Несмотря на то, что изначально речь шла об экспериментах в паре, дадим пару советов и приглашенному "экстремалу".

Во время предварительной встречи нужно обращать внимание на то, как потенциальные сексуальные партнеры общаются друг с другом. "Если один слишком равнодушно себя ведет, а другой много красуется, это говорит о дисфункции союза. Таким парам нужны не эксперименты в постели, а помощь сексолога или просто психолога", – сказала Милай.

28 ноября 2019, 15:44

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